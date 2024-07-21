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    iPhone SE 4'ün bir özelliği daha belli oldu: iPhone 16 serisini temel alabilir

    Apple'ın merakla beklenen iPhone SE 4 modelinin muhtemel tasarım detayları paylaşıldı. Bir sonraki bütçe odaklı iPhone'u, iPhone 16 serisini temel alacak. Ancak tek Kamera lensiyle geliyor.
    2024 iPhone SE 4 muhtemel tasarımı paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 15 ailesini tanıtan Apple, merakla beklenen iPhone SE 4 modelini pas geçmişti. Dolayısıyla bir sonraki iPhone SE 4 2024 modeli üzerindeki beklentiler bir hayli artmış durumda. Geçtiğimiz saatlerde ise, telefonun tasarımına ilişkin bazı yeni ayrıntılar paylaşıldı. iPhone SE 4, arka kapak işlemi de dahil olmak üzere iPhone 16 serisinden tasarım ipuçları alabilir.

    Arkadan bakıldığında iPhone 16 ile aynı görünecek

    Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl tanıtılan iPhone SE 3 satış beklentilerini karşılamadı ve tüm gözler bir sonraki bütçe iPhone'una çevrilmiş durumda. Daha önce iPhone SE 4'ün iPhone 14 serisini temel alacağı ve kamera düzeninin farklı olabileceğinden sizlere bahsetmiştik. Weibo'da paylaşılan son sızıntılar ise, cihazın iPhone 16 ile aynı arka kapak işlemiyle tasarlandığını söylüyor.

    Bu bilgi şaşırtıcı değil zira Apple, iPhone 14'ten bu yana benzer kapak tasarımlarına yer veriyor. Örneğin, iPhone 14 ve iPhone 15'in arka kapak işlemi aynı kalırken, iPhone 16 serisinde de kullanıldığını görebiliriz. Bunun yanı sıra iPhone SE 4'ün, "Home" tuşlu Touch ID'den vazgeçtiği için selefinden büyük bir yükseltme olması bekleniyor.

    2024 iPhone SE 4 muhtemel tasarımı paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Böylece telefonun daha modern bir tasarıma kavuştuğunu göreceğiz. Touch ID, Face ID ile değiştirilecek ve şirketin iPhone X veya sonraki modellerinden bazılarında olduğu gibi daha küçük bir çentik kullanacağı söyleniyor. Detaylara gelirsek, cihazın ön yüzünde ise 60Hz yenileme hızı 6.1 inç LTPS OLED ekrana sahip olacak.

    2024 iPhone SE 4 neler sunacak?

    48.5 x 71.2 x 7.8mm ölçülerinde ve 166g ağırlığında olacak iPhone SE 4'ün 7000 serisi alüminyum çerçeve, cam tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Arka bölümde ise tek bir kameraya (IMX503, 1/2.55", f/1.8) sahip olacak. Telefonun kamerası ise en fazla 1080p video kaydı ile sınırlı. Ek olarak A17 Pro veya A18 Pro Bionic işlemci ve Apple U1 UWB çipi, AI fotoğraf modu, 3279 mAh pil (20W şarj) Wi-Fi 6, 6GB LPDDR5 RAM, 128GB/512GB depolama, Snapdragon X70 modem ile karşılaşacağız. 

    iPhone SE 4'ün 2024 sonunda veya 2025 İlkbaharında piyasaya çıkması bekleniyor, bu da iPhone 16 iddialarını güçlendiriyor diyebiliriz. Ancak her halükarda bir süre daha beklememiz gerek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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