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Tam Boyutta Gör Günümüz yonga rekabetinde rakiplerinden geride kalan Intel, Arrow Lake mimarisi öncesinde ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi yonga devi, 11.nesil Alder Lake işlemcilerden bu yana performans ve verimlilik çekirdeklerinden oluşan hibrit tasarıma yer veriyor. Geçtiğimiz saatlerde ise "E" çekirdeksiz yalnızca "P" çekirdeklerinden oluşan 14.nesil işlemciler ortaya çıktı.

Intel, E-Çekirdeksiz Raptor Lake işlemcileri tanıttı

Özelliklerle başlayacak olursak, "E" serisine ait P-Core mimarisini benimseyen toplam 11 adet 14. Nesil işlemci mevcut. Bunlar Raptor Lake CPU'ları olduğundan, Raptor Cove Gracemont P-Core'larına dayanıyor ve "E" çekirdekleri devre dışı bırakılmış durumda. Seride yer alan tüm modeller şu şekilde;

Intel Core i9-14901KE

Intel Core i9-14901E

Intel Core i9-14901TE

Intel Core i7-14701E

Intel Core i7-14701TE

Intel Core i5-14501E

Intel Core i5-14501TE

Intel Core i5-14401E

Intel Core i5-14401TE

Intel Core i9-14901KE özellikleri

Detaylara gelirsek, Intel 14. Nesil "E" serisinin amiral gemisi modeli Intel i9-14901KE, 8 P-Çekirdeği, 16 iş parçacığı, 3,8 GHz temel ve 5,8 GHz'e kadar yükseltme saat hızlarına sahip. Ayrıca 36 MB L3 ve 16 MB L2 önbellek boyutuyla destekleniyor ve 125W'lık bir PL1 TDP ile geliyor. Üstelik tamamen kilidi açılmış olarak hız aşırtma desteği sunuyor.

Ailedeki diğer CPU'lar ise Core i7 serisinde 8P çekirdeği, Core i5 serisinde ise 6P çekirdeği ile geliyor. Ayrıca tüm E serisi işlemciler, "T" (düşük güçlü) ve "F" (entegre GPU'suz) sürümleri ile kullanıcılara sunulacak. Intel E serisi işlemciler ve detaylı özelliklere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Intel kâbus görüyor 1 hf. önce eklendi

Intel, E-Çekirdeksiz Raptor Lake işlemcilerin çıkış tarihi şu an için belirsiz. Ancak Intel'e göre, Gömülü ve Ticari pazara yönelik olacak. Dolayısıyla bazı dağıtımcılar ve hazır sistemlerde sunulduğunu görebiliriz.

Intel 14.nesil E serisi işlemciler İşlemci Çekirdek sayısı Temel ve yükseltme saat hızı L3/L2 Önbellek TDP Intel Core i9-14901KE 8 S / 16 3,8 / 5,8 GHz 36 MB / 16 MB 125W Intel Core i9-14901E 8 S / 16 2,8 / 5,6 GHz 36 MB / 16 MB 65W Intel Core i9-14901TE 8 S / 16 2,3 / 5,5 GHz 36 MB / 16 MB 45W Intel Core i7-14701E 8 S / 16 2,6 / 5,4 GHz 33 MB / 16 MB 65W Intel Core i7-14701TE 8 S / 16 2.1 / 5.2 GHz 33 MB / 16 MB 45W Intel Core i5-14501E 6 S / 16 3,3 / 5,2 GHz 24 MB / 12 MB 65W Intel Core i5-14501TE 6 S / 16 2,2 / 5,1 GHz 24 MB / 12 MB 45W Intel Core i5-14401E 6 S / 16 2,5 / 4,7 GHz 24 MB / 12 MB 65W Intel Core i5-14401TE 6 S / 16 2,0 / 4,5 GHz 24 MB / 12 MB 45W Intel Core i5-14401EF 6 S / 16 2,5 / 4,7 GHz 24 MB / 12 MB 65W Intel Core i5-14401TE 6 S / 16 2,0 / 4,5 GHz 24 MB / 12 MB 45W

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Intel, E-Çekirdeksiz Raptor Lake işlemcileri tanıttı