Apple Watch görünümlü Mi Watch Lite tanıtıldı

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Xiaomi yeni akıllı saat modeli Mi Watch Lite’ı tanıttı. Kare ekranı ve kayış tasarımıyla Apple Watch’a benzeyen Mi Watch Lite’a benziyor. Aslında bu tasarımı Xiaomi’nin uygun fiyatlı başka bir modeli olan Redmi Watch modelinde de görmüştük. Mi Watch Lite ile Redmi Watch modelleri ikiz gibiler.

Çinli firma daha önce Mi Watch modelini satışa sunmuş ancak yüksek fiyatı nedeniyle epey eleştiri almıştı. Mi Watch Lite modelinde Digital Crown çarkının kaldırıldığı ve ekranının küçüldüğü görülüyor. Böylelikle fiyatı daha uygun tutulmuş.

Mi Watch Lite özellikleri

Mi Watch Lite, 1.4 inç boyutunda 320x320 piksel çözünürlüğünde TFT ekranla geliyor.

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Sensörlerine baktığımızda 3 eksenli accelerometer ve 3 eksenli jiroskop yer aldığı görülüyor. Kalp atış sensörü, L-sensör, barometre, pusula sensörlerine de yer verilmiş. GPS ve Glonasss özelliklerine de sahip. Bu sensörler sayesinde 11 farklı sporu takip edebiliyor. Bunlar arasında yüzme de var. Suya karşı 5 ATM düzeyine dayanıklılığı mevcut.

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Mi Watch Lite’a uygulama yüklenmiyor ve fonksiyonları sınırlı. Akıllı bilekliklere göre daha büyük ekranı ve daha fazla tema çeşidi sunuyor. Akıllı saatlere göre uzun pil ömrüyle öne çıkıyor. Normal kullanımda 9 gün, GPS açıkken sürekli spor modunda ise 10 saat kullanım vaat ediyor. 230 mAh büyüklüğündeki batarya 2 saatte tamamen doluyor.

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Bu saatle kalp atış ritminizi ölçebilir, uykunuzu takip edebilir, stresinizi atmak için nefes egzersizi yapabilir, telefonunuza gelen bildirimleri görüntüleyebilir, müziği kontrol edebilir, hava durumuna bakabilir, alarm kurabilir, el feneri fonksiyonuyla etrafı aydınlatabilirsiniz. Redmi Watch'un aksine bu modelde mikrofon, NFC ve dijital asistan fonksiyonu yok.

Fiyatı ve çıkış tarihi belli değil

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Mi Watch Lite, 5 farklı renk seçeneği ile gelecek. Saatin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Redmi Watch, 45 dolara satılıyordu. Bunun 50-55 dolar civarına satılacağı tahmine diliyor.

https://www.mi.com/global/mi-watch-lite

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