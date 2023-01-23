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    Apple, yeni HomePod mini planlarını rafa kaldırmış olabilir

    Geçtiğimiz günlerde 2.nesil HomePod modelini duyuran Apple, HomePod Mini planlarını rafa kaldırmış olabilir. Yeni sızıntılar, Cuppertino devinin herhangi bir planı bulunmadığını gösteriyor.
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    Apple, yeni HomePod mini planlarını rafa kaldırmış olabilir Tam Boyutta Gör
    2018 yılında Apple tarafından piyasaya sürülen HomePod, döneminin en yetenekli ev cihazlarından biri olmayı başarmıştı. Bunun hemen ardından yoluna daha küçük ve uygun fiyatlı HomePod Mini ile devam eden Cuppertino devi, geçtiğimiz günlerde sürpriz bir tanıtımla yenilenen HomePod modelini duyurdu. Şimdi Bloomberg, Apple'ın HomePod Mini planları hakkında bazı ilginç detaylar paylaştı. 

    HomePod Mini rafa kaldırılmış olabilir

    Bugün Bloomberg tarafından paylaşılan yeni bir raporda Apple analisti Mark Gurman, şirketin yeni bir HomePod Mini modeli planlamadığını söyledi. Bilindiği üzere Apple, HomePod Mini için paylaşılan yeni güncellemede, cihazın piyasaya çıkışından bu yana sahip olduğu gizli bir sıcaklık ve nem sensörünü aktif hale getirdi. 

    Bu nedenle Apple'ın gelecekte piyasaya sürülecek bir HomePod Mini yerine, mevcut versiyona farklı özellikler kazandırması daha olası görünüyor. Ayrıca 2.nesil HomePod’un mevcut mini versiyondan farklı özellikler sunmadığını da belirtelim.

    Yeni HomePod Mini rafa kaldırılmış olsa da, sızıntılar Apple’ın farklı ev ürünleri üzerinde çalıştığını gösteriyor. Zira Ağustos ayında Mark Gurman, şirketin Apple TV, kamera ve HomePod işlevselliğini tek bir teklifte birleştiren iPad benzeri bir akıllı ekran geliştirdiğini belirtti. Bu cihazın ise 2024 yılında tanıtılması bekleniyor.  

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    ChelseaNy 1 gün önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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