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Apple'ın başı ağrımaya devam ediyor; kameralı iPod Touch Prototipleri E-bay'de satışta (G)

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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iPhone HD prototipini kaybederek gündeme oturan Apple, yine prototip konusuyla gündemde ancak bu sefer iPod Touch'a ait olduğu iddiasıyla.

"searchbybay" adlı bir kullanıcı E-bay üzerinden iPod Touch prototipi olduğunu iddia ettiği iki cihazı açık arttırmaya çıkardı. Kullanıcının paylaştığı görsellerde, iPod Touch'ın kameraya sahip olması ve arka yüzeylerindeki DVT-1/DVT-2 yazılarıyla "Apple Development Team" etiketi dikkat çekiyor. iPhone HD prototipinde de yer alan DVT'nin Desing Verification Test'in kısaltılmışı olduunu ve projenin son adımlarından olduğunu dünkü haberimizde sizlere aktarmıştık. Ancak kullanıcı, satışa sunduğu prototiplerin 3.Nesil iPod Touch'a mı yoksa 4.Nesil iPod Touch'a mı ait olduğu yönünde herhangi bir açıklama yapmamış.

Apple, geçtiğimiz Eylül ayında yeni nesil iPod'ları duyurmuştu. Dedikodu sürecinde 3.Nesil iPod Touch'ın kameraya sahip olacağı iddia edilmiş, hatta aksesuar üreticilerinin hazırladığı kılıflar bu iddiaları güçlendirmişti. Ancak beklenen olmamış ve Apple iPod Touch'a kamera eklememişti. Satışa sunulduktan sonra da yeni nesil iPod Touch'ın kamera boşluğuna sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Apple'a yakın kaynaklar bu durumu, iPod Touch'ın üretimindeki bir hatadan kaynaklandığını dile getirmişti.

Apple'ın başı ağrımaya devam ediyor; kameralı iPod Touch Prototipleri E-bay'de satışta (G)
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Apple'ın başı ağrımaya devam ediyor; kameralı iPod Touch Prototipleri E-bay'de satışta (G)
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Apple'ın başı ağrımaya devam ediyor; kameralı iPod Touch Prototipleri E-bay'de satışta (G)
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Güncelleme: Prototiplerin E-bay üzerinden yapılan satışı durduruldu. Satışı kullanıcının kendisinin mi, E-bay'in mi yoksa Apple'ın mı durdurduğu şimdilik bilinmiyor.


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DH Misafiri 9 yıl
bende bunlardan sipariş ettim çok guzeller goruntulu konuşma yapabiliosun die ı pod touchlarla =)
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sertacaygun 9 yıl
iPhone HD , ya da nam-ı diğer iPhone 4G de prototipi bir barda kaybedilmişti...
Gündemde kalmalık hareketler bunlar Mike, anlarız biz...
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HackAv 9 yıl
Eeeee ne demişler Meyve Veren Ağaç Taşlanır...
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Netscout 9 yıl
Reklamın iyisi kötüsü olmazz :D
güzel bir yöntem ama
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bilgehankalkan 9 yıl
Madm elinde böyle bir cihaz var ne diye satıyorsun ki? Çok zor durumda olsam belki satarım onun dışında Apple cihazı uzaktan kilitleyene kadar kullanırım. O yüzden Wi-Fi'ye bağlanmam ve iTunes kullanmam.
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artenis 9 yıl
ctrl+v , çirkef reklam .
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Kuray 9 yıl
4. iPhone'dan da oldugu gibi; Apple hemen kapatacaktir, Tum Serial'lari Verilmis.

O cihazin kime verildigi vs. kolayca bulunabilir;

Ben Apple yeridne olsam; Kilitlemem Ilk WiFi ile baglandigi yeri tespit ederdim.
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santanio 9 yıl
kesinlikle kasten yapılıyor. piyasaya az ürün çıkarıyor ama çıkıcakların dedikodusuyla gözleri üzerinden ayırtmıyor. Çok akıllılar çook.
Bu arada diğer yazılara göre dvt-2 yazısı daha az blur durumda. bana pek gerçekçi gelmedi fake olabilir... (işte bu kurduğum cümle bile puan kazandırıyor ürüne.)
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bilgehankalkan 9 yıl
Çok ilginç. Önce kullanmış, uzun bir süre çizik çok.
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Nymphadora 9 yıl
Nazara geldi Apple.

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