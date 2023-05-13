Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 14 Pro modellerinde pil şişmesi sorunu ortaya çıktı

    iPhone 14 Pro kullanıcıları, cihazlarının pilinin şişmesinden ve ekranın gövdeden ayrılmasından şikayetçi. Apple henüz konuyla ilgili açıklama yapmış değil.     
    Oy Ver
    iPhone 14 Pro modellerinde pil şişmesi sorunu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    iPhone 14 Pro kullanıcıları, pil şişmesi sorunuyla karşı karşıya. Bu can sıkıcı problem sadece pilin bozulmasına neden olmakla kalmıyor aynı zamanda ekranın gövdeden ayrılmasına da neden oluyor.

    Akıllı telefonun sahiplerinden biri, cihazın pilinin satın alındıktan sonra altı aydan kısa bir süre içinde şiştiğini ve bunun da ekranın gövdeden ayrılmasına yol açtığını söyledi. Apple teknik desteğiyle iletişime geçtiğinde ise cihazı yenisiyle değiştirmeyi reddettiler.

    Üretim hatası mı?

    Birçok kullanıcı benzer sorunla karşılaştıklarını ve akıllı telefonlarını onarım için servise gönderdiklerini belirtiyorlar. Cihaz geri geldiğinde şişkinlik sorunu ortadan kalkmış oluyor ve net bir bilgi verilmediği için Apple'ın arızalı pilleri yenileriyle değiştirdiği varsayılıyor.

    iPhone 14 Pro modellerinde pil şişmesi sorunu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple yönetimi ise bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yayınlamış değil. Bunun bir üretim hatasıyla ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği ise henüz bilinmiyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 22 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hukuk mu tıp mı c mop sigorta bilgi nedir # işaretinin adı bilgisayar ethernet kablosunu görmüyor akü kutup başı neden oksitlenir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    General Mobile GM21 Plus New Edition
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad Gaming 3
    Lenovo Ideapad Gaming 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız