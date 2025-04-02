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    Anlık Bildirim

    watchOS 11.4 yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

    Apple, iOS 18.4 ile birlikte watchOS 11.4 güncellemesini yayınladı. Yeni sürümde Apple Watch'larda eksikliği hissedilen bir özellik eklendi ve çeşitli hatalar düzeltildi.
    apple watchos 11.4 güncellemesi yenilikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, Apple Watch’lar için dördüncü büyük güncelleme olan watchOS 11.4'ü yayınladı. watchOS 11.4, Apple Watch Series 6 ve üzeri, tüm Apple Watch Ultra modelleri ve Apple Watch SE 2 modellerine yüklenebiliyor.

    Apple, watchOS 11.4 güncellemesiyle Sessiz Modu Geç olarak adlandırılan yeni bir uyku alarmı seçeneği ekledi. Bu seçenek, sabah alarmı çaldığında Apple Watch’un dokunuşa ek olarak ses çıkarmasını sağlıyor. Apple Watch’u sessiz modda kullanıyor ve sabah alarmı duymak istiyorsanız, yeni özelliği Apple Watch’ta Uyku uygulamasını girip Uyanma Dokunuşları - Ses ve Dokunuş altından Sessiz Modu Geç’i açabilirsiniz.

    watchOS 11.4 ile gelen yenilikler, hata düzeltmeleri

    • Uyanma alarmı için Sessiz Modu geçme seçeneği
    • Matter uyumlu robot süpürgeler Home uygulamasına eklenebilir ve ortamlarda, otomasyonlarda kullanılabilir veya basitçe "Siri, oturma odasını temizle" denilebilir
    • Kadranlar arasında geçiş yaparken kadran seçiminin tepkisiz hale gelebildiği bir sorunu düzeltir
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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 6 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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