Apple Watch’un önemli özelliği iki hayat kurtardı

Düşme Algılama hayat kurtardı
Bir diğer olayda ise 83 yaşındaki William Fryer, dengesini kaybederek yürüyüş yoluna yığıldı. Bu düşüşü algılayan Apple Watch, acil servisi aradı ve aynı zamanda yaşlı adamın kızını uyardı. Aktarılanlara göre Fryer'ın düşmesine neden olan şeyin büyük bir kan pıhtısı olduğu belirlendi. Fryer pıhtıyı aldırdı ve Apple Watch'un kendisine yardım çağırabildiği için minnettar olduğunu söyledi. Bu arada Apple Watch'taki Düşme Algılama özelliği, Apple Watch iPhone uygulamasını açıp Acil SOS'e giderek ve Düşme Algılama seçeneğini açarak etkinleştirilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.