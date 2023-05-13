iPhone 14 Pro modellerinde pil şişmesi sorunu ortaya çıktı

Akıllı telefonun sahiplerinden biri, cihazın pilinin satın alındıktan sonra altı aydan kısa bir süre içinde şiştiğini ve bunun da ekranın gövdeden ayrılmasına yol açtığını söyledi. Apple teknik desteğiyle iletişime geçtiğinde ise cihazı yenisiyle değiştirmeyi reddettiler.
Üretim hatası mı?
Birçok kullanıcı benzer sorunla karşılaştıklarını ve akıllı telefonlarını onarım için servise gönderdiklerini belirtiyorlar. Cihaz geri geldiğinde şişkinlik sorunu ortadan kalkmış oluyor ve net bir bilgi verilmediği için Apple'ın arızalı pilleri yenileriyle değiştirdiği varsayılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.