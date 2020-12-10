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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch görünümlü Mi Watch Lite tanıtıldı

    Xiaomi, Apple Watch görünümlü Redmi Watch'u Avrupa'da satışa sunmak yerine ek fonksiyonlar ekleyerek Mi Watch Lite adında yeni bir model olarak Avrupa pazarını hedefliyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    3

    Apple Watch görünümlü Mi Watch Lite tanıtıldı
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    Xiaomi yeni akıllı saat modeli Mi Watch Lite’ı tanıttı. Kare ekranı ve kayış tasarımıyla Apple Watch’a benzeyen Mi Watch Lite’a benziyor. Aslında bu tasarımı Xiaomi’nin uygun fiyatlı başka bir modeli olan Redmi Watch modelinde de görmüştük. Mi Watch Lite ile Redmi Watch modelleri ikiz gibiler.

    Çinli firma daha önce Mi Watch modelini satışa sunmuş ancak yüksek fiyatı nedeniyle epey eleştiri almıştı. Mi Watch Lite modelinde Digital Crown çarkının kaldırıldığı ve ekranının küçüldüğü görülüyor. Böylelikle fiyatı daha uygun tutulmuş.

    Mi Watch Lite özellikleri

    Mi Watch Lite, 1.4 inç boyutunda 320x320 piksel çözünürlüğünde TFT ekranla geliyor.

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    Sensörlerine baktığımızda 3 eksenli accelerometer ve 3 eksenli jiroskop yer aldığı görülüyor. Kalp atış sensörü, L-sensör, barometre, pusula sensörlerine de yer verilmiş. GPS ve Glonasss özelliklerine de sahip. Bu sensörler sayesinde 11 farklı sporu takip edebiliyor. Bunlar arasında yüzme de var. Suya karşı 5 ATM düzeyine dayanıklılığı mevcut.

    Apple Watch görünümlü Mi Watch Lite tanıtıldı
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    Mi Watch Lite’a uygulama yüklenmiyor ve fonksiyonları sınırlı. Akıllı bilekliklere göre daha büyük ekranı ve daha fazla tema çeşidi sunuyor. Akıllı saatlere göre uzun pil ömrüyle öne çıkıyor. Normal kullanımda 9 gün, GPS açıkken sürekli spor modunda ise 10 saat kullanım vaat ediyor. 230 mAh büyüklüğündeki batarya 2 saatte tamamen doluyor.

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    Bu saatle kalp atış ritminizi ölçebilir, uykunuzu takip edebilir, stresinizi atmak için nefes egzersizi yapabilir, telefonunuza gelen bildirimleri görüntüleyebilir, müziği kontrol edebilir, hava durumuna bakabilir, alarm kurabilir, el feneri fonksiyonuyla etrafı aydınlatabilirsiniz. Redmi Watch'un aksine bu modelde mikrofon, NFC ve dijital asistan fonksiyonu yok.

    Fiyatı ve çıkış tarihi belli değil

    Apple Watch görünümlü Mi Watch Lite tanıtıldı
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    Mi Watch Lite, 5 farklı renk seçeneği ile gelecek. Saatin fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Redmi Watch, 45 dolara satılıyordu. Bunun 50-55 dolar civarına satılacağı tahmine diliyor.



    https://www.mi.com/global/mi-watch-lite Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple Watch tasarımını en sevmediğim akıllı saatlerin başında geliyor. Hele bir de Apple watch çakması böyle tasarımları görünce tiksintim katlanıyor.

    Bu çakmacılar şunu düşünemiyor; Apple watch alanlar tasarımı için almıyor, içindeki yazılım ve Apple markası için alıyor. Hatta şunu iddia ediyorum Apple firması Samsung ve Huawei watch gibi klasik tasarımlı saatler yapsa kesinlikle şu andaki saatinden daha fazla satar. Çakmacılar da sanıyor ki keramet Apple Watch tasarımında.
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    mehmehcik_71 (uygar yolcu) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple watch’a pek benzememiş açıkçası, kolda da pek hoş durmamış sanki
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    jervis (M. Kucuk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bizim ülkeye saat ile ödemeyi ne zaman açacaklar ?
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    Jeolog. (Caner AKSOY) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    test
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    ferkolnikov (Ferhat Özdemir) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Başlık Doğan görünümlü Şahin gibi olmuş.
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    Fenomenon (Yasin Özyılmaz) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    tüm kare saatler apple watch benzer mi?
    ben amazfit kullanıyorum. 2.5 yıl oldu hala sıkıntısız devam ediyor. şarjı 2 ay gidiyor rahat.
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Fenomenon
    birileri alınmış :d
    1 Yanıt Yanıtla
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekran çerçeve oranı kaç
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Ekrani TFT olunca pek te Apple Watch gorunumlu olmuyor :)

    TFT nedir ? Ortacag teknolojisi :) ..
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