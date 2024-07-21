iPhone SE 4'ün bir özelliği daha belli oldu: iPhone 16 serisini temel alabilir

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 15 ailesini tanıtan Apple, merakla beklenen iPhone SE 4 modelini pas geçmişti. Dolayısıyla bir sonraki iPhone SE 4 2024 modeli üzerindeki beklentiler bir hayli artmış durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, telefonun tasarımına ilişkin bazı yeni ayrıntılar paylaşıldı. iPhone SE 4, arka kapak işlemi de dahil olmak üzere iPhone 16 serisinden tasarım ipuçları alabilir.

Arkadan bakıldığında iPhone 16 ile aynı görünecek

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE 3 satış beklentilerini karşılamadı ve tüm gözler bir sonraki bütçe iPhone'una çevrilmiş durumda. Daha önce iPhone SE 4'ün iPhone 14 serisini temel alacağı ve kamera düzeninin farklı olabileceğinden sizlere bahsetmiştik. Weibo'da paylaşılan son sızıntılar ise, cihazın iPhone 16 ile aynı arka kapak işlemiyle tasarlandığını söylüyor.

Bu bilgi şaşırtıcı değil zira Apple, iPhone 14'ten bu yana benzer kapak tasarımlarına yer veriyor. Örneğin, iPhone 14 ve iPhone 15'in arka kapak işlemi aynı kalırken, iPhone 16 serisinde de kullanıldığını görebiliriz. Bunun yanı sıra iPhone SE 4'ün, "Home" tuşlu Touch ID'den vazgeçtiği için selefinden büyük bir yükseltme olması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Böylece telefonun daha modern bir tasarıma kavuştuğunu göreceğiz. Touch ID, Face ID ile değiştirilecek ve şirketin iPhone X veya sonraki modellerinden bazılarında olduğu gibi daha küçük bir çentik kullanacağı söyleniyor. Detaylara gelirsek, cihazın ön yüzünde ise 60Hz yenileme hızı 6.1 inç LTPS OLED ekrana sahip olacak.

2024 iPhone SE 4 neler sunacak?

48.5 x 71.2 x 7.8mm ölçülerinde ve 166g ağırlığında olacak iPhone SE 4'ün 7000 serisi alüminyum çerçeve, cam tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Arka bölümde ise tek bir kameraya (IMX503, 1/2.55", f/1.8) sahip olacak. Telefonun kamerası ise en fazla 1080p video kaydı ile sınırlı. Ek olarak A17 Pro veya A18 Pro Bionic işlemci ve Apple U1 UWB çipi, AI fotoğraf modu, 3279 mAh pil (20W şarj) Wi-Fi 6, 6GB LPDDR5 RAM, 128GB/512GB depolama, Snapdragon X70 modem ile karşılaşacağız.

Apple, iPhone 15 serisini satmakta zorlanıyor 2 gün önce eklendi

iPhone SE 4'ün 2024 sonunda veya 2025 İlkbaharında piyasaya çıkması bekleniyor, bu da iPhone 16 iddialarını güçlendiriyor diyebiliriz. Ancak her halükarda bir süre daha beklememiz gerek.

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2024 iPhone SE 4 muhtemel tasarımı paylaşıldı!