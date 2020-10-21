Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Adobe Illustrator'ın iPad sürümü çıktı

    Adobe dün düzenlediği MAX 2020 konferansında, Apple Pencil ve iPad için özel olarak tasarlanan Illustrator uygulamasını duyurdu. İlk sürüm Illustrator'ın temel özelliklerini içeriyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    2,5b
    5
    4
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Adobe Illustrator'ın iPad sürümü çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en önemli yazılım şirketlerinden biri olan Adobe, iPad için Illustrator grafik uygulamasını yayınlandığını duyurdu. Açıklama şirketin çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği Adobe MAX 2020 konferansında yapıldı.

    Ayrıca Bkz. "Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi yayınlandı: İşte tüm yenilikler"

    İlginizi Çekebilir Avatar Google Haritalar sonunda karanlık moda kavuştu

    Uygulama tablet kullanıcılarının, Illustrator'ın temel özelliklerine erişmesine olanak sağlıyor. Ancak bazı özelliklerin eksik olduğunu belirtelim. Şirket hala bu işlevleri mobil platforma aktarmayı sürdürüyor.

    Adobe Illustrator'ın iPad sürümü çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Sezgisel ve basit

    Adobe, Illustrator'ın arayüzünü Apple Pencil ile kullanıma göre optimize etti. Şirket Illustrator'ı bir tablette kullanmanın sezgisel ve basit olduğunu söylüyor.

    Adobe Illustrator'ın iPad sürümü çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Illustrator'ın iPad sürümü App Store'da yerini aldı. Creative Cloud'un bir parçası olarak sunulan uygulama ücretsiz olarak indirilebiliyor. Adobe geçen yıl da iPad için Photoshop uygulamasını yayınlamıştı.

    Adobe Illustrator Adobe Illustrator Adobe Illustrator Adobe Illustrator Adobe Inc. Grafik ve Tasarım Ücretsiz 732.1 MB



    https://apps.apple.com/us/app/adobe-illustrator/id1018784575 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    31 dakika önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    19 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    atillakurt (Atilla Kurt) 1 gün
    Affinity Designer ve Photo şuanda favorim. Adobe'un aylık üyelik ücreti aldığını unutmayın. Tek dezavantajı bu. Affinity ürünleri tek seferlik ödeme ve Photoshop, Illustrator uygulamalarına alışkın biri çok rahat kullanabilir. Not olarak düşmek istedim.
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SaxHobbit (Alp Yenigün) 18 sa. atillakurt
    2 Aylık abonelik parasına affinityleri almak çok daha mantıklı, zaten işlev olarak da daha üstünler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    6s 1 gün (düzenlendi)
    Bu ipad sürümleri, masaüstü sürümlere göre çok ilkel diyorlar doğru mu?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Jeolog. (Caner AKSOY) 1 gün 6s
    evet bazı özellikler kısılıyor. Ama çok ilkel demek haksızlık olur bence.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 22 sa. Huawei Mate 40 serisi Türkçe canlı yayın ile tanıtılıyor 22 sa. PayPal kripto paralara yeşil ışık yaktı, piyasa hareketlendi 23 sa. Yeni Dacia Duster pickup satışa sunulmaya hazır: İşte detaylar 23 sa. GeForce RTX 3080 20GB ve RTX 3070 16GB ekran kartları iptal edildi 1 gün Isındığında kararan ve elektrik üretmeye başlayan akıllı pencere geliştirildi 1 gün NASA'nın gök taşına iniş yapan uzay aracından inanılmaz görüntüler 1 gün PS5 Türkiye'de ilk kez ön siparişe açıldı: Anında tükendi (Güncelleme) 1 gün Apple TV Remote uygulaması mağazadan kaldırıldı 1 gün Google ve Parallels iş birliği ile Chromebook modellerinde Windows 10 devri 1 gün PS5 oyunlarının Türkiye fiyatları ortaya çıktı! 1 gün 2021 Nissan Magnite, üretime hazır gövdesiyle karşınızda 1 gün RX 6000 serisinin teknik özellikleri sızdı 1 gün Koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti 1 gün Foursquare, bulunduğunuz yerle alakalı kulağınıza bilgi 'fısıldayan' bir uygulamayı test ediyor 1 gün Pandemide vaka sayıları yeniden uçuşa geçti 1 gün Apple Watch SE'de aşırı ısınma sorunu: Bileği yakıyor, ekranda leke oluşuyor 1 gün Telegram botu 100 bin kadına deepfake uyguladı 1 gün Ryzen 9 5900X, GeekBench’te Core i9-10900K’nın %17 önünde 1 gün Ford Otosan'dan açıklama: Ford ve Volkswagen Kocaeli'de ticari araç üretecek mi? 1 gün Hyundai i20 N tanıtıldı: Sportif tasarım, 204 beygir güç 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Adobe Illustrator'ın iPad sürümü çıktı Sonraki Pakistan'ın siparişini verdiği MİLGEM'lerde tahrik sistemi problemi çözüldü 1 gün Netflix'in büyüme hızında ciddi düşüş var 1 gün Makyajlı 2020 Seat Ateca Türkiye fiyatı ve özellikleri 1 gün Mobil enerji üretim ve depolama sistemleri TSK'nın hizmetinde 1 gün Telefonu fansız soğutan kılıf? Termal kamerayla ölçtük 1 gün Hızlı ve Öfkeli serisi sona eriyor: Sadece iki film kaldı 1 gün NASA’nın OSIRIX-REx uzay aracı, Bennu asteroitine numune toplamak için iniş yaptı 1 gün Türk Hava Kuvvetleri yerli minyatür bombayı test etti 1 gün Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi yayınlandı: İşte tüm yenilikler 1 gün Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sisteminde açıklandı: İşte grip aşısı fiyatı 1 gün Xbox Series X harici depolama gereksinimleri belirlendi 1 gün Elektrikli Hummer pickup tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Netflix erişimi 48 saat ücretsiz olacak 1 gün Apple MagSafe adaptörü Android cihazları da şarj ediyor 2 gün Ülkemizde eSIM desteği yakında başlıyor 2 gün Cyberpunk 2077’deki karakterlerin dudak hareketleri konuştukları dillere uygun olacak 2 gün Microsoft, Office PWA konusunda geri adım attı 2 gün Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Bayraktar TB2 SİHA düşürdüğü iddiası yalanlandı 2 gün iOS 14.1 & iPadOS 14.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözüme kavuşan sorunlar 2 gün Dünyanın ilk katlanabilir TV'si LG Signature OLED TV R, fiyatıyla dudak uçuklatıyor Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız