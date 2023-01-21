Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    OLED Ekranlı iPad Pro için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı

    Uzun süredir söylentileri dolaşan OLED ekranlı iPad Pro modeli için muhtemel çıkış tarihi belli oldu. OLED ekranlı yeni iPad Pro ve MacBook Pro modelleri neler sunacak? İşte detaylar
    Oy Ver
    OLED Ekranlı iPad Pro için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    iPhone modellerinde uzun bir süredir OLED ekranlara yer veren Apple, bu teknolojiyi iPad ve Mac'lere taşımaya hazırlanıyor. Hatırlayacak olursak, kısa süre önce şirketin ekran tedarikçileri ile görüşmelere başladığı ortaya çıkarmıştı. Şimdi OLED ekranlı ilk iPad Pro için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı.

    OLED ekranlı iPad Pro için muhtemel çıkış tarihi açıklandı

    Paylaşılan raporlara göre Apple, OLED ekranlı ilk MacBook Pro modelleri için hazırlıklara başladı. Bununla birlikte ekran analisti Ross Young ve Kore merkezli ET News, OLED ekranlı ilk iPad modelinin 11,1 inç ve 13 inç boyutlar ile 2024 yılında piyasaya sürüleceğini bildirdi.

    Bilindiği üzere OLED ekran teknolojisi, geleneksel LCD ekranlara kıyasla daha iyi pil ömrü, daha derin siyahlar ve kontrast sağlıyor. Böylece iPad ve MacBook Pro'lar için önemli bir gelişmeyi temsil ettiğini söyleyebiliriz. 

    OLED ekranlı iPad'in yanı sıra, OLED panelli ilk Mac modelinin de 14 inç ve 16 inç boyutlarında 2024 yılında tanıtılacağı bildiriliyor. Bilindiği üzere Apple, şu anda Samsung ve LG gibi üreticilerden panel tedarik ediyor. Ancak bu tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmak için çalışmalara başladı.

    Hatırlayacak olursak yakın tarihli bir Bloomberg raporu, Apple'ın özel olarak tasarlanmış mikro LED ekranlar geliştirdiğini ortaya çıkardı. Bu teknolojinin ise ilk olarak 2024'ün sonlarında Apple Watch Ultra'da karşımıza çıkması bekleniyor. Ancak devam eden süreçte, mikro LED ekranlı iPhone, iPad ve Mac dahil diğer ürünler ile karşılaşabiliriz. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    cunkurd 2 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy M23 5G
    Samsung Galaxy M23 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EP-EJ339
    ASUS X515EP-EJ339
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız