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Apple'ın Bumper kılıfları 29 dolardan yeniden satışta

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
21,3b
1
16
iPhone
Shady
Haber Editörü
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iPhone 4'ün "antennagate" ismiyle anılan anten sorunuyla ilgili düzenlenen basın toplantısıyla birlikte başlayan bütün iPhone 4 kullanıcılarına ücretsiz kılıf kampanyasının 30 Eylül'de sona ermesiyle birlikte, kullanıcılar arasında "Orjinal Bumper" ismiyle anılan Apple'ın Bumper kılıfları Apple Store'lar aracılığıyla yeniden satışa sunuldu. Yeniden 29 dolardan satışa sunulan Bumper'ların 6 farklı rengi bulunuyor.

30 Eylül'le birlikte normal garanti şartlarına geri dönen Apple, sinyal sorunuyla karşılaşan kullanıcıların Apple Care aracılığıyla ücretsiz kılıf isteyebileceklerini açıklamıştı.

Bumper, telefonun çevresini saran anteninin iletken maddelerle temasını engelleyerek; sinyal seviyesinde meydana gelebilecek sorunların önüne geçiyor.


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neuron 9 yıl
böyle mal tüketiciler olursa ayıplarını dahi kar ederk örter tabiiki adamlar
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Godolphin 9 yıl
Ulan kendi hatalarını bile kara dönüştürüyorlar ne biçim zihniyettir bu !
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AlicanNalbat 9 yıl
türkiyede satışı yok :) ne güzel
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séquestre 9 yıl

AlicanNalbat

türkiyede satışı yok :) ne güzel


+ 1
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Batuist 9 yıl
bu şekilde telefonun ebatları daha da genişlemiyor mu?? resmen "ayıplı ürün" kategorisine girer bu telefon.. Apple bu telefonu alanlara bu kılıfları ücretsiz dağıtması da bunu kabul ettiğinin resmidir..
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DH Misafiri 9 yıl
ne güzel bedavaydı.D
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Fashionality 9 yıl
aslında bu ücretsiz bumper olayına hiç girmeyeceklerdi ya da kampanya iPhone 5 çıkana kadar devam edecekti..
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mrykt 9 yıl
Sanki donanın güncellemesi geliyor bumper iptal oldu baksanıza
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Chidori 9 yıl
Siyah rengine hangisi yakışır ki

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Zummet 9 yıl

mrykt

Sanki donanın güncellemesi geliyor bumper iptal oldu baksanıza


@Shady nin de belirttiği üzere kampanya zaten 30 Eylül'e kadardı, iptal falan olduğu yok yani, kampanya bitti sadece.

Bu arada beyaz cihazla da rezalet durmuş yani. Hani bu adamlar sade ve minimalist tasarımalar peşindelerdi? O ne rezalet öyle ya.
Beyaz cihaz çok zarif duruyor, o zerafeti mahvetmeye gerek yok kanımca.
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