Yeni Apple Watch SE yeni bir tasarımla bu sene piyasaya çıkabilir

Plastik gövdeye geçilebilir
İddiaya göre yeni Apple Watch SE, yeni bir tasarıma sahip olacak. Geçtiğimiz yıl cihazın fiyatı düşük tutmak için plastik bir gövdeye sahip olacağı söylentisi çıkmıştı. Yeni tasarıma bu yüzden geçiliyor olabilir. Yeni görünümün nasıl olacağı bilinmiyor ancak plastik tasarıma geçilirse, birçok farklı renk seçeneğiyle piyasaya sürülmesi muhtemel.
Öte yandan Apple Watch Series 11 ve Apple Watch Ultra 3 herhangi bir tasarım değişikliği getirmeyecek. Bununla birlikte, Ultra 3'ün uydu bağlantısı ve 5G RedCap desteğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca yüksek tansiyon tespiti bu nesille birlikte nihayet gelebilir. Tansiyon özelliği kesin değerler vermese de, hipertansiyon durumunu tespit ederek kullanıcıyı bilgilendirecek.
Ayrıca, yeni AirPods'un dahili kalp atışı izleme özelliğiyle birlikte piyasaya çıkması beklenen yeni bir yapay zeka koçluk hizmeti ve yeni bir sağlık uygulaması da sunulacak.Kaynakça https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-01-12/apple-2025-plans-iphone-17-smart-home-hub-ios-19-ai-apple-watch-ipads-m5 https://www.gsmarena.com/next_apple_watch_se_to_have_a_new_design_series_11_and_ultra_3_to_get_new_features-news-66072.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil