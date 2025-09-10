Yeni Apple Watch'lar ile gelen sağlık takip özellikleri

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, yeni akıllı saat serisi (Watch Ultra 3, Series 11 ve SE 3) yanı sıra bir dizi yeni sağlık takibi özelliğini duyurdu. Ancak bunun için yeni modele geçmek gerekmiyor. Yüksek tansiyon bildirimleri ve uyku skoru gibi eni Apple Watch modelleriyle tanıtılan yeni sağlık özellikleri eski modellere de gelecek.

Apple Watch Series 11 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 17 sa. önce eklendi

Yüksek tansiyon tespiti

Tam Boyutta Gör Hipertansiyon tespiti, optik kalp sensörünü kullanarak 30 günlük periyotlar boyunca kan damarı tepkilerini analiz edecek ve kullanıcıyı kronik yüksek tansiyonun belirtileri konusunda uyaracak.

Apple, hipertansiyon bildirimlerinin 100.000'den fazla katılımcının yer aldığı çalışmalardan elde edilen makine öğrenimi ve eğitim verileri kullanılarak geliştirildiğini belirtiyor. Teknoloji, 2000'den fazla katılımcının yer aldığı klinik deneylerde onaylanmış. Apple, özelliğin ilk yılında teşhis edilmemiş hipertansiyonu olan 1 milyondan fazla kişiye bildirim göndermesini bekliyor. Bildirim alan kullanıcıların yedi gün boyunca bir tansiyon ölçme aletiyle durumlarını takip etmeleri ve sonuçları sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla paylaşmaları öneriliyor.

Yüksek tansiyon tespit özelliği, watchOS yüklü Apple Watch Series 9 ve üzeri modellerde kullanılabilecek. FDA onayının yakında alınması ve bu ay 150’den fazla ülkede kullanıma sunulması bekleniyor. İlginç olarak, Apple Watch modellerinin karşılaştırıldığı listede “Türkiye’de” Apple Watch Series 11 ve Watch Ultra 3 özellikleri arasında “Yüksek tansiyon tespiti” yer almıyor.

Uyku skoru

Tam Boyutta Gör Yeni Uyku Skoru özelliği, uyku kalitesi hakkında tek bakışta fikir vererek kullanıcıların daha dinlendirici bir uyku hedefine ulaşmalarına yardımcı oluyor. Uyku süresi, uyku saati tutarlılığı, ne sıklıkla uyandığınız ve her uyku evresinde ne kadar zaman geçirdiğinize göre belirleniyor. Uyku Puanı, uykunun en kritik bileşenlerinin net bir dökümünü sunarak kullanıcıların iyi bir uyku için neye öncelik vermeleri gerektiğini bilmelerini sağlıyor.

Uyku skoru özelliğinin skor yaklaşımı ve önceliklendirme algoritması, Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi, Ulusal Uyku Vakfı ve Dünya Uyku Topluluğu’nun en güncel yönergelerini temel alıyor. Apple, skor algoritmalarını geliştirmek ve test etmek için Apple Kalp ve Hareket Çalışması’ndan alınan 5 milyonu aşkın gece uykusu verilerinin kullanıldığını söylüyor.

Uyku skoru özelliği de watchOS 26 ile eski modellere gelecek.

Apple, watchOS 26 güncellemesini 15 Eylül’de sunacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Yeni Apple Watch'lar ile gelen sağlık takip özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: