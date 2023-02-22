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    Anlık Bildirim

    Apple Watch'lara renk değiştirebilen kordon geliyor

    Apple, akıllı saatlerinde kullanmak üzere renk değiştirebilen kordon patenti aldı. Söz konusu teknoloji ile kullanıcılar kordon rengini veya desenini Apple Watch üzerinden değiştirilebilecek.
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    Apple Watch'lara renk değiştirebilen kordon geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, akıllı saatleri için kullanıcıların kordon değiştirme ihtiyacını ortadan kaldıracak yeni bir teknoloji geliştirdi. Cupertinolu teknoloji devi, kullanıcının isteğine göre renk değiştirebilen kordon patenti aldı.

    Apple Watch sahipleri kordon rengini kıyafet kombinlerine veya o anki ruh hallerine göre direkt akıllı saat üzerinden değiştirebilecek. Bu, kordonda elektrokromik özelliklere sahip malzemelerin kullanılmasıyla mümkün olacak.

    Apple Watch'lara renk değiştirebilen kordon geliyor Tam Boyutta Gör

    Bildirime göre renk değiştirme

    Yeni nesil kordonlar uygulanan voltaja tepki olarak renk veya desen değiştirebilecek. Bunun yanı sıra herhangi bir uygulamadan bildirim alındığında farklı bir renge bürünebilecek. Apple'ın metin mesajlarını kordonda görüntüleme fikri de var.

    Apple Watch'lar şu anda silikon, çelik ve deri gibi malzemelerden yapılmış değiştirilebilir kordonlar ile özelleştirilebiliyor. Görünüşe bakılırsa gelecekte akıllı saatin görünümünü tek bir kordon üzerinden özelleştirme şansına sahip olacağız.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    AssetGroup 3 saat önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 gün önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 gün önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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