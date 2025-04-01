Apple Watch Series 10 prototipinde yeni sağlık sensörü ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Teknoloji devi Apple'ın giyilebilir teknoloji cihazları için yeni sağlık özelliklerini nasıl test ettiğini gösteren Apple Watch Series 10 prototip görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Cihazın mevcut versiyonlardan farklı bir sensör tasarımına sahip oldması ise dikkat çekti.

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Apple, gelecek nesil sağlık izleme teknolojisini test ediyor olabilir

Apple Watch Series 10 prototipi, bugün sosyal medya platformunda StellaFudge adlı hesap tarafından paylaşılan fotoğraflarda beklenmedik bir tasarım değişikliğiyle ortaya çıktı. Söz konusu prototipte yer alan sağlık sensörü, piyasada bulunan mevcut Apple Watch Series 10 modellerinden farklı olarak daha küçük bir LED dizisine sahip. Bu yeni sensör tasarımı, şirketin gelecekteki Apple Watch modellerinde sunmayı planladığı sağlık özelliklerine dair önemli ipuçları sunuyor.

Tam Boyutta Gör Paylaşılan görüntülerde en çok dikkat çeken detay, sensörün çevresinde bulunan fazladan bir ışık halkası. Bu halkanın tam olarak hangi işleve hizmet ettiği henüz netlik kazanmamış olsa da Apple'ın akıllı saatlerindeki sağlık izleme yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yaptığını gösteriyor. Paylaşılan bilgilere göre prototip cihaz henüz resmi olarak duyurulmayan watchOS 11.1'in dahili bir sürümünü çalıştırıyordu. Bu durum, Apple'ın hem donanım hem de yazılım tarafında yeni sağlık izleme özellikleri için kapsamlı testler yaptığını gösteriyor.

Geçmiş raporlara göre Apple, uzun süredir yüksek tansiyon belirtilerini tespit edebilecek bir özellik üzerinde çalışıyor. İlk kez Apple Watch Series 10'un piyasaya sürülmesinden birkaç yıl önce söylenti olarak ortaya çıkan bu özellik, şirketin karşılaştığı teknik zorluklar nedeniyle henüz kullanıcılara sunulamadı. Bu yeni sensör tasarımın ise söz konusu tansiyon ölçme özelliğinin geliştirilmesine yönelik bir adım olabileceği düşünülüyor.

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Apple Watch Series 10 prototipinde yeni sağlık sensörü göründü