Adobe Illustrator'ın iPad sürümü çıktı

Dünyanın en önemli yazılım şirketlerinden biri olan Adobe, iPad için Illustrator grafik uygulamasını yayınlandığını duyurdu. Açıklama şirketin çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği Adobe MAX 2020 konferansında yapıldı.
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Uygulama tablet kullanıcılarının, Illustrator'ın temel özelliklerine erişmesine olanak sağlıyor. Ancak bazı özelliklerin eksik olduğunu belirtelim. Şirket hala bu işlevleri mobil platforma aktarmayı sürdürüyor.
Sezgisel ve basit
Adobe, Illustrator'ın arayüzünü Apple Pencil ile kullanıma göre optimize etti. Şirket Illustrator'ı bir tablette kullanmanın sezgisel ve basit olduğunu söylüyor.
Illustrator'ın iPad sürümü App Store'da yerini aldı. Creative Cloud'un bir parçası olarak sunulan uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor. Adobe geçen yıl da iPad için Photoshop uygulamasını yayınlamıştı.
Adobe Illustrator Adobe Inc. Grafik ve Tasarım Ücretsiz 732.1 MB
https://apps.apple.com/us/app/adobe-illustrator/id1018784575 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
v
noluyo
bu ne la
.
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS