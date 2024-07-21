iPhone SE 4'ün bir özelliği daha belli oldu: iPhone 16 serisini temel alabilir

Arkadan bakıldığında iPhone 16 ile aynı görünecek
Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE 3 satış beklentilerini karşılamadı ve tüm gözler bir sonraki bütçe iPhone'una çevrilmiş durumda. Daha önce iPhone SE 4'ün iPhone 14 serisini temel alacağı ve kamera düzeninin farklı olabileceğinden sizlere bahsetmiştik. Weibo'da paylaşılan son sızıntılar ise, cihazın iPhone 16 ile aynı arka kapak işlemiyle tasarlandığını söylüyor.
Bu bilgi şaşırtıcı değil zira Apple, iPhone 14'ten bu yana benzer kapak tasarımlarına yer veriyor. Örneğin, iPhone 14 ve iPhone 15'in arka kapak işlemi aynı kalırken, iPhone 16 serisinde de kullanıldığını görebiliriz. Bunun yanı sıra iPhone SE 4'ün, "Home" tuşlu Touch ID'den vazgeçtiği için selefinden büyük bir yükseltme olması bekleniyor.
2024 iPhone SE 4 neler sunacak?
48.5 x 71.2 x 7.8mm ölçülerinde ve 166g ağırlığında olacak iPhone SE 4'ün 7000 serisi alüminyum çerçeve, cam tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Arka bölümde ise tek bir kameraya (IMX503, 1/2.55", f/1.8) sahip olacak. Telefonun kamerası ise en fazla 1080p video kaydı ile sınırlı. Ek olarak A17 Pro veya A18 Pro Bionic işlemci ve Apple U1 UWB çipi, AI fotoğraf modu, 3279 mAh pil (20W şarj) Wi-Fi 6, 6GB LPDDR5 RAM, 128GB/512GB depolama, Snapdragon X70 modem ile karşılaşacağız.
iPhone SE 4'ün 2024 sonunda veya 2025 İlkbaharında piyasaya çıkması bekleniyor, bu da iPhone 16 iddialarını güçlendiriyor diyebiliriz. Ancak her halükarda bir süre daha beklememiz gerek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.