Tam Boyutta Gör iPhone modellerinde uzun bir süredir OLED ekranlara yer veren Apple, bu teknolojiyi iPad ve Mac'lere taşımaya hazırlanıyor. Hatırlayacak olursak, kısa süre önce şirketin ekran tedarikçileri ile görüşmelere başladığı ortaya çıkarmıştı. Şimdi OLED ekranlı ilk iPad Pro için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı.

OLED ekranlı iPad Pro için muhtemel çıkış tarihi açıklandı

Paylaşılan raporlara göre Apple, OLED ekranlı ilk MacBook Pro modelleri için hazırlıklara başladı. Bununla birlikte ekran analisti Ross Young ve Kore merkezli ET News, OLED ekranlı ilk iPad modelinin 11,1 inç ve 13 inç boyutlar ile 2024 yılında piyasaya sürüleceğini bildirdi.

Mac Pro'nun takas değeri kullanıcıları şok etti 2 gün önce eklendi

Bilindiği üzere OLED ekran teknolojisi, geleneksel LCD ekranlara kıyasla daha iyi pil ömrü, daha derin siyahlar ve kontrast sağlıyor. Böylece iPad ve MacBook Pro'lar için önemli bir gelişmeyi temsil ettiğini söyleyebiliriz.

OLED ekranlı iPad'in yanı sıra, OLED panelli ilk Mac modelinin de 14 inç ve 16 inç boyutlarında 2024 yılında tanıtılacağı bildiriliyor. Bilindiği üzere Apple, şu anda Samsung ve LG gibi üreticilerden panel tedarik ediyor. Ancak bu tedarikçilere olan bağımlılığını azaltmak için çalışmalara başladı.

Hatırlayacak olursak yakın tarihli bir Bloomberg raporu, Apple'ın özel olarak tasarlanmış mikro LED ekranlar geliştirdiğini ortaya çıkardı. Bu teknolojinin ise ilk olarak 2024'ün sonlarında Apple Watch Ultra'da karşımıza çıkması bekleniyor. Ancak devam eden süreçte, mikro LED ekranlı iPhone, iPad ve Mac dahil diğer ürünler ile karşılaşabiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPad Haberleri

OLED Ekranlı iPad Pro için muhtemel çıkış tarihi paylaşıldı