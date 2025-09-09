Giriş
    Apple Watch SE 3 tanıtıldı: İşte Apple Watch SE 3. Nesil özellikleri

    Apple yeni uygun fiyatlı akıllı saati Apple Watch SE 3'ü resmen duyurdu.Apple Watch SE 3 ile gelen yenilikler, Apple Watch SE 3 fiyatı, özellikleri ve detayları haberimizde.

    Apple Watch SE 3 tanıtıldı: Apple Watch SE3 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın uygun fiyatlı akıllı saat serisi Apple Watch SE yenilendi. Apple Watch SE 3 bugünkü Apple lansmanında resmen tanıtıldı Apple Watch SE 3 ile ekran büyüdü, işlemci hızlandı ve pil süresi iyileştirildi.. Apple Watch SE 3. Nesil özellikleri neler?

    Apple Watch SE 3 ile gelen yenilikler neler? ⌚️

    2022 yılında piyasaya sürülen Apple Watch SE 2’de 40 mm ve 44 mm boyutunda kasa seçenekleri sunuluyordu. Bu modelde de aynı kasa boyutları ve aynı ekran büyüklüğü kullanılıyor. Tasarımda herhangi bir farklılık yok, kalın çerçeveler devam ediyor.

    Apple Watch SE 3 2025 gücünü yeni S10 yonga setinden alıyor. Bu çip geçen sene tanıtılan Apple Wach Series 10 modelinde kullanılıyor. S10 çipi performans ve enerji verimliliği konularında SE'ye sınıf atlatıyor fakat bugün tanıtılan S11 çipinin gerisinde kalıyor.

    Apple Watch SE 3, Her Zaman Açık Ekran teknolojisi ile geliyor. Bu özellik ilk defa SE serisine geliyor. Ayrıca 5G desteği eklendi. Hücresel versiyonunu satın alan kullanıcılar 5G özelliğini kullanabilecek.

    Apple Watch SE 3 tanıtıldı: Apple Watch SE3 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Lansmandan önceki sızıntılarda Apple Watch SE 3. Nesil’de alüminyumla güçlendirilmiş plastiğe geçileceği iddia ediliyordu fakat bu söylentiler asılsız çıktı. Apple, premium hissiyatı korumak için SE 3 modelinde alüminyum gövde kullanmaya devam ediyor. Ekranda Ion-X kaplama mevcut. Önceki nesle göre çatlamalara karşı 4 kat daha dayanıklı.

    Apple Watch SE 3 tanıtıldı: Apple Watch SE3 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cihaz artık parmak hareketlerinizi algılıyor. Ekrana dokunmadan çağrıları yanıtlayabilir, şarjı değiştirebilir ve bildirimleri susturabilirsiniz. Bu özelliklere ek olarak Apple Watch SE 3, Apple Intelligence ile canlı çeviri yapabiliyor. Üzerindeki hoparlör ile müzik oynatabiliyor.

    Sağlık ve spor takibinde yenilikler

    Apple Watch SE 3, önceki nesildeki sensörlere ek olarak yeni gelen sensör ile bilekten vücut sıcaklığını ölçüyor. Spor takibi için yeni bir sensör bulunmuyor. EKG özelliği mevcut değil. Geriye dönük yumurtlama zamanı tahmini özelliğine sahip döngü izleme özelliği ile geliyor. Uyku apnesini tespit ediyor.

    Apple Watch SE 3 tanıtıldı: Apple Watch SE3 özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Apple Watch SE 3, Apple Intelligence tarafından desteklenen türünün ilk örneği bir fitness deneyimi olan Workout Buddy ile geliyor. Workout Buddy, kullanıcının antrenman verilerini ve fitness geçmişini analiz ederek kalp atış hızı, tempo, mesafe, aktivite halkaları, kişisel fitness kilometre taşları gibi verilere dayanarak seans boyunca kişiselleştirilmiş, sözlü motivasyon sağlıyor.

    Apple Watch SE 3 Batarya

    Apple Watch SE 3 önceki modelde olduğu gibi 18 saat kullanım süresi sunuyor.Düşük Güç Modunda 32 saate kadar kullanım süresi veriyor.

    SE serisi ilk defa hızlı şarjı destekliyor. Önceki modele göre 2 kat daha hızlı şarj oluyor. 15 dakikalık şarjla 8 saate kadar kullanım sunuyor. 45 dakikada 0'dan %80'e kadar doluyor. 

    Apple Watch SE 3 Teknik Özellikleri ⌚️

    • Kasa: 40 mm, 44 mm
    • Ekran: AMOLED Her Zaman Açık Ekran
    • İşlemci: S10
    • İşletim Sistemi: watchOS 26
    • Suya Dayanıklılık: IP6X, 50m su geçirmezlik

    Apple Watch SE 3 fiyatı ve çıkış tarihi

    Apple Watch SE 3 40 mm versiyonu 13.999 TL, 40 mm versiyonu 15.499 TLfiyat etiketi ile satışa sunuluyor. 19 Eylül'de ön siparişe açılacak ve 26 Eylül’de satışa sunulacak. 

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

