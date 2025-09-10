Yeni Apple Watch'lar ile gelen sağlık takip özellikleri

Yüksek tansiyon tespiti
Apple, hipertansiyon bildirimlerinin 100.000'den fazla katılımcının yer aldığı çalışmalardan elde edilen makine öğrenimi ve eğitim verileri kullanılarak geliştirildiğini belirtiyor. Teknoloji, 2000'den fazla katılımcının yer aldığı klinik deneylerde onaylanmış. Apple, özelliğin ilk yılında teşhis edilmemiş hipertansiyonu olan 1 milyondan fazla kişiye bildirim göndermesini bekliyor. Bildirim alan kullanıcıların yedi gün boyunca bir tansiyon ölçme aletiyle durumlarını takip etmeleri ve sonuçları sağlık hizmeti sağlayıcılarıyla paylaşmaları öneriliyor.
Yüksek tansiyon tespit özelliği, watchOS yüklü Apple Watch Series 9 ve üzeri modellerde kullanılabilecek. FDA onayının yakında alınması ve bu ay 150’den fazla ülkede kullanıma sunulması bekleniyor. İlginç olarak, Apple Watch modellerinin karşılaştırıldığı listede “Türkiye’de” Apple Watch Series 11 ve Watch Ultra 3 özellikleri arasında “Yüksek tansiyon tespiti” yer almıyor.
Uyku skoru
Uyku skoru özelliğinin skor yaklaşımı ve önceliklendirme algoritması, Amerikan Uyku Tıbbı Akademisi, Ulusal Uyku Vakfı ve Dünya Uyku Topluluğu’nun en güncel yönergelerini temel alıyor. Apple, skor algoritmalarını geliştirmek ve test etmek için Apple Kalp ve Hareket Çalışması’ndan alınan 5 milyonu aşkın gece uykusu verilerinin kullanıldığını söylüyor.
Uyku skoru özelliği de watchOS 26 ile eski modellere gelecek.
Apple, watchOS 26 güncellemesini 15 Eylül'de sunacak.
