Adobe Illustrator'ın iPad sürümü çıktı

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Dünyanın en önemli yazılım şirketlerinden biri olan Adobe, iPad için Illustrator grafik uygulamasını yayınlandığını duyurdu. Açıklama şirketin çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği Adobe MAX 2020 konferansında yapıldı.

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Uygulama tablet kullanıcılarının, Illustrator'ın temel özelliklerine erişmesine olanak sağlıyor. Ancak bazı özelliklerin eksik olduğunu belirtelim. Şirket hala bu işlevleri mobil platforma aktarmayı sürdürüyor.

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Sezgisel ve basit

Adobe, Illustrator'ın arayüzünü Apple Pencil ile kullanıma göre optimize etti. Şirket Illustrator'ı bir tablette kullanmanın sezgisel ve basit olduğunu söylüyor.

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Illustrator'ın iPad sürümü App Store'da yerini aldı. Creative Cloud'un bir parçası olarak sunulan uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor. Adobe geçen yıl da iPad için Photoshop uygulamasını yayınlamıştı.

Adobe Illustrator Adobe Inc. Grafik ve Tasarım Ücretsiz 732.1 MB

https://apps.apple.com/us/app/adobe-illustrator/id1018784575

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