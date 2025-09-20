2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, büyük sürümlerden kısa bir süre sonra desteklenen tüm cihazlara .0.1 güncellemelerini sunar ancak bu yıl Apple Watch için tek bir modele geldi. watchOS 26.0.1 güncellemesi, şu anda yalnızca Apple Watch Ultra 3’e indirilebiliyor. 23R8352 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, ilginç olarak Meksika’daki kullanıcılara sunuldu.

watchOS 26 yayınlandı: İşte Apple Watch'lara gelen yenilikler 5 gün önce eklendi

Apple Watch Ultra 3'e özel güncelleme

watchOS 26.0.1 sürümünde öne çıkan özellik, uydu üzerinden mesaj gönderebilme ve Bul özelliğini kullanabilme. Bu özellik, acil durumlarda veya mobil kapsama alanının olmadığı bölgelerde hayat kurtarıcı.

watchOS 26.0.1 güncellemesi, ilerleyen haftalarda watchOS 26 güncellemesini almış tüm Apple Watch’lara gelecektir. Ancak, uydu bağlantısı Apple Watch Ultra 3 modeline özel, en yeni Series 11 veya bir önceki Watch Ultra 2 modelinde uydu desteği yok.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple, watchOS 26.0.1 güncellemesini yayınladı: Tek modele geldi

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: