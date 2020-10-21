Apple Watch SE'de aşırı ısınma sorunu: Bileği yakıyor, ekranda leke oluşuyor

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Apple Watch SE satın alan birkaç Güney Koreli ve ABD'li kullanıcı, akıllı saatin ısınmasından şikayetçi. Hatta bazıları cihazın bileği yakacak derecede aşırı ısındığını iddia ediyor. Aynı problemi yaşayan kullanıcılar Reddit platformunda bir araya geldi.

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10-21 Ekim tarihleri arasında, aşırı ısınmadan kaynaklanan ekran hasarı ve bilek yanması dahil olmak üzere toplam dokuz adet vaka meydana gelmiş durumda. Bunlardan biri ABD'de, diğer sekizi ise Güney Kore'de yaşandı. Akıllı saatin ekranında oluşan lekeye baklırsa Taptic Engine modülü ile Digital Crown tekerleği arasındaki bölüm aşırı ısınıyor.

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Apple'dan açıklama bekleniyor

Apple'ın bu vakalardan üçünde saati değiştirdiği veya iade aldığı belirtilirken şirketin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapacağı bildirildi. Arızanın ağırlıklı olarak Güney Kore'de meydana gelmesi, yaşanan sorunun aynı üretim bandından çıkan belirli bir cihaz grubunu kapsadığını gösteriyor.

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Apple Watch SE, 15 Eylül 2020'de tanıtılmıştı. Apple Watch’un temel özelliklerini "daha uygun" fiyatla kullanıcılara sunan akıllı saat 12 Ekim itibarıyla ülkemizde satışa çıktı. Cihazın 40 mm versiyonu 2.699 TL, 44 mm versiyonu ise 2.949 TL fiyat etiketi taşıyor.

https://www.reddit.com/r/apple/comments/jdzeu6/reports_of_apple_watch_se_overheating_issues_in

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