Apple Watch SE 3 tanıtıldı: İşte Apple Watch SE 3. Nesil özellikleri

Apple Watch SE 3 ile gelen yenilikler neler? ⌚️
2022 yılında piyasaya sürülen Apple Watch SE 2’de 40 mm ve 44 mm boyutunda kasa seçenekleri sunuluyordu. Bu modelde de aynı kasa boyutları ve aynı ekran büyüklüğü kullanılıyor. Tasarımda herhangi bir farklılık yok, kalın çerçeveler devam ediyor.
Apple Watch SE 3 2025 gücünü yeni S10 yonga setinden alıyor. Bu çip geçen sene tanıtılan Apple Wach Series 10 modelinde kullanılıyor. S10 çipi performans ve enerji verimliliği konularında SE'ye sınıf atlatıyor fakat bugün tanıtılan S11 çipinin gerisinde kalıyor.
Apple Watch SE 3, Her Zaman Açık Ekran teknolojisi ile geliyor. Bu özellik ilk defa SE serisine geliyor. Ayrıca 5G desteği eklendi. Hücresel versiyonunu satın alan kullanıcılar 5G özelliğini kullanabilecek.
Lansmandan önceki sızıntılarda Apple Watch SE 3. Nesil’de alüminyumla güçlendirilmiş plastiğe geçileceği iddia ediliyordu fakat bu söylentiler asılsız çıktı. Apple, premium hissiyatı korumak için SE 3 modelinde alüminyum gövde kullanmaya devam ediyor. Ekranda Ion-X kaplama mevcut. Önceki nesle göre çatlamalara karşı 4 kat daha dayanıklı.
Sağlık ve spor takibinde yenilikler
Apple Watch SE 3, önceki nesildeki sensörlere ek olarak yeni gelen sensör ile bilekten vücut sıcaklığını ölçüyor. Spor takibi için yeni bir sensör bulunmuyor. EKG özelliği mevcut değil. Geriye dönük yumurtlama zamanı tahmini özelliğine sahip döngü izleme özelliği ile geliyor. Uyku apnesini tespit ediyor.
Apple Watch SE 3 Batarya
Apple Watch SE 3 önceki modelde olduğu gibi 18 saat kullanım süresi sunuyor.Düşük Güç Modunda 32 saate kadar kullanım süresi veriyor.
SE serisi ilk defa hızlı şarjı destekliyor. Önceki modele göre 2 kat daha hızlı şarj oluyor. 15 dakikalık şarjla 8 saate kadar kullanım sunuyor. 45 dakikada 0'dan %80'e kadar doluyor.
Apple Watch SE 3 Teknik Özellikleri ⌚️
- Kasa: 40 mm, 44 mm
- Ekran: AMOLED Her Zaman Açık Ekran
- İşlemci: S10
- İşletim Sistemi: watchOS 26
- Suya Dayanıklılık: IP6X, 50m su geçirmezlik
Apple Watch SE 3 fiyatı ve çıkış tarihi
Apple Watch SE 3 40 mm versiyonu 13.999 TL, 40 mm versiyonu 15.499 TLfiyat etiketi ile satışa sunuluyor. 19 Eylül'de ön siparişe açılacak ve 26 Eylül’de satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
