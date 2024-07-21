Intel, E-Çekirdeksiz Raptor Lake işlemcileri tanıttı
Özelliklerle başlayacak olursak, "E" serisine ait P-Core mimarisini benimseyen toplam 11 adet 14. Nesil işlemci mevcut. Bunlar Raptor Lake CPU'ları olduğundan, Raptor Cove Gracemont P-Core'larına dayanıyor ve "E" çekirdekleri devre dışı bırakılmış durumda. Seride yer alan tüm modeller şu şekilde;
- Intel Core i9-14901KE
- Intel Core i9-14901E
- Intel Core i9-14901TE
- Intel Core i7-14701E
- Intel Core i7-14701TE
- Intel Core i5-14501E
- Intel Core i5-14501TE
- Intel Core i5-14401E
- Intel Core i5-14401TE
Intel Core i9-14901KE özellikleri
Detaylara gelirsek, Intel 14. Nesil "E" serisinin amiral gemisi modeli Intel i9-14901KE, 8 P-Çekirdeği, 16 iş parçacığı, 3,8 GHz temel ve 5,8 GHz'e kadar yükseltme saat hızlarına sahip. Ayrıca 36 MB L3 ve 16 MB L2 önbellek boyutuyla destekleniyor ve 125W'lık bir PL1 TDP ile geliyor. Üstelik tamamen kilidi açılmış olarak hız aşırtma desteği sunuyor.
Ailedeki diğer CPU'lar ise Core i7 serisinde 8P çekirdeği, Core i5 serisinde ise 6P çekirdeği ile geliyor. Ayrıca tüm E serisi işlemciler, "T" (düşük güçlü) ve "F" (entegre GPU'suz) sürümleri ile kullanıcılara sunulacak. Intel E serisi işlemciler ve detaylı özelliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Intel, E-Çekirdeksiz Raptor Lake işlemcilerin çıkış tarihi şu an için belirsiz. Ancak Intel'e göre, Gömülü ve Ticari pazara yönelik olacak. Dolayısıyla bazı dağıtımcılar ve hazır sistemlerde sunulduğunu görebiliriz.
|İşlemci
|Çekirdek sayısı
|Temel ve yükseltme saat hızı
|L3/L2 Önbellek
|TDP
|Intel Core i9-14901KE
|8 S / 16
|3,8 / 5,8 GHz
|36 MB / 16 MB
|125W
|Intel Core i9-14901E
|8 S / 16
|2,8 / 5,6 GHz
|36 MB / 16 MB
|65W
|Intel Core i9-14901TE
|8 S / 16
|2,3 / 5,5 GHz
|36 MB / 16 MB
|45W
|Intel Core i7-14701E
|8 S / 16
|2,6 / 5,4 GHz
|33 MB / 16 MB
|65W
|Intel Core i7-14701TE
|8 S / 16
|2.1 / 5.2 GHz
|33 MB / 16 MB
|45W
|Intel Core i5-14501E
|6 S / 16
|3,3 / 5,2 GHz
|24 MB / 12 MB
|65W
|Intel Core i5-14501TE
|6 S / 16
|2,2 / 5,1 GHz
|24 MB / 12 MB
|45W
|Intel Core i5-14401E
|6 S / 16
|2,5 / 4,7 GHz
|24 MB / 12 MB
|65W
|Intel Core i5-14401TE
|6 S / 16
|2,0 / 4,5 GHz
|24 MB / 12 MB
|45W
|Intel Core i5-14401EF
|6 S / 16
|2,5 / 4,7 GHz
|24 MB / 12 MB
|65W
|Intel Core i5-14401TE
|6 S / 16
|2,0 / 4,5 GHz
|24 MB / 12 MB
|45W
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.