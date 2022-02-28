Apple Watch yol haritası ortaya çıktı: Series 3 emekli oluyor, üç yeni akıllı saat yolda

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Bloomberg editörü Mark Gurman, 2022 yılının Apple Watch tarihindeki en önemli yıl olabileceğini söylüyor. Gurman'a göre şirket bu sene üç yeni akıllı saat piyasaya sürecek. Apple'ın aynı zamanda öceki modellerle ilgili bazı planları da var.

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Aktarılan bilgilere göre firma premium Apple Watch modellerine daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak hala satın alınabilen Series 3'ü bu yıl içinde emekliye ayırcak. Şirket akıllı saatin üretimini durdurmayı planlıyor.

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Daha hızlı işlemci ve vücut ısısı ölçümü

Gurman'ın söylediklerine bakılırsa Apple, 2022'de Apple Watch Series 8, ikinci nesil Apple Watch SE ve ekstrem spor meraklıları için tasarlanmış zorlu koşullara dayanıklı bir Apple Watch olmak üzere üç yeni akıllı saat çıkacak.

Bu yıl piyasaya sürülecek yeni akıllı saatlerde vücut ısısı ölçümü dışında herhangi önemli bir sağlık sensörüne yer verilmesi beklenmiyor. Ancak yeni nesil Apple Watch'ların daha hızlı işlemci ve aktivite takibine yönelik büyük güncellemeler alacağı sızan bilgiler arasında.

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