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Apple'ın sitesine göre iPad, Flash destekliyor (Güncellendi)

9 yıl
46,6b
1
57
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Ön inceleme konusundaki yorumlara baktığımızda tüketicilerin büyük bir çoğunluğu iPad'in Flash desteği vermemesinden oldukça şikayetçi. Apple ile Adobe'nin aralarındaki sorunlar, Microsoft'un Silverlight'ı derken iPhone OS 3.2'de de Apple Flash desteği vermedi. Önümüzde muhtemelen Mart ayında tanıtılacak olan OS 4.0 var. Yeni sürümün getireceği yeni özellikler iPhone'u etkileyeceği kadar iPad'i de etkileyecektir.

Steve Jobs, etkinlikte iPad'le internette dolaşırken sayfaların birinde çıkan Plug-in eksikliğini gösteren ikon ile iPad'in Flash desteklemediği ortaya çıkmıştı. Ancak iPad videolarda ve resimlerde Flash destekliyor ! Kısacası iPad, SDK 3.2'deki kamera belirsizliğinden sonra şimdi de akılları Flash ile karıştırıyor.

İlk olarak Apple'ın sayfasındaki görsellerden birine bakalım;

Apple'ın sitesine göre iPad, Flash destekliyor (Güncellendi)
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Apple'ın iPad'deki Safari uygulaması için koyduğu bu görseldeki site New York Times'ın Seyahat bölümünden bir sayfa. "The 31 Places to Go in 2010" başlığı altındaki bölüm Adobe Flash Player ile hazırlanmış bir resim galerisinden oluşuyor. İlgili siteye buraya tıklarak ulaşabilirsiniz.

Apple'ın sitesine göre iPad, Flash destekliyor (Güncellendi)
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Bu da sitemizde Türkçe altyazılı olarak izleyebileceğiniz Apple'ın iPad için hazırladığı videodan. iPad, New York Times'ın anasayfasındaki Flash videoların bulunduğu bölgeyi gördüğünüz gibi sorunsuzca gösterebilmiş.

Hazırlanan medyalarda iPad Flash içeriği gösterebilirken, sunumda neden gösteremedi ? Anlayacağını gibi ortada yine bir soru işareti var. Bu sorunun da 2 cevabı olabilir; Ya Apple, iPad'i satışa sunmadan önce Flash desteği vermeye başlayacak ya da Apple, görsellerde iPad'in eksiksiz gözükmesi için makyajlama yoluna gitti.

Kaynaklar: 9to5Mac, AppleInsider

Güncelleme: Bazı okuyucularımızdan gelen soruları göz önünde bulundurarak, aynı sitelerin iPhone'daki görüntülerine de yer vermemiz gerektiğini düşündük.

Apple'ın sitesine göre iPad, Flash destekliyor (Güncellendi)
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Apple'ın sitesine göre iPad, Flash destekliyor (Güncellendi)
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Güncelleme 2: Apple, iPad'in gerek videoda gerekse de sayfasındaki görsellerde flash desteklediğini gösteren içeriklerde güncellemeye gitmiştir.

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grkabi 9 yıl
bence apple in flash desteklememesi kotu olur su anda sitelerin neredeyse %60 i flash kullaniyor.yani buda demek oluyorki bu sitelerde yeterli gorselligi yakalayamayacagiz.bnce apple in eger sevmiyorsa bile flash i kullanmasi gerekir.cunku bildigim kadariyla steve jobsun bu flash yuzunden basi bayaa derde girmis
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mrykt 9 yıl
desteklemiyor

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 9 yıl
bunda bilgisayar oyunları oynanabilirmiki acaba?
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MustangGT39 9 yıl
Tabiki oynanamaz.
iPhone ve iPod touch daki gibi uyarlanmış oyunları oynayabilirsin.
Zaten cihaz bilgisayar değil.
140 bin uygulama içinde her türlü oyun mevcuttur zaten.
Hareket algılama da farklı 1 tat katar oyunlara falan.
Zaten benzersiz 1 kullanıcı arayüzü var.

donanimhaber.com/...
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talh4wk 9 yıl
flash desteklemesi fiyatını artırcakmı :D
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gerbay 9 yıl
aynı görüntüye flash açılacak yere resim koymuşlar. tamamen sahtekarlık yapmışlar bence..
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AlicanNalbat 9 yıl
harbiden çok güzel reklamı yapıldı bu ürünün :)
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vipergts 9 yıl
allahım ya resme bakıp flash destekliyor diyorsunuz photoshop la resmi alıp oraya koymuşlar. bunun haberi mi olur :)))))))))))
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electrogod 9 yıl

Steve zamanında flash desteğinin güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle iphone'da olmasını istemediklerini söylemişti yanlış hatırlamıyorsam...
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fotifoti 9 yıl
osx olmadan, multtask, flash, tam bir outlook ,ofis deteği olmadan olmaz bence. iphone tmm, bende kullanıyorum harika bir telefon. bilgisayar gibi :) ama esas bilgisayar gibi olması gereken ipad ebook reader gibi. terslik var. 6 aya güncellenip yeni modeli çıakrtırlar. iphone u olan kimse bu aleti almaz, saçma sapan bişey.
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Mert 9 yıl
Flash olsaydı Steve jobs üstüne basa basa dile getirirdi diye düşünüyorum.
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Shady 9 yıl
Haber güncellenmiştir.
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pentester 9 yıl

Tam bir Apple klasiği. Harika bir tasarım, harika arayüzler, görünüş olarak tek kelimeyle muhteşem. Ve videosunda dediği gibi uygulama geliştiriciler için yeni bir platform.

Apple klasiği bir yana yapılanı takdir etmek ve kullanmak bir yana internette geziyoruz, fotoğraflara bakıyoruz, e-mail atıyoruz, iCal'imizi süper kullanıyoruz, filmler videolar izliyoruz eee? Hayatı sadece bunlardan ibaret olan biri için iyi bir çözüm olabilir ki ona da şüpheliyim boynu tutulur insanın. Diyeceksiniz docku var klavye de bağlanıyor. iPad al ekstra dock ücreti öde klavye al. Alayım almasına ama sizce de biraz fazla lüks değil mi? iPhone'la da bütün bu sayılanlar yapılamıyor mu?

Açılan konu ile ilgili bilgi Adobe'nin açıklamasına göre,


İPad tam ekran Flash uygulaması oynatabilecek.İlk bilgilere göre, iPad, Abobe Flash ürünlerini desteklemeyecekti. iPad ve Flash meraklıları, hayal kırıklıklarını bol bol e-posta ve daha az medeni yollar ile ifade edince, Adobe resmi blog'unda yıldırım hızıyla şu manşet göründü: iPad uygulamalarını Flash ile inşa etmenin yolları!

Açıklamaya göre; Flash geliştiricileri, yakın zamanda piyasaya çıkacak Flash Pro Creative Suite 5 sürümlerindeki Packager for iPhone'u kullanarak, diledikleri uygulamayı Flash biçimlerine çevirebilecekler. Yazılımlar; iPod Touch, iPhone ve iPad ile uyum içerisinde çalışacak. Adobe'un duyurusuna göre uygulama hazır olur olmaz, Apple App Store'da yerini alacak.
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talh4wk 9 yıl
süper olur flash kullanan siteler için.
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technical death metal 9 yıl
bence o resimler flash değil milliyetin sitesinde falan da var oyle resimler slayt gösterisi gibi geçiyor.. ama evet tanıtımda desteklemiyordu
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TELESCOPE 9 yıl
kabul göreceği kesin bence
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buraoca2 9 yıl
Kesinlikle desteklemesi gerekiyor... Hoş, desteklemese de tercih edilen bir ürün olacak iPad...
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