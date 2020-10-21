Apple Watch SE'de aşırı ısınma sorunu: Bileği yakıyor, ekranda leke oluşuyor

Apple Watch SE satın alan birkaç Güney Koreli ve ABD'li kullanıcı, akıllı saatin ısınmasından şikayetçi. Hatta bazıları cihazın bileği yakacak derecede aşırı ısındığını iddia ediyor. Aynı problemi yaşayan kullanıcılar Reddit platformunda bir araya geldi.İlginizi Çekebilir Apple Watch 3 sahipleri watchOS 7 güncellemesinden şikayetçi
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10-21 Ekim tarihleri arasında, aşırı ısınmadan kaynaklanan ekran hasarı ve bilek yanması dahil olmak üzere toplam dokuz adet vaka meydana gelmiş durumda. Bunlardan biri ABD'de, diğer sekizi ise Güney Kore'de yaşandı. Akıllı saatin ekranında oluşan lekeye baklırsa Taptic Engine modülü ile Digital Crown tekerleği arasındaki bölüm aşırı ısınıyor.
Apple'dan açıklama bekleniyor
Apple'ın bu vakalardan üçünde saati değiştirdiği veya iade aldığı belirtilirken şirketin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapacağı bildirildi. Arızanın ağırlıklı olarak Güney Kore'de meydana gelmesi, yaşanan sorunun aynı üretim bandından çıkan belirli bir cihaz grubunu kapsadığını gösteriyor.
Apple Watch SE, 15 Eylül 2020'de tanıtılmıştı. Apple Watch’un temel özelliklerini "daha uygun" fiyatla kullanıcılara sunan akıllı saat 12 Ekim itibarıyla ülkemizde satışa çıktı. Cihazın 40 mm versiyonu 2.699 TL, 44 mm versiyonu ise 2.949 TL fiyat etiketi taşıyor.
https://www.reddit.com/r/apple/comments/jdzeu6/reports_of_apple_watch_se_overheating_issues_in Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Bir yapar tam yapardı??
Stabilite falandı?!?
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