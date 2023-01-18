İkinci nesil HomePod duyuruldu: 299 dolar fiyat etiketine sahip

Önceki nesil ile aynı tasarıma sahip
İkinci nesil HomePod, tasarım açısıdan orijinal HomePod ile hemen hemen aynı. Gece yarısı siyahı ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan cihaz 4 inçlik yüksek gezinimli bir woofer, 5 adet tweeter ve 4 adet mikrofona sahip. HomePod mini’de kullanılan S5 çipi ise S7 ile değiştirilmiş. Dolby Atmos ve uzamsal ses teknolojilerini de destekleyen cihaz Siri ile entegre çalışıyor ve Matter standartını destekliyor.
Yeni nesil HomePod sıcaklık ve nem sensörüne sahip
Bütün bu yeniliklerin üzerine yeni nesil HomePod, sıcaklık ve nem sensörü ile beraber geliyor böylece cihaz, içinde bulunduğunuz odanın bilgilerini doğru bir şekilde sizinle paylaşabiliyor. Ayrıca cihaz, diğer Apple cihazları gibi ses algılayıcısına sahip ve böylece karbon monoksit ve yangın alarmı gibi seslerde iPhone’unuza uyarı gönderebiliyor ancak bu özellik, bahar aylarında yayınlanacak bir güncelleme ile aktif edilecek.Kaynakça https://www.apple.com/newsroom/2023/01/apple-introduces-the-new-homepod-with-breakthrough-sound-and-intelligence/ https://9to5mac.com/2023/01/18/apple-second-gen-homepod/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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