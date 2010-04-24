Apple'ın başı ağrımaya devam ediyor; kameralı iPod Touch Prototipleri E-bay'de satışta (G)

iPhone HD prototipini kaybederek gündeme oturan Apple, yine prototip konusuyla gündemde ancak bu sefer iPod Touch'a ait olduğu iddiasıyla.

"searchbybay" adlı bir kullanıcı E-bay üzerinden iPod Touch prototipi olduğunu iddia ettiği iki cihazı açık arttırmaya çıkardı. Kullanıcının paylaştığı görsellerde, iPod Touch'ın kameraya sahip olması ve arka yüzeylerindeki DVT-1/DVT-2 yazılarıyla "Apple Development Team" etiketi dikkat çekiyor. iPhone HD prototipinde de yer alan DVT'nin Desing Verification Test'in kısaltılmışı olduunu ve projenin son adımlarından olduğunu dünkü haberimizde sizlere aktarmıştık. Ancak kullanıcı, satışa sunduğu prototiplerin 3.Nesil iPod Touch'a mı yoksa 4.Nesil iPod Touch'a mı ait olduğu yönünde herhangi bir açıklama yapmamış.

Apple, geçtiğimiz Eylül ayında yeni nesil iPod'ları duyurmuştu. Dedikodu sürecinde 3.Nesil iPod Touch'ın kameraya sahip olacağı iddia edilmiş, hatta aksesuar üreticilerinin hazırladığı kılıflar bu iddiaları güçlendirmişti. Ancak beklenen olmamış ve Apple iPod Touch'a kamera eklememişti. Satışa sunulduktan sonra da yeni nesil iPod Touch'ın kamera boşluğuna sahip olduğu ortaya çıkmıştı. Apple'a yakın kaynaklar bu durumu, iPod Touch'ın üretimindeki bir hatadan kaynaklandığını dile getirmişti.

Güncelleme: Prototiplerin E-bay üzerinden yapılan satışı durduruldu. Satışı kullanıcının kendisinin mi, E-bay'in mi yoksa Apple'ın mı durdurduğu şimdilik bilinmiyor.