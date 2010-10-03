Apple'ın Bumper kılıfları 29 dolardan yeniden satışta

Haber Editörü
iPhone 4'ün "antennagate" ismiyle anılan anten sorunuyla ilgili düzenlenen basın toplantısıyla birlikte başlayan bütün iPhone 4 kullanıcılarına ücretsiz kılıf kampanyasının 30 Eylül'de sona ermesiyle birlikte, kullanıcılar arasında "Orjinal Bumper" ismiyle anılan Apple'ın Bumper kılıfları Apple Store'lar aracılığıyla yeniden satışa sunuldu. Yeniden 29 dolardan satışa sunulan Bumper'ların 6 farklı rengi bulunuyor.
30 Eylül'le birlikte normal garanti şartlarına geri dönen Apple, sinyal sorunuyla karşılaşan kullanıcıların Apple Care aracılığıyla ücretsiz kılıf isteyebileceklerini açıklamıştı.
Bumper, telefonun çevresini saran anteninin iletken maddelerle temasını engelleyerek; sinyal seviyesinde meydana gelebilecek sorunların önüne geçiyor.
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@Shady nin de belirttiği üzere kampanya zaten 30 Eylül'e kadardı, iptal falan olduğu yok yani, kampanya bitti sadece.
Bu arada beyaz cihazla da rezalet durmuş yani. Hani bu adamlar sade ve minimalist tasarımalar peşindelerdi? O ne rezalet öyle ya. Beyaz cihaz çok zarif duruyor, o zerafeti mahvetmeye gerek yok kanımca.