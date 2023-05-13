Tam Boyutta Gör iPhone 14 Pro kullanıcıları, pil şişmesi sorunuyla karşı karşıya. Bu can sıkıcı problem sadece pilin bozulmasına neden olmakla kalmıyor aynı zamanda ekranın gövdeden ayrılmasına da neden oluyor.

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Akıllı telefonun sahiplerinden biri, cihazın pilinin satın alındıktan sonra altı aydan kısa bir süre içinde şiştiğini ve bunun da ekranın gövdeden ayrılmasına yol açtığını söyledi. Apple teknik desteğiyle iletişime geçtiğinde ise cihazı yenisiyle değiştirmeyi reddettiler.

Üretim hatası mı?

Birçok kullanıcı benzer sorunla karşılaştıklarını ve akıllı telefonlarını onarım için servise gönderdiklerini belirtiyorlar. Cihaz geri geldiğinde şişkinlik sorunu ortadan kalkmış oluyor ve net bir bilgi verilmediği için Apple'ın arızalı pilleri yenileriyle değiştirdiği varsayılıyor.

Tam Boyutta Gör Apple yönetimi ise bu konuyla ilgili henüz bir açıklama yayınlamış değil. Bunun bir üretim hatasıyla ilişkilendirilip ilişkilendirilemeyeceği ise henüz bilinmiyor.

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iPhone 14 Pro modellerinde pil şişmesi sorunu ortaya çıktı