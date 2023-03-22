Apple Watch, kayışın orijinal olup olmadığını anlayacak

Tam Boyutta Gör Apple, akıllı saatleri için yeni teknoloji ve aksesuarları araştırmayı sürdürüyor. Şirket, renk değiştiren Apple Watch kayışının ardından şimdi de yerleşik NFC modülüne sahip Apple Watch kordonu için patent aldı.

Apple Watch'lara renk değiştirebilen kordon geliyor 4 hf. önce eklendi

Kayışın orijinalliğini kontrol edecek

Patent, Apple Watch’daki NFC yongasıyla iletişim kurabilen entegre NFC çipine sahip Apple Watch kayışını gösteriyor.

Bu teknoloji sayesinde Apple Watch, hangi kayışın takılı olduğunu algılayıp bunu farklı şeyler için kullanabilir. Örneğin; Apple Watch, saat yüzünü takılı kayışa uygun değiştirebilir ve Nike kordon takıldığında antrenman uygulamasını açabilir. Bunlar iyi kullanım senaryoları. Patentte belirtildiği gibi, Apple, bu özelliği orijinal kayış almaya zorlamak için de getiriyor olabilir. Watch’a orijinal olmayan bir kayış takıldığında, saat uyarı verebilir veya bazı özellikleri devre dışı bırakılabilir.

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