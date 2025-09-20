Giriş
    Apple, watchOS 26.0.1 güncellemesini yayınladı: Tek modele geldi

    Apple, watchOS 26.0.1 sürümünü yayınladı ancak güncelleme şu anda yalnızca Apple Watch Ultra 3 ile sınırlı ve tek bir ülkede indirilebiliyor.                    

    watchos 26.0.1 apple watch ultra 3 için yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Apple, büyük sürümlerden kısa bir süre sonra desteklenen tüm cihazlara .0.1 güncellemelerini sunar ancak bu yıl Apple Watch için tek bir modele geldi. watchOS 26.0.1 güncellemesi, şu anda yalnızca Apple Watch Ultra 3’e indirilebiliyor. 23R8352 sürüm numarasıyla gelen güncelleme, ilginç olarak Meksika’daki kullanıcılara sunuldu.

    Apple Watch Ultra 3'e özel güncelleme

    watchOS 26.0.1 sürümünde öne çıkan özellik, uydu üzerinden mesaj gönderebilme ve Bul özelliğini kullanabilme. Bu özellik, acil durumlarda veya mobil kapsama alanının olmadığı bölgelerde hayat kurtarıcı.

    watchOS 26.0.1 güncellemesi, ilerleyen haftalarda watchOS 26 güncellemesini almış tüm Apple Watch’lara gelecektir. Ancak, uydu bağlantısı Apple Watch Ultra 3 modeline özel, en yeni Series 11 veya bir önceki Watch Ultra 2 modelinde uydu desteği yok.

