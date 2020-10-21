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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch SE'de aşırı ısınma sorunu: Bileği yakıyor, ekranda leke oluşuyor

    Apple'ın uygun fiyatlı akıllı saatinde aşırı ısınma problemi baş gösterdi. Apple Watch SE'deki bu sorun bileği yakmakla kalmıyor aynı zamanda ekranda kalıcı lekeler de bırakıyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Apple Watch SE'de aşırı ısınma sorunu: Bileği yakıyor, ekranda leke oluşuyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple Watch SE satın alan birkaç Güney Koreli ve ABD'li kullanıcı, akıllı saatin ısınmasından şikayetçi. Hatta bazıları cihazın bileği yakacak derecede aşırı ısındığını iddia ediyor. Aynı problemi yaşayan kullanıcılar Reddit platformunda bir araya geldi.

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    10-21 Ekim tarihleri arasında, aşırı ısınmadan kaynaklanan ekran hasarı ve bilek yanması dahil olmak üzere toplam dokuz adet vaka meydana gelmiş durumda. Bunlardan biri  ABD'de, diğer sekizi ise Güney Kore'de yaşandı. Akıllı saatin ekranında oluşan lekeye baklırsa Taptic Engine modülü ile Digital Crown tekerleği arasındaki bölüm aşırı ısınıyor.

    Apple Watch SE'de aşırı ısınma sorunu: Bileği yakıyor, ekranda leke oluşuyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple'dan açıklama bekleniyor

    Apple'ın bu vakalardan üçünde saati değiştirdiği veya iade aldığı belirtilirken şirketin önümüzdeki günlerde konuyla ilgili bir açıklama yapacağı bildirildi. Arızanın ağırlıklı olarak Güney Kore'de meydana gelmesi, yaşanan sorunun aynı üretim bandından çıkan belirli bir cihaz grubunu kapsadığını gösteriyor.

    Apple Watch SE'de aşırı ısınma sorunu: Bileği yakıyor, ekranda leke oluşuyor
    Tam Boyutta Gör

    Apple Watch SE, 15 Eylül 2020'de tanıtılmıştı. Apple Watch’un temel özelliklerini "daha uygun" fiyatla kullanıcılara sunan akıllı saat 12 Ekim itibarıyla ülkemizde satışa çıktı. Cihazın 40 mm versiyonu 2.699 TL, 44 mm versiyonu ise 2.949 TL fiyat etiketi taşıyor.



    https://www.reddit.com/r/apple/comments/jdzeu6/reports_of_apple_watch_se_overheating_issues_in Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    34 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Mr. Jingles 1 gün en beğenilen
    Yanlış takıyorlardır.
    Yanıtla +12
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    monacomen 1 gün
    Keşke arkasına kabartmalı logo koysalardı bedava Apple dövmesi olurdu bileğe.
    Yanıtla +11
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 38 dk.
    1 ay önce oppo watch aldım aynı sorunu yaşıyorum bileğimi yakıyor. Nabız ölçme yi kapattım normale döndü
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    dımmışali (durmuş bahça) 1 gün
    Çok kötüüü ,almadığıma sevindim.
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    AribyAriana 1 gün
    Ucuz etin yahnisi yavan olur. Ucuz dediysek  fan boyları için.
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    CoreXXX (fatih tat) 1 gün
    Bileğiniz yanlış büyümüştür. Deriniz hatalıdır.Applede hata olmaz. Appleye virüs girmez. Apple kusursuzdur😁
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    Cem300 (Cem Yılmaz) 1 gün
    Hiç mi test yapmazsınız nasıl bir firma oldun sen apple..
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    sempatikromantik 1 gün yeni yorumcu
    Hahahah bu ne be! Parayla rezil olmak tamda bu olsa gerek! Buna para verene şaşarım. birde sağlık nabiz sensörü vs diye reklam yaparlar. adamı sağlığından eden sağlık aygıtı.
    Yanıtla +1
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 gün
    samsung galaxy note 7 zamanında her samsung haberine başlarken patlayan note 7'yi hatırlatıp başladınız 2 sene boyunca. var mısınız şimdi aynısını apple'a yapmaya?:d
    Yanıtla +1
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    joven 1 gün
    Nihayetinde kul yapısı sorun neyse çözüm getirilir Apple sorunlu ürünlerinde geçmişte garantisi bitmiş ürünlerinde bile garanti kapsamına aldığı ürünler vardır.
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 gün
    Ama Apple bekler öyle yapardı??

    Bir yapar tam yapardı??

    Stabilite falandı?!?
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    homebird (Bilen BİLİR) 1 gün
    Ucuz etin yahnisi diyeceğim ama ucuz da değil.
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    2567 kez okundu.
    14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    apple watch se, akıllı saat ve
    6 etiket daha ısınma sorun ekran hasarı leke problem Mobil Teknolojiler
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