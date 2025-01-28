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    Anlık Bildirim

    watchOS 11.3 yayınlandı, eski Apple Watch'lar güncellenemedi!

    Apple, watchOS 11.3 ile birlikte eski Apple Watch modelleri için de bir güncelleme yayınladı. Ancak, bazı kullanıcılar güncellemenin yüklenmesini engelleyen bir hatayla karşılaştı.
    watchOS 11.3 eski Apple Watch modelleri güncelleme sorunu Tam Boyutta Gör
    Apple, watchOS 11.3 güncellemesini yayınladı. Hiçbir yenilik getirmeyen yeni güncellemeyle birlikte watchOS 11’i desteklemeyen eski Apple Watch modelleri için de watchOS güncellemesi yayınlandı. Ancak, bazı Apple Watch Series 4, Series 5 ve SE kullancıları, saatlerini watchOS 10'un en son sürümü olan watchOS 10.6.1’e güncelleyemediklerini dile getirdi.

    Eski Apple Watch'lar watchOS 10 son sürüme güncelleyemedi!

    watchOS 10 yüklü Apple Watch SE 1, Series 4 veya Series 5 modelleri, şu anda watchOS 10.6.1 sürümüne güncellenemiyor. Ayrıca, watchOS 10'un daha eski sürümlerini çalıştıran bazı Apple Watch modelleri iPhone ile eşleştirilemiyor.

    Bu sorun yalnızca watchOS 10'u destekleyen Apple Watch modellerini etkiliyor ve henüz cihazlarını watchOS 10.6.1 sürümüne güncellememiş olan kullanıcılar tarafından yaşanıyor.

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    Şampanya kulesine direnen süspansiyon

    B
    berkandinçay 20 saat önce

    Böyle bir süspansiyonu gerçekte yapmak imkansız değilse de çok zor. Yoldaki tümsekler sağ sol karşılıklı eşit, bu gerçekçi senaryo değil. solda bir tümsek varken sağda olmayacak şekilde olsa görürüm o süspansiyonu :)

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