Apple Watch Series 10 prototipinde yeni sağlık sensörü ortaya çıktı

Apple, gelecek nesil sağlık izleme teknolojisini test ediyor olabilir
Apple Watch Series 10 prototipi, bugün sosyal medya platformunda StellaFudge adlı hesap tarafından paylaşılan fotoğraflarda beklenmedik bir tasarım değişikliğiyle ortaya çıktı. Söz konusu prototipte yer alan sağlık sensörü, piyasada bulunan mevcut Apple Watch Series 10 modellerinden farklı olarak daha küçük bir LED dizisine sahip. Bu yeni sensör tasarımı, şirketin gelecekteki Apple Watch modellerinde sunmayı planladığı sağlık özelliklerine dair önemli ipuçları sunuyor.
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