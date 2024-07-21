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    Intel, E-Çekirdeksiz Raptor Lake işlemcileri tanıttı

    Intel, "E" serisi 14. Nesil masaüstü işlemcileri duyurdu. Yeni CPU'lar artık sadece P-Core Gracemont çekirdekleriyle geliyor. İşte 14.Nesil "E" serisi işlemciler ve özellikleri...
    Intel, E-Çekirdeksiz Raptor Lake işlemcileri tanıttı Tam Boyutta Gör
    Günümüz yonga rekabetinde rakiplerinden geride kalan Intel, Arrow Lake mimarisi öncesinde ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi yonga devi, 11.nesil Alder Lake işlemcilerden bu yana performans ve verimlilik çekirdeklerinden oluşan hibrit tasarıma yer veriyor. Geçtiğimiz saatlerde ise "E" çekirdeksiz yalnızca "P" çekirdeklerinden oluşan 14.nesil işlemciler ortaya çıktı.

    Intel, E-Çekirdeksiz Raptor Lake işlemcileri tanıttı

    Özelliklerle başlayacak olursak, "E" serisine ait P-Core mimarisini benimseyen toplam 11 adet 14. Nesil işlemci mevcut. Bunlar Raptor Lake CPU'ları olduğundan, Raptor Cove Gracemont P-Core'larına dayanıyor ve "E" çekirdekleri devre dışı bırakılmış durumda. Seride yer alan tüm modeller şu şekilde;

    • Intel Core i9-14901KE
    • Intel Core i9-14901E
    • Intel Core i9-14901TE
    • Intel Core i7-14701E
    • Intel Core i7-14701TE
    • Intel Core i5-14501E
    • Intel Core i5-14501TE
    • Intel Core i5-14401E
    • Intel Core i5-14401TE

    Intel Core i9-14901KE özellikleri

    Detaylara gelirsek, Intel 14. Nesil "E" serisinin amiral gemisi modeli Intel i9-14901KE, 8 P-Çekirdeği, 16 iş parçacığı, 3,8 GHz temel ve 5,8 GHz'e kadar yükseltme saat hızlarına sahip. Ayrıca 36 MB L3 ve 16 MB L2 önbellek boyutuyla destekleniyor ve 125W'lık bir PL1 TDP ile geliyor. Üstelik tamamen kilidi açılmış olarak hız aşırtma desteği sunuyor.

    Ailedeki diğer CPU'lar ise Core i7 serisinde 8P çekirdeği, Core i5 serisinde ise 6P çekirdeği ile geliyor. Ayrıca tüm E serisi işlemciler,  "T" (düşük güçlü) ve "F" (entegre GPU'suz) sürümleri ile kullanıcılara sunulacak. Intel E serisi işlemciler ve detaylı özelliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Intel, E-Çekirdeksiz Raptor Lake işlemcilerin çıkış tarihi şu an için belirsiz. Ancak Intel'e göre, Gömülü ve Ticari pazara yönelik olacak. Dolayısıyla bazı dağıtımcılar ve hazır sistemlerde sunulduğunu görebiliriz.

    Intel 14.nesil E serisi işlemciler
    İşlemci Çekirdek sayısı Temel ve yükseltme saat hızı L3/L2 Önbellek TDP
    Intel Core i9-14901KE 8 S / 16 3,8 / 5,8 GHz 36 MB / 16 MB 125W
    Intel Core i9-14901E 8 S / 16 2,8 / 5,6 GHz 36 MB / 16 MB 65W
    Intel Core i9-14901TE 8 S / 16 2,3 / 5,5 GHz 36 MB / 16 MB 45W
    Intel Core i7-14701E 8 S / 16 2,6 / 5,4 GHz 33 MB / 16 MB 65W
    Intel Core i7-14701TE 8 S / 16 2.1 / 5.2 GHz 33 MB / 16 MB 45W
    Intel Core i5-14501E 6 S / 16 3,3 / 5,2 GHz 24 MB / 12 MB 65W
    Intel Core i5-14501TE 6 S / 16 2,2 / 5,1 GHz 24 MB / 12 MB 45W
    Intel Core i5-14401E 6 S / 16 2,5 / 4,7 GHz 24 MB / 12 MB 65W
    Intel Core i5-14401TE 6 S / 16 2,0 / 4,5 GHz 24 MB / 12 MB 45W
    Intel Core i5-14401EF 6 S / 16 2,5 / 4,7 GHz 24 MB / 12 MB 65W
    Intel Core i5-14401TE 6 S / 16 2,0 / 4,5 GHz 24 MB / 12 MB 45W
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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