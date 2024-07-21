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    AMD Ryzen AI 9 HX 370 test edildi: Apple M3 ve Intel 14700HX'ten daha hızlı

    Computex 2024 kapsamında tanıtılan Strix Point kod adlı yeni Ryzen AI 300 serisinden yeni sızıntılar gelmeye devam ediyor. Son olarak Ryzen AI 9 HX 370 Passmark'ta test edildi.
    AMD Ryzen AI 9 HX 370 test edildi: Apple M3'ten daha hızlı Tam Boyutta Gör
    AMD, Computex 2024 kapsamında merakla beklenen Ryzen AI 300 serisini duyurmuş ve seriye ait Ryzen AI 9 HX 370 ve Ryzen AI 9 365 modelleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi bu bekleyiş sürerken Strix Point serisinin amiral gemisi Ryzen AI 9 HX 370 Passmark platformunda görüntülendi.  Yeni APU, Apple M3 ve Intel 14700HX'ten daha hızlı.

    Ryzen AI 9 HX 370, Apple M3 ve 14700HX'ten daha hızlı

    Hatırlamak gerekirse, Computex 2024'te tanıtılan Ryzen AI 300 serisi, 50 TOPS işlem kapasitesi sunan TPU ile birlikte, iki tip çekirdek içeren yeni Zen 5 CPU mikro mimarisini, yükseltilmiş RDNA 3.5 grafik motorunu ve AI iş yüklerini yerel olarak çalıştırmayı sağlayan yeni XDNA 2 motorunu getiriyor. Ryzen AI 9 HX 370 ise, 15-54W aralığında 5.1 GHz'e kadar boost hızlarına ulaşabiliyor ve hibrit mimarili 12 çekirdek (4 Zen 5 + 8 Zen 5C) ve 24 iş parçacığına sahip.

    AMD Ryzen AI 9 HX 370 test edildi: Apple M3'ten daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Passmark'tan alınan kıyaslama sonuçlarına göre AMD Ryzen AI 9 HX 370, tek çekirdekte 4.213 puan ve çoklu çekirdekte ise 37.699 puan alarak listenin 12.sırasına yerleşti. Yukarıda da gördüğünüz gibi HX 370, hem 14 çekirdekli Apple M3 Max hem de Intel Core i7-14700HX ve Core Ultra 9 185H'den daha hızlı.

    Diğer tarafta AMD'nin mobil amiral gemisi, selefi 8945HS'ye göre yüzde 28'lik bir performans artışı sunuyor. Tabii ki bunların sentetik kıyaslamalar olduğunu unutmamak gerek. Ancak doğrulandığı takdirde, AMD'nin APU hakimiyeti devam edebilir. Ryzen AI 300 serisi dizüstü bilgisayarların 28 Temmuz'da piyasaya sürülmesi planlanırken, Ryzen AI 300 PRO modellerinin Ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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