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    Anlık Bildirim

    Yeni Apple Watch SE yeni bir tasarımla bu sene piyasaya çıkabilir

    Apple, bu sene yeni Apple Watch SE modelini, yeni tasarımla piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Apple Watch Series 11 ve Ultra 3 ise aynı tasarıma ve yeni özelliklere sahip olacak.
    Yeni Apple Watch SE yeni bir tasarımla bu sene piyasaya çıkabilir Tam Boyutta Gör
    2025 yılı Apple SE cihazları için büyük bir yıl olacak gibi görünüyor. Nisan ayında iPhone 16E olarak adlandırılacağı söylenen iPhone SE 4 piyasaya çıkacak. Apple aynı zamanda yeni Apple Watch SE üzerinde çalışıyor.

    Plastik gövdeye geçilebilir

    İddiaya göre yeni Apple Watch SE, yeni bir tasarıma sahip olacak. Geçtiğimiz yıl cihazın fiyatı düşük tutmak için plastik bir gövdeye sahip olacağı söylentisi çıkmıştı. Yeni tasarıma bu yüzden geçiliyor olabilir. Yeni görünümün nasıl olacağı bilinmiyor ancak plastik tasarıma geçilirse, birçok farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi muhtemel.

    Öte yandan Apple Watch Series 11 ve Apple Watch Ultra 3 herhangi bir tasarım değişikliği getirmeyecek. Bununla birlikte, Ultra 3'ün uydu bağlantısı ve 5G RedCap desteğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca yüksek tansiyon tespiti bu nesille birlikte nihayet gelebilir. Tansiyon özelliği kesin değerler vermese de, hipertansiyon durumunu tespit ederek kullanıcıyı bilgilendirecek.

    Ayrıca, yeni AirPods'un dahili kalp atışı izleme özelliğiyle birlikte piyasaya çıkması beklenen yeni bir yapay zeka koçluk hizmeti ve yeni bir sağlık uygulaması da sunulacak.

    Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-01-12/apple-2025-plans-iphone-17-smart-home-hub-ios-19-ai-apple-watch-ipads-m5 https://www.gsmarena.com/next_apple_watch_se_to_have_a_new_design_series_11_and_ultra_3_to_get_new_features-news-66072.php
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    2025 Yılın Otomobili ödülü Renault 5'in oldu

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    KKM 12 saat önce

    rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil

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