Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple Watch kullanıcılarına müjde: watchOS 9'a işlevsel bir pil tasarrufu modu geliyor

    watchOS 9'a gelen yeni bir güncelleme ile birlikte Apple Watch'lara işlevsel bir pil tasarrufu modu geliyor. Bu modu etkinleştirdiğinizde ise fazla güç tüketen işlevler otomatik olarak kapatılmakta.
    Oy Ver
    Apple, watchOS 9'a işlevsel bir pil tasarrufu modu getiriyor Tam Boyutta Gör
    Yeni bir watchOS 9 güncellemesinde ortaya çıkan özelliğe göre Apple, sonunda işe yarar bir pil tasarrufu modu getiriyor. İşte kontrol merkezi veya ayarlar menüsünden manuel olarak etkinleştirilebilen özelliğin detayları: 

    İşte yeni pil tasarrufu moduyla gelen özellikler:

    Yeni güncelleme ile birlikte Apple Watch güç tasarrufu moduna girdikten sonra, Always-On Display, aritmi, yüksek kalp atış hızı ve düşük kalp atış hızı bildirimleri, kalp atış hızı ve kan oksijen ölçümleri gibi Apple Watch'ta daha fazla güç tüketen işlevleri otomatik olarak kapatmakta. Ayrıca Apple Watch'unuz %10 şarjı kaldığında sizi bilgilendirirken şarjı %80'e ulaştığında ise pil tasarrufu modundan otomatik olarak çıkacak.

      

    Eğer Apple Watch'un yakınlarda bağlı bir iPhone yoksa güç tasarrufu modu, akıllı saatin Wi-Fi ve hücresel ağ veri bağlantılarını, gelen aramaları ve uygulama bildirimlerini de otomatik olarak kapatacak. Elbette, veri veya Wi-Fi bağlantısı gerektiren belirli bir uygulamaya ihtiyacınız varsa sistem bunları yeniden etkinleştirecektir.

    Apple Watch, yukarıdaki işlevleri kapatmanın yanı sıra güç tasarrufu moduna girdikten sonra güç tüketimini daha da azaltmak için Siri'nin ve arka plandaki uygulamaların yenileme hızını düşürme gibi diğer işlevleri de optimize edecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Amazon'un yapay zekalı depo robotu: Sparrow

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 10S
    Xiaomi Redmi Note 10S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Travelmate TMP414-51
    Acer Travelmate TMP414-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız