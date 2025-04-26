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    Apple Watch Ultra 3 ve SE 3: Apple'ın 2025 saat stratejisi netleşiyor

    Apple Watch Ultra 3, uydu bağlantısı ve gelişmiş sağlık özellikleriyle geliyor. İşte Apple Watch SE 3 ve Watch Series 11 ile birlikte Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen cihazların detayları:

    Watch Ultra 3 ve SE 3: Apple'ın 2025 saat stratejisi netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Apple Watch'un piyasaya sürülüşünün 10. yılında, Apple'ın popüler giyilebilir teknoloji serisinin geleceği merak konusu. Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 modellerinin önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği teknoloji tutkunlarının yakından takip ettiği bir konu haline geldi. 2015'ten bu yana Apple Watch, Ultra ve SE versiyonlarıyla çeşitlendi ve her bir model kendi kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

    İşte Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3'ten beklenenler:

    Apple, 2024 yılında Apple Watch Ultra modelini sadece yeni bir renk seçeneğiyle güncelledi ve ciddi bir donanım yenilemesi yapmadı. Bu durum, 2025'te piyasaya sürülmesi beklenen Apple Watch Ultra 3'ün önemli yeniliklerle geleceğine işaret ediyor. En dikkat çekici yeniliklerden biri, cihazdaki bağlantı seçenekleri olacak gibi görünüyor. Yeni Ultra modelinin, MediaTek modem ile 5G bağlantı desteği sunması bekleniyor. Ancak Apple Watch Ultra 3'ü rekabette öne çıkaracak asıl yenilik, iPhone 14 ve sonraki modellerde bulunan uydu bağlantısı özelliği olabilir.

    Ekran teknolojisinde de önemli iyileştirmeler bekleniyor. Apple Watch Series 10'da tanıtılan LTPO3 OLED ekranın geliştirilmiş bir versiyonu, Apple Watch Ultra 3'te de yer alabilir. Bu ekran teknolojisi, belirli görüş açılarında yüzde 40'a kadar daha parlak görüntü sunacak ve saniye kolu için daha hızlı yenileme hızı sağlayacak. Ayrıca Apple Watch Series 10'da gerçekleştirilen arka kasa tasarım değişiklikleri de Ultra 3'e taşınabilir. Seramik yerine metal kullanımı, daha büyük şarj bobini ve entegre anten gibi yenilikler de kullanıcı deneyimini iyileştirecek özellikler arasında yer alıyor.

    Watch Ultra 3 ve SE 3: Apple'ın 2025 saat stratejisi netleşiyor Tam Boyutta Gör
    Sağlık özellikleri konusunda ise Apple'ın kan basıncı izleme teknolojisi üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu özelliğin 2025'te hem Apple Watch Series 11 hem de Apple Watch Ultra 3'te kullanıma sunulması muhtemel. Ancak geliştirme sürecinde yaşanabilecek sorunlar nedeniyle kesin bir tarih vermek zor.

    Yazılım tarafında, Eylül ayında piyasaya sürülmesi beklenen watchOS 12, Apple Watch Ultra 3 için önemli tasarım değişiklikleri getirebilir. iOS 19'daki değişikliklerle uyumlu, visionOS'tan esinlenen bir arayüz tasarımının kullanıcılara sunulması bekleniyor. Yarı saydamlık, cam benzeri yüzeyler, yuvarlak tuşlar ve hafif ışık efektleri gibi tasarım unsurlarının ön plana çıkması muhtemel.

    Apple Watch SE cephesinde ise 2022'den bu yana güncelleme yapılmadığı için 2025 yılında yeni bir model görmemiz oldukça muhtemel. Apple Watch SE 3'ün daha hızlı ve yetenekli bir işlemciye sahip olması, tasarımında ise bazı değişiklikler yapılması bekleniyor.

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