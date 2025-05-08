Apple Watch albenisini yitirdi mi? Pazar büyürken Apple'ın satışları düşüyor

Tam Boyutta Gör Apple, güven veren markası ve sahip olduğu network etkisi sayesinde yıllardır zirvede yer alıyor. Ancak söz konusu inovasyon olduğunda şirketin öncü konumda olduğunu söylemek pek mümkün değil. VR/AR başlıklarından yapay zekaya kadar hemen hemen her alanda kendisini hissettiren bu inovsayon eksikliği, şu ana kadar iPhone'un ayağına pek dolanmadı ama aynısını Apple Watch için söylemek pek mümkün değil.

Apple Watch Satışları Üst Üste İki Yıldır Düşüyor

Pazar araştırma şirketi Counterpoint tarafından bu hafta paylaşılan veriler, Apple Watch satışlarının bu yıl da düştüğünü gösteriyor. Satış grafiğinin iki yıl üst üste aşağıya doğru gitmesi, Apple'ın kullanıcıları cezbedecek yeni ürünler sunma konusunda sınıfta kaldığını gösteriyor. Çünkü Apple Watch satışları düşerken, pazarın geri kalanı için akıllı saat satışları artmaya devam ediyor.

Apple Watch satışlarının arttığı son yıl 2021'di. Apple Watch'a sağlık ve fitness odaklı yeni özelliklerin eklendiği 2021'de satışlarda yüzde 27 artış görüldü. 2022'de yerine sayan Apple Watch, 2023'te bir önceki yıldan yüzde 10 daha az sattı; 2024'te ise satış rakamları 2023'ün de yüzde 19 altında kaldı.

Apple yöneticisi: “10 yıl sonra iPhone'a ihtiyacınız olmayabilir” 4 sa. önce eklendi

Counterpoint analistlerine göre, iki yıl üst üste gelen bu düşüşün başlıca sebebi, insanlara yeni bir model almak için yeterince sebep verilmiyor olması. Son yıllarda çıkan Apple Watch modelleri, birkaç yıl önce çıkan modellerden o kadar da farklı değil. Bu yüzden hâlihazırda bir akıllı saati olan kullanıcılar, ürünlerini yenileme ihtiyacı hissetmiyorlar. Analistler, Apple'ın bu düşüş trendini tersine çevirebilmek için ya tasarım tarafında ya da sunulan özelliklerde ciddi değişiklikler yapması gerektiğini söylüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Apple Watch satışları üst üste iki yıldır düşüyor