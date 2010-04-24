Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aqua Computers'dan GeForce GTX 480 için su soğutma bloğu

9 yıl
19b
1
36
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Aqua Computers'dan GeForce GTX 480 için su soğutma bloğu
Tam Boyutta Gör
Aqua Computers'dan GeForce GTX 480 için su soğutma bloğu
Tam Boyutta Gör

Almanya merkezli su soğutma çözümleri üreticisi Aqua Computer, GeForce GTX 480 için hazırladığı su soğutma bloğunu duyurdu. Bilindiği üzere şimdiye kadar sadece EVGA ve Inno3D su soğutmalı Fermi modellerini tanıtmıştı ancak görünen o ki blok sayısındaki artışa paralel olarak ekran kartı üreticileri, yük altında 90-95 dereceye çıkabilen GeForce GTX 480 için su soğutmalı tasarım yatırımlarını arttırılabilirler.

Tamamı Bakır olan 850 gram ağırlığındaki aquagraFX serisi su soğutma bloğunun, GPU ile birlikte bellek yongaları ve voltaj düzenleme modülleri gibi kritik öneme sahip tüm komponentleri serinletebiliyor. Çelikten imal edilmiş üst kaplamaya da sahip olan su soğutma bloğunun G 1/4" konnektörleri ile modern su soğutma sistemlerinin tamamına yakınıyla herhangi bir sorun yaşatmadan kullanılabileceği belirtiliyor.

GeForce GTX 480 için hazırlanan yeni su soğutma bloğunun, 120$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.

Aqua Computers'dan GeForce GTX 480 için su soğutma bloğu
Tam Boyutta Gör
Aqua Computers'dan GeForce GTX 480 için su soğutma bloğu
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
rcelik21 8 yıl
kartı bayağı zayıflatmış bu soğutma ancak cebi de zayıflatmış yine avrupalı zenginler youtube dizerler videoları bi süre sonra, Dünyayı sömürüyo adamlar tüm dünya onlara çalışıyo, bir avuç insan da yani avrupa da yiyo.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
koxp94 9 yıl
soğutma performansı ne derecede acaba
ekran kartının arkasını kapattığı yerde bellekler mi vardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
car_26 9 yıl

koxp94

soğutma performansı ne derecede acaba

ekran kartının arkasını kapattığı yerde bellekler mi vardı



blowerin hava alması için bırakılan delik vardı orada.ne mantıkla kapamışlar orayı bilmem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
şu su soğutmasının çalışır halini bi görmek isterdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Man From Atlantis 9 yıl
bi de böyle birşey var, corsair'in H50sine benziyor.. oldukça pratik gibi görünüyor..

hexus.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
koolence in pabucu dama..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
18977 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, nvidia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Nokia N97 mini video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim