watchOS 11.3 yayınlandı, eski Apple Watch'lar güncellenemedi!

Eski Apple Watch'lar watchOS 10 son sürüme güncelleyemedi!
watchOS 10 yüklü Apple Watch SE 1, Series 4 veya Series 5 modelleri, şu anda watchOS 10.6.1 sürümüne güncellenemiyor. Ayrıca, watchOS 10'un daha eski sürümlerini çalıştıran bazı Apple Watch modelleri iPhone ile eşleştirilemiyor.
Bu sorun yalnızca watchOS 10'u destekleyen Apple Watch modellerini etkiliyor ve henüz cihazlarını watchOS 10.6.1 sürümüne güncellememiş olan kullanıcılar tarafından yaşanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)