Apple Watch, kayışın orijinal olup olmadığını anlayacak

Kayışın orijinalliğini kontrol edecek
Patent, Apple Watch’daki NFC yongasıyla iletişim kurabilen entegre NFC çipine sahip Apple Watch kayışını gösteriyor.
Bu teknoloji sayesinde Apple Watch, hangi kayışın takılı olduğunu algılayıp bunu farklı şeyler için kullanabilir. Örneğin; Apple Watch, saat yüzünü takılı kayışa uygun değiştirebilir ve Nike kordon takıldığında antrenman uygulamasını açabilir. Bunlar iyi kullanım senaryoları. Patentte belirtildiği gibi, Apple, bu özelliği orijinal kayış almaya zorlamak için de getiriyor olabilir. Watch’a orijinal olmayan bir kayış takıldığında, saat uyarı verebilir veya bazı özellikleri devre dışı bırakılabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)