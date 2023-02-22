Apple Watch'lara renk değiştirebilen kordon geliyor

Apple Watch sahipleri kordon rengini kıyafet kombinlerine veya o anki ruh hallerine göre direkt akıllı saat üzerinden değiştirebilecek. Bu, kordonda elektrokromik özelliklere sahip malzemelerin kullanılmasıyla mümkün olacak.
Bildirime göre renk değiştirme
Yeni nesil kordonlar uygulanan voltaja tepki olarak renk veya desen değiştirebilecek. Bunun yanı sıra herhangi bir uygulamadan bildirim alındığında farklı bir renge bürünebilecek. Apple'ın metin mesajlarını kordonda görüntüleme fikri de var.
Apple Watch'lar şu anda silikon, çelik ve deri gibi malzemelerden yapılmış değiştirilebilir kordonlar ile özelleştirilebiliyor. Görünüşe bakılırsa gelecekte akıllı saatin görünümünü tek bir kordon üzerinden özelleştirme şansına sahip olacağız.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.