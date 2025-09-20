Apple, watchOS 26.0.1 güncellemesini yayınladı: Tek modele geldi

Apple Watch Ultra 3'e özel güncelleme
watchOS 26.0.1 sürümünde öne çıkan özellik, uydu üzerinden mesaj gönderebilme ve Bul özelliğini kullanabilme. Bu özellik, acil durumlarda veya mobil kapsama alanının olmadığı bölgelerde hayat kurtarıcı.
watchOS 26.0.1 güncellemesi, ilerleyen haftalarda watchOS 26 güncellemesini almış tüm Apple Watch’lara gelecektir. Ancak, uydu bağlantısı Apple Watch Ultra 3 modeline özel, en yeni Series 11 veya bir önceki Watch Ultra 2 modelinde uydu desteği yok.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.