AMD Ryzen AI 9 HX 370 test edildi: Apple M3 ve Intel 14700HX'ten daha hızlı

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Tam Boyutta Gör AMD, Computex 2024 kapsamında merakla beklenen Ryzen AI 300 serisini duyurmuş ve seriye ait Ryzen AI 9 HX 370 ve Ryzen AI 9 365 modelleri ile karşımıza çıkmıştı. Şimdi bu bekleyiş sürerken Strix Point serisinin amiral gemisi Ryzen AI 9 HX 370 Passmark platformunda görüntülendi. Yeni APU, Apple M3 ve Intel 14700HX'ten daha hızlı.

Ryzen AI 9 HX 370, Apple M3 ve 14700HX'ten daha hızlı

Hatırlamak gerekirse, Computex 2024'te tanıtılan Ryzen AI 300 serisi, 50 TOPS işlem kapasitesi sunan TPU ile birlikte, iki tip çekirdek içeren yeni Zen 5 CPU mikro mimarisini, yükseltilmiş RDNA 3.5 grafik motorunu ve AI iş yüklerini yerel olarak çalıştırmayı sağlayan yeni XDNA 2 motorunu getiriyor. Ryzen AI 9 HX 370 ise, 15-54W aralığında 5.1 GHz'e kadar boost hızlarına ulaşabiliyor ve hibrit mimarili 12 çekirdek (4 Zen 5 + 8 Zen 5C) ve 24 iş parçacığına sahip.

Tam Boyutta Gör Passmark'tan alınan kıyaslama sonuçlarına göre AMD Ryzen AI 9 HX 370, tek çekirdekte 4.213 puan ve çoklu çekirdekte ise 37.699 puan alarak listenin 12.sırasına yerleşti. Yukarıda da gördüğünüz gibi HX 370, hem 14 çekirdekli Apple M3 Max hem de Intel Core i7-14700HX ve Core Ultra 9 185H'den daha hızlı.

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Diğer tarafta AMD'nin mobil amiral gemisi, selefi 8945HS'ye göre yüzde 28'lik bir performans artışı sunuyor. Tabii ki bunların sentetik kıyaslamalar olduğunu unutmamak gerek. Ancak doğrulandığı takdirde, AMD'nin APU hakimiyeti devam edebilir. Ryzen AI 300 serisi dizüstü bilgisayarların 28 Temmuz'da piyasaya sürülmesi planlanırken, Ryzen AI 300 PRO modellerinin Ekim ayında piyasaya çıkması bekleniyor.

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