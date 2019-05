Apple'ın sitesine göre iPad, Flash destekliyor (Güncellendi)

Ön inceleme konusundaki yorumlara baktığımızda tüketicilerin büyük bir çoğunluğu iPad'in Flash desteği vermemesinden oldukça şikayetçi. Apple ile Adobe'nin aralarındaki sorunlar, Microsoft'un Silverlight'ı derken iPhone OS 3.2'de de Apple Flash desteği vermedi. Önümüzde muhtemelen Mart ayında tanıtılacak olan OS 4.0 var. Yeni sürümün getireceği yeni özellikler iPhone'u etkileyeceği kadar iPad'i de etkileyecektir.

Steve Jobs, etkinlikte iPad'le internette dolaşırken sayfaların birinde çıkan Plug-in eksikliğini gösteren ikon ile iPad'in Flash desteklemediği ortaya çıkmıştı. Ancak iPad videolarda ve resimlerde Flash destekliyor ! Kısacası iPad, SDK 3.2'deki kamera belirsizliğinden sonra şimdi de akılları Flash ile karıştırıyor.

İlk olarak Apple'ın sayfasındaki görsellerden birine bakalım;

Apple'ın iPad'deki Safari uygulaması için koyduğu bu görseldeki site New York Times'ın Seyahat bölümünden bir sayfa. "The 31 Places to Go in 2010" başlığı altındaki bölüm Adobe Flash Player ile hazırlanmış bir resim galerisinden oluşuyor. İlgili siteye buraya tıklarak ulaşabilirsiniz.

Bu da sitemizde Türkçe altyazılı olarak izleyebileceğiniz Apple'ın iPad için hazırladığı videodan. iPad, New York Times'ın anasayfasındaki Flash videoların bulunduğu bölgeyi gördüğünüz gibi sorunsuzca gösterebilmiş.

Hazırlanan medyalarda iPad Flash içeriği gösterebilirken, sunumda neden gösteremedi ? Anlayacağını gibi ortada yine bir soru işareti var. Bu sorunun da 2 cevabı olabilir; Ya Apple, iPad'i satışa sunmadan önce Flash desteği vermeye başlayacak ya da Apple, görsellerde iPad'in eksiksiz gözükmesi için makyajlama yoluna gitti.

Güncelleme: Bazı okuyucularımızdan gelen soruları göz önünde bulundurarak, aynı sitelerin iPhone'daki görüntülerine de yer vermemiz gerektiğini düşündük.

Güncelleme 2: Apple, iPad'in gerek videoda gerekse de sayfasındaki görsellerde flash desteklediğini gösteren içeriklerde güncellemeye gitmiştir.

