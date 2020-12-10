WhatsApp ve Instagram satın alımlarına dev soruşturma

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Facebook’un geçtiğimiz yıllarda önce Instagram’ı ardından da WhatsApp’ı satın alarak muhtemel bir rekabetin önüne geçmesi yıllardır tartışılıyor. ABD Ticaret Komisyonu bu satın alımlarla ilgili yeni bir soruşturma başlattı.

Tekelleşme şüphesi

Ticaret Komisyonu aslında geçen yıldan bu yana Facebook’un bir dönem rakip olduklarını nasıl satın alıma ikna ettiğini araştırmaya başlamış ve adil olmayan davranışlar sergileyip sergilemediğini görmek istemişti.

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Bu süreç içerisinde 46 ABD eyaleti daha araştırmaya dahil oldu ve dev bir platform olarak Facebook’un hamlelerini didik didik ettiler. Sonrasında da satın alımların iptal edlimesi için dava açtılar.

Davada Facebook’un rakiplerinin büyümesine pazarda engel olamadığı için zenginliğini kullanarak ikna ettiği ve satın aldığı iddia ediliyor. Böylece çok büyük bir rekabetin ortaya çıkmasını engelledi. Haliyle kendisi pazarda tekel oldu.

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Davacı taraf Facebook’un satın alımlarının iptal edilmesini ve iki büyük platfomun eskisi gibi bağımsız hale gelmesini istiyor. Ayrıca bundan sonraki tüm satın alımlarda firmanın ön bilgilendirme yapmasını istiyor.

Diğer bir dava konusu ise Facebook’un API’lerini geliştiricilere açarken kesinlikle kendisine rakip bir uygulama geliştiren veya rakip sosyal ağlarla etkileşim içerisinde olanları devre dışı bırakması. Facebook’un bundan da vazgeçmesi isteniyor.

Facebook ise satın alımların o dönem Ticaret Komisyonu tarafından onaylandığını ve herhangi bir sorun bulunmadığını savunuyor. Tekrar tekrar bu soruşturmaların açılmasını ise kullanıcıları korkutmak amaçlı olarak buluyor.

https://www.slashgear.com/ftc-sues-facebook-for-illegal-monopolization-instagram-and-whatsapp-at-risk-09650464/

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