Aqua Computers'dan GeForce GTX 480 için su soğutma bloğu

Almanya merkezli su soğutma çözümleri üreticisi Aqua Computer, GeForce GTX 480 için hazırladığı su soğutma bloğunu duyurdu. Bilindiği üzere şimdiye kadar sadece EVGA ve Inno3D su soğutmalı Fermi modellerini tanıtmıştı ancak görünen o ki blok sayısındaki artışa paralel olarak ekran kartı üreticileri, yük altında 90-95 dereceye çıkabilen GeForce GTX 480 için su soğutmalı tasarım yatırımlarını arttırılabilirler.

Tamamı Bakır olan 850 gram ağırlığındaki aquagraFX serisi su soğutma bloğunun, GPU ile birlikte bellek yongaları ve voltaj düzenleme modülleri gibi kritik öneme sahip tüm komponentleri serinletebiliyor. Çelikten imal edilmiş üst kaplamaya da sahip olan su soğutma bloğunun G 1/4" konnektörleri ile modern su soğutma sistemlerinin tamamına yakınıyla herhangi bir sorun yaşatmadan kullanılabileceği belirtiliyor.

GeForce GTX 480 için hazırlanan yeni su soğutma bloğunun, 120$ seviyesinden satışa sunulması bekleniyor.