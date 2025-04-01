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    Apple Watch Series 10 prototipinde yeni sağlık sensörü ortaya çıktı

    Apple Watch Series 10 prototipinde benzersiz sağlık sensörü tasarımı, yeni bir sosyal medya paylaşımı sayesinde ortaya çıktı. İşte Apple'ın gelecekteki sağlık özellikleri:
    Apple Watch Series 10 prototipinde yeni sağlık sensörü göründü Tam Boyutta Gör
    Teknoloji devi Apple'ın giyilebilir teknoloji cihazları için yeni sağlık özelliklerini nasıl test ettiğini gösteren Apple Watch Series 10 prototip görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Cihazın mevcut versiyonlardan farklı bir sensör tasarımına sahip oldması ise dikkat çekti.

    Apple, gelecek nesil sağlık izleme teknolojisini test ediyor olabilir

    Apple Watch Series 10 prototipi, bugün sosyal medya platformunda StellaFudge adlı hesap tarafından paylaşılan fotoğraflarda beklenmedik bir tasarım değişikliğiyle ortaya çıktı. Söz konusu prototipte yer alan sağlık sensörü, piyasada bulunan mevcut Apple Watch Series 10 modellerinden farklı olarak daha küçük bir LED dizisine sahip. Bu yeni sensör tasarımı, şirketin gelecekteki Apple Watch modellerinde sunmayı planladığı sağlık özelliklerine dair önemli ipuçları sunuyor.

    Apple Watch Series 10 prototipinde yeni sağlık sensörü göründü Tam Boyutta Gör
    Paylaşılan görüntülerde en çok dikkat çeken detay, sensörün çevresinde bulunan fazladan bir ışık halkası. Bu halkanın tam olarak hangi işleve hizmet ettiği henüz netlik kazanmamış olsa da Apple'ın akıllı saatlerindeki sağlık izleme yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını gösteriyor. Paylaşılan bilgilere göre prototip cihaz henüz resmi olarak duyurulmayan watchOS 11.1'in dahili bir sürümünü çalıştırıyordu. Bu durum, Apple'ın hem donanım hem de yazılım tarafında yeni sağlık izleme özellikleri için kapsamlı testler yaptığını gösteriyor.
    Apple Watch Series 10 prototipinde yeni sağlık sensörü göründü
    Geçmiş raporlara göre Apple, uzun süredir yüksek tansiyon belirtilerini tespit edebilecek bir özellik üzerinde çalışıyor. İlk kez Apple Watch Series 10'un piyasaya sürülmesinden birkaç yıl önce söylenti olarak ortaya çıkan bu özellik, şirketin karşılaştığı teknik zorluklar nedeniyle henüz kullanıcılara sunulamadı. Bu yeni sensör tasarımın ise söz konusu tansiyon ölçme özelliğinin geliştirilmesine yönelik bir adım olabileceği düşünülüyor.
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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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