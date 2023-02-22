Tam Boyutta Gör Apple, akıllı saatleri için kullanıcıların kordon değiştirme ihtiyacını ortadan kaldıracak yeni bir teknoloji geliştirdi. Cupertinolu teknoloji devi, kullanıcının isteğine göre renk değiştirebilen kordon patenti aldı.

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Apple Watch sahipleri kordon rengini kıyafet kombinlerine veya o anki ruh hallerine göre direkt akıllı saat üzerinden değiştirebilecek. Bu, kordonda elektrokromik özelliklere sahip malzemelerin kullanılmasıyla mümkün olacak.

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Bildirime göre renk değiştirme

Yeni nesil kordonlar uygulanan voltaja tepki olarak renk veya desen değiştirebilecek. Bunun yanı sıra herhangi bir uygulamadan bildirim alındığında farklı bir renge bürünebilecek. Apple'ın metin mesajlarını kordonda görüntüleme fikri de var.

Apple Watch'lar şu anda silikon, çelik ve deri gibi malzemelerden yapılmış değiştirilebilir kordonlar ile özelleştirilebiliyor. Görünüşe bakılırsa gelecekte akıllı saatin görünümünü tek bir kordon üzerinden özelleştirme şansına sahip olacağız.

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Apple Watch'lara renk değiştirebilen kordon geliyor