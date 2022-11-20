Apple Watch kullanıcılarına müjde: watchOS 9'a işlevsel bir pil tasarrufu modu geliyor

Tam Boyutta Gör Yeni bir watchOS 9 güncellemesinde ortaya çıkan özelliğe göre Apple, sonunda işe yarar bir pil tasarrufu modu getiriyor. İşte kontrol merkezi veya ayarlar menüsünden manuel olarak etkinleştirilebilen özelliğin detayları:

İşte yeni pil tasarrufu moduyla gelen özellikler:

Yeni güncelleme ile birlikte Apple Watch güç tasarrufu moduna girdikten sonra, Always-On Display, aritmi, yüksek kalp atış hızı ve düşük kalp atış hızı bildirimleri, kalp atış hızı ve kan oksijen ölçümleri gibi Apple Watch'ta daha fazla güç tüketen işlevleri otomatik olarak kapatmakta. Ayrıca Apple Watch'unuz %10 şarjı kaldığında sizi bilgilendirirken şarjı %80'e ulaştığında ise pil tasarrufu modundan otomatik olarak çıkacak.

Korkunç sonuçları olan bilim deneyleri 1 gün önce eklendi

Eğer Apple Watch'un yakınlarda bağlı bir iPhone yoksa güç tasarrufu modu, akıllı saatin Wi-Fi ve hücresel ağ veri bağlantılarını, gelen aramaları ve uygulama bildirimlerini de otomatik olarak kapatacak. Elbette, veri veya Wi-Fi bağlantısı gerektiren belirli bir uygulamaya ihtiyacınız varsa sistem bunları yeniden etkinleştirecektir.

Apple Watch, yukarıdaki işlevleri kapatmanın yanı sıra güç tasarrufu moduna girdikten sonra güç tüketimini daha da azaltmak için Siri'nin ve arka plandaki uygulamaların yenileme hızını düşürme gibi diğer işlevleri de optimize edecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

Apple Watch Haberleri

Apple, watchOS 9'a işlevsel bir pil tasarrufu modu getiriyor