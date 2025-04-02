2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, Apple Watch’lar için dördüncü büyük güncelleme olan watchOS 11.4'ü yayınladı. watchOS 11.4, Apple Watch Series 6 ve üzeri, tüm Apple Watch Ultra modelleri ve Apple Watch SE 2 modellerine yüklenebiliyor.

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Apple, watchOS 11.4 güncellemesiyle Sessiz Modu Geç olarak adlandırılan yeni bir uyku alarmı seçeneği ekledi. Bu seçenek, sabah alarmı çaldığında Apple Watch’un dokunuşa ek olarak ses çıkarmasını sağlıyor. Apple Watch’u sessiz modda kullanıyor ve sabah alarmı duymak istiyorsanız, yeni özelliği Apple Watch’ta Uyku uygulamasını girip Uyanma Dokunuşları - Ses ve Dokunuş altından Sessiz Modu Geç’i açabilirsiniz.

watchOS 11.4 ile gelen yenilikler, hata düzeltmeleri

Uyanma alarmı için Sessiz Modu geçme seçeneği

Matter uyumlu robot süpürgeler Home uygulamasına eklenebilir ve ortamlarda, otomasyonlarda kullanılabilir veya basitçe "Siri, oturma odasını temizle" denilebilir

Kadranlar arasında geçiş yaparken kadran seçiminin tepkisiz hale gelebildiği bir sorunu düzeltir

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watchOS 11.4 yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler