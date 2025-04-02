watchOS 11.4 yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler

Apple, watchOS 11.4 güncellemesiyle Sessiz Modu Geç olarak adlandırılan yeni bir uyku alarmı seçeneği ekledi. Bu seçenek, sabah alarmı çaldığında Apple Watch’un dokunuşa ek olarak ses çıkarmasını sağlıyor. Apple Watch’u sessiz modda kullanıyor ve sabah alarmı duymak istiyorsanız, yeni özelliği Apple Watch’ta Uyku uygulamasını girip Uyanma Dokunuşları - Ses ve Dokunuş altından Sessiz Modu Geç’i açabilirsiniz.
watchOS 11.4 ile gelen yenilikler, hata düzeltmeleri
- Uyanma alarmı için Sessiz Modu geçme seçeneği
- Matter uyumlu robot süpürgeler Home uygulamasına eklenebilir ve ortamlarda, otomasyonlarda kullanılabilir veya basitçe "Siri, oturma odasını temizle" denilebilir
- Kadranlar arasında geçiş yaparken kadran seçiminin tepkisiz hale gelebildiği bir sorunu düzeltir
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.
Joe bidenden iyi yürüyo