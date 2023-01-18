İkinci nesil HomePod duyuruldu: 299 dolar fiyat etiketine sahip

Tam Boyutta Gör Akıllı ev ürünlerine yıllar önce giriş yapan Apple, birinci nesil HomePod ürünü ile dikkatlerini üzerine çekmeyi başarmıştı ancak cihazın yüksek fiyatı, satışları kötü etkilemişti ve ürünün iptal edilmesine sebep olmuştu. Bir süredir HomePod mini cihazları ile devam eden Apple, orijinal boyut HomePod’u canlandırdı.

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Önceki nesil ile aynı tasarıma sahip

İkinci nesil HomePod, tasarım açısıdan orijinal HomePod ile hemen hemen aynı. Gece yarısı siyahı ve beyaz renk seçeneklerine sahip olan cihaz 4 inçlik yüksek gezinimli bir woofer, 5 adet tweeter ve 4 adet mikrofona sahip. HomePod mini’de kullanılan S5 çipi ise S7 ile değiştirilmiş. Dolby Atmos ve uzamsal ses teknolojilerini de destekleyen cihaz Siri ile entegre çalışıyor ve Matter standartını destekliyor.

Apple, S7 çipi ile HomePod'un yazılımsal olarak birçok optimizasyona sahip olacağını belirtiyor. Ürün, ortama ve müziğe göre ekolayzer ayarlarında değişiklik yaparak her zaman en kaliteli müzik deneyimini sunmayı amaçlıyor. Ayırca S7 çipi ile HomePodi bulunduğunuz odanın yansımalarını dikkate alarak ses bileşenlerini ayarlıyor ve en kaliteli akustik deneyimini sunmayı amaçlıyor.

Yeni nesil HomePod sıcaklık ve nem sensörüne sahip

Bütün bu yeniliklerin üzerine yeni nesil HomePod, sıcaklık ve nem sensörü ile beraber geliyor böylece cihaz, içinde bulunduğunuz odanın bilgilerini doğru bir şekilde sizinle paylaşabiliyor. Ayrıca cihaz, diğer Apple cihazları gibi ses algılayıcısına sahip ve böylece karbon monoksit ve yangın alarmı gibi seslerde iPhone’unuza uyarı gönderebiliyor ancak bu özellik, bahar aylarında yayınlanacak bir güncelleme ile aktif edilecek.

Muhteşem ses kalitesi ve akıllı özelliklere sahip yeni HomePod 300 dolar fiyat etiketine sahip. HomePod, çıkışında ABD, Avusturalya, Kanada, Çin, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık ve 11 ek ülkede satışa çıkacak. iPhone 8 ve üstü cihazları gerektiren HomePod, cihaz rengi ile eşleşen kabloya sahip olacak.

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Apple, yeni yenil HomePod'u duyurdu