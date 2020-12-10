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    WhatsApp ve Instagram satın alımlarına dev soruşturma

    Bir süredir şikayet konusu olan WhatsApp ve Instagram satın alımları için 46 eyalet bir araya gelerek dava açtı. Facebook’un bu iki ağı eski haline döndürmesi isteniyor.
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    sosyal medya
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    WhatsApp ve Instagram satın alımlarına dev soruşturma
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    Facebook’un geçtiğimiz yıllarda önce Instagram’ı ardından da WhatsApp’ı satın alarak muhtemel bir rekabetin önüne geçmesi yıllardır tartışılıyor. ABD Ticaret Komisyonu bu satın alımlarla ilgili yeni bir soruşturma başlattı.

    Tekelleşme şüphesi

    Ticaret Komisyonu aslında geçen yıldan bu yana Facebook’un bir dönem rakip olduklarını nasıl satın alıma ikna ettiğini araştırmaya başlamış ve adil olmayan davranışlar sergileyip sergilemediğini görmek istemişti.

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    Bu süreç içerisinde 46 ABD eyaleti daha araştırmaya dahil oldu ve dev bir platform olarak Facebook’un hamlelerini didik didik ettiler. Sonrasında da satın alımların iptal edlimesi için dava açtılar.

    Davada Facebook’un rakiplerinin büyümesine pazarda engel olamadığı için zenginliğini kullanarak ikna ettiği ve satın aldığı iddia ediliyor. Böylece çok büyük bir rekabetin ortaya çıkmasını engelledi. Haliyle kendisi pazarda tekel oldu.

    WhatsApp ve Instagram satın alımlarına dev soruşturma
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    Davacı taraf Facebook’un satın alımlarının iptal edilmesini ve iki büyük platfomun eskisi gibi bağımsız hale gelmesini istiyor. Ayrıca bundan sonraki tüm satın alımlarda firmanın ön bilgilendirme yapmasını istiyor.

    Diğer bir dava konusu ise Facebook’un API’lerini geliştiricilere açarken kesinlikle kendisine rakip bir uygulama geliştiren veya rakip sosyal ağlarla etkileşim içerisinde olanları devre dışı bırakması. Facebook’un bundan da vazgeçmesi isteniyor.

    Facebook ise satın alımların o dönem Ticaret Komisyonu tarafından onaylandığını ve herhangi bir sorun bulunmadığını savunuyor. Tekrar tekrar bu soruşturmaların açılmasını ise kullanıcıları korkutmak amaçlı olarak buluyor.



    https://www.slashgear.com/ftc-sues-facebook-for-illegal-monopolization-instagram-and-whatsapp-at-risk-09650464/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ayrılsalar da kurtulsak şu facebooktan.
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    tr1990 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Son zamanlarda instgram ve facebook tiktok çakmasına döndü. Uygulamayı kullanınca tiktok kullanıyor sanıyorum. Taklit etmişler
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    Ussuz (mehmet ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Birbirinden tamamıyla bağımsız bir yapıya bürünseler bile kâfi bence
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    BekirHan (Bekir Han) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Instagram da facebook laştı zamanla. Artık işe yaramaz bir platform haline geldi. Dandik ayakkabı, kıytırık çakma nike/adidas satan profilleri gözümüze gözümüze sokup duruyor "influınsır" kardeşlerimiz...
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    crazywinner3 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Facebook teknoloji devleri arasında en kanseridir. Whatsapp olmasa hiçbir ürünlerini kullanmam.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) crazywinner3
    Ben de Youtube olmasa hiçbir Google ürününü kullanmayacağım.
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    maximus8282 (maximus ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ayrılsalar da kurtulsak şu facebooktan.
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