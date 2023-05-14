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    Anlık Bildirim

    Apple Watch’un önemli özelliği iki hayat kurtardı

    Apple, ürünlerine eklediği bazı kritik özelliklerle kullanıcılarının doğrudan hayatlarına etki etmeye devam ediyor. Apple Watch, sahip olduğu yeni bir yetenek ile iki hayatı kurtarmayı başardı.
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    Apple Watch’un önemli özelliği iki hayat kurtardı Tam Boyutta Gör
    Apple Watch’un Düşme Algılama özelliğinin en az iki hayat kurtardığı belirtiliyor. Düşme Algılama özelliğinin ABD’nin Minnesota ve Ohio eyaletlerinde iki acil durumda işe yaradığı bildiriliyor. Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce iPhone 14 serisinde bulunan Acil SOS özelliği de bir gurup dağcının hayatını kurtarmıştı.

    Düşme Algılama hayat kurtardı

    Apple Watch’un önemli özelliği iki hayat kurtardı
    Aktarılanlara göre ilk olayda Minnesota'da, bir Apple Watch kullanıcısına bir aracın çarptığı ve sonrasında ise olay yerinden uzaklaştığı bildiriliyor. Apple Watch ise sahip olduğu Düşme Algılama özelliğini kullanarak çarpmayı algıladı ve 911'i aradı. Apple Watch aynı zamanda aracın çaptığı Michael Brodkorb’un ailesini de durumu bildirdi. Kaburgalarında ve kuyruk kemiğinde yaralanmalar meydana gelen Brodkorb, "Bu kesinlikle hayat kurtaran bir araç" dedi. Brodkorb’un iyileşme sürecinde olduğu ve Apple CEO'su Tim Cook’un kendisine e-posta göndererek acil şifalar dilediği söyleniyor.

    Bir diğer olayda ise 83 yaşındaki William Fryer, dengesini kaybederek yürüyüş yoluna yığıldı. Bu düşüşü algılayan Apple Watch, acil servisi aradı ve aynı zamanda yaşlı adamın kızını uyardı. Aktarılanlara göre Fryer'ın düşmesine neden olan şeyin büyük bir kan pıhtısı olduğu belirlendi. Fryer pıhtıyı aldırdı ve Apple Watch'un kendisine yardım çağırabildiği için minnettar olduğunu söyledi. Bu arada Apple Watch'taki Düşme Algılama özelliği, Apple Watch iPhone uygulamasını açıp Acil SOS'e giderek ve Düşme Algılama seçeneğini açarak etkinleştirilebilir.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 2 gün önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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