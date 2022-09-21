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    Nvidia, DLSS 3 teknolojisini tanıttı: Oyunlardaki FPS dört kata kadar artacak

    DLSS, AMD'nin FSR ve Intel'in XeSS çözümüyle birlikte artan rekabetle karşı karşıya. Fakat Nvidia kısa süre önce tanıttığı DLSS 3 ile birlikte rekabete farklı bir boyut getiriyor.
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    Nvidia, DLSS 3 teknolojisini tanıttı: Oyunlardaki FPS katlanacak!
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    RTX 4090 ve RTX 4080 kartlarının bugünkü lansmanı sırasında Nvidia, Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) teknolojisinin yeni sürümünü de tanıttı. Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, DLSS 3'ün performansı dört kata kadar artırabileceğini söylüyor.

    GeForce RTX 40 Serisi GPU'lardaki yeni dördüncü nesil tensör çekirdekleri ve Optik Akış Hızlandırıcısı ile güçlendirilen DLSS 3, oyun ve uyumlu programlarda minimum kalite kaybıyla daha fazla kare hızı (FPS) elde etmeyi mümkün kılıyor. Nvidia halihazırda 35 oyun ve uygulamanın DLSS 3 desteğine sahip olduğunu ve ilkinin Ekim ayında çıkacağını açıklamış durumda.

    DLSS 3, oyun performansını katlayacak

    DLSS 3 halihazırda bulunan DLSS 2’ye göre çok daha fazla performans vadediyor. Cyberpunk 2077 üzerinde gerçekleştirilen testlerde bu durum açıkça görülebiliyor. Normal şartlarda DLSS’in kapalı olduğu durumda 30 FPS’in altında değerler alan sistem, DLSS 2 ile birlikte 60 FPS seviyelerine yükseldi. DLSS 3 ile ise neredeyse 100 FPS seviyesinde kare hızları elde ediliyor.

    Nvidia, DLSS 3 teknolojisini tanıttı: Oyunlardaki FPS katlanacak!
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    DLSS, Nvidia ekran kartlarını destekleyen oyunlarda daha fazla performans elde etmek için tasarlanan bir teknoloji. Dolayısıyla bu teknolojiyle birlikte aynı çözünürlükte daha fazla performans veya daya yüksek çözünürlükte minimum performans kaybı sunuluyor. DLSS, oyunları ilk olarak daha düşük çözünürlükte çalıştırıyor ve makine öğrenimi temelli yapay zeka teknolojileriyle görüntüleri minimum kayıp ile daha yüksek çözünürlüğe yükseltiyor.

    Nvidia, DLSS 3 teknolojisini tanıttı: Oyunlardaki FPS katlanacak!
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    Nvidia’ya göre DLSS 3, sadece GPU temelli performans artışı değil aynı zamanda CPU temelli de performans artışı sunuyor. Firmaya göre CPU performansına bağlı oyunlar kare hızlarında yüzde 100’e kadar artış sağlanabilecek. Ayrıca gecikmeyi azaltmak için Nvidia Reflex desteği de teknolojiye entegre edilmiş vaziyette. Ek olarak firma, DLSS’in oyunun bir karesindeki sekiz pikselden yedisini oluşturabileceğini ve bunun da performansta büyük bir artışa neden olabileceğini belirtiyor.

    DLSS 3 sadece RTX 40 serisinde çalışacak

    Nvidia, DLSS 3 teknolojisini tanıttı: Oyunlardaki FPS katlanacak!
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    Nvidia tarafından yapılan açıklamada DLSS 3’ün sadece yeni RTX 40 serisi yani şimdilik RTX 4090 ve RTX 4080 kartlarında çalışacağı aktarıldı. Bunun nedeni olarak ise yeni tensör çekirdekleri ve Optik Akış Hızlandırıcısı gösteriliyor. Dolayısıyla RTX 30, RTX 20 ve daha eski Nvidia ekran kartları DLSS 3’ü desteklemeyecek.

    DLSS 3 destekleyen oyunlar ve uygulamalar

    Nvidia, DLSS 3 teknolojisini tanıttı: Oyunlardaki FPS katlanacak!
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    • A Plague Tale: Requiem
    • Atomic Heart
    • Black Myth: Wukong
    • Bright Memory: Infinite
    • Chernobylite
    • Conqueror’s Blade
    • Cyberpunk 2077
    • Dakar Rally
    • Deliver Us Mars
    • Destroy All Humans! 2 - Reprobed
    • Dying Light 2 Stay Human
    • F1 22
    • F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch
    • Frostbite Engine
    • HITMAN 3
    • Hogwarts Legacy
    • ICARUS
    • Jurassic World Evolution 2
    • Justice
    • Loopmancer
    • Warhammer 40,000: Darktide
    • Marauders
    • Microsoft Flight Simulator
    • Midnight Ghost Hunt
    • Mount & Blade II: Bannerlord
    • Naraka Bladepoint
    • NVIDIA Omniverse™
    • NVIDIA Racer RTX
    • PERISH
    • Portal With RTX
    • Ripout
    • S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl
    • Scathe
    • Sword and Fairy 7
    • SYNCED
    • The Lord of the Rings: Gollum
    • The Witcher 3: Wild Hunt
    • THRONE AND LIBERTY
    • Tower of Fantasy
    • Unity
    • Unreal Engine 4 ve 5
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    makine26 1 gün önce

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    nvidia, RTX 4090 ve
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