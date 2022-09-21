Nvidia, DLSS 3 teknolojisini tanıttı: Oyunlardaki FPS dört kata kadar artacak

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RTX 4090 ve RTX 4080 kartlarının bugünkü lansmanı sırasında Nvidia, Derin Öğrenme Süper Örnekleme (DLSS) teknolojisinin yeni sürümünü de tanıttı. Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, DLSS 3'ün performansı dört kata kadar artırabileceğini söylüyor.

GeForce RTX 40 Serisi GPU'lardaki yeni dördüncü nesil tensör çekirdekleri ve Optik Akış Hızlandırıcısı ile güçlendirilen DLSS 3, oyun ve uyumlu programlarda minimum kalite kaybıyla daha fazla kare hızı (FPS) elde etmeyi mümkün kılıyor. Nvidia halihazırda 35 oyun ve uygulamanın DLSS 3 desteğine sahip olduğunu ve ilkinin Ekim ayında çıkacağını açıklamış durumda.

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DLSS 3, oyun performansını katlayacak

DLSS 3 halihazırda bulunan DLSS 2’ye göre çok daha fazla performans vadediyor. Cyberpunk 2077 üzerinde gerçekleştirilen testlerde bu durum açıkça görülebiliyor. Normal şartlarda DLSS’in kapalı olduğu durumda 30 FPS’in altında değerler alan sistem, DLSS 2 ile birlikte 60 FPS seviyelerine yükseldi. DLSS 3 ile ise neredeyse 100 FPS seviyesinde kare hızları elde ediliyor.

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DLSS, Nvidia ekran kartlarını destekleyen oyunlarda daha fazla performans elde etmek için tasarlanan bir teknoloji. Dolayısıyla bu teknolojiyle birlikte aynı çözünürlükte daha fazla performans veya daya yüksek çözünürlükte minimum performans kaybı sunuluyor. DLSS, oyunları ilk olarak daha düşük çözünürlükte çalıştırıyor ve makine öğrenimi temelli yapay zeka teknolojileriyle görüntüleri minimum kayıp ile daha yüksek çözünürlüğe yükseltiyor.

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Nvidia’ya göre DLSS 3, sadece GPU temelli performans artışı değil aynı zamanda CPU temelli de performans artışı sunuyor. Firmaya göre CPU performansına bağlı oyunlar kare hızlarında yüzde 100’e kadar artış sağlanabilecek. Ayrıca gecikmeyi azaltmak için Nvidia Reflex desteği de teknolojiye entegre edilmiş vaziyette. Ek olarak firma, DLSS’in oyunun bir karesindeki sekiz pikselden yedisini oluşturabileceğini ve bunun da performansta büyük bir artışa neden olabileceğini belirtiyor.

DLSS 3 sadece RTX 40 serisinde çalışacak

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Nvidia tarafından yapılan açıklamada DLSS 3’ün sadece yeni RTX 40 serisi yani şimdilik RTX 4090 ve RTX 4080 kartlarında çalışacağı aktarıldı. Bunun nedeni olarak ise yeni tensör çekirdekleri ve Optik Akış Hızlandırıcısı gösteriliyor. Dolayısıyla RTX 30, RTX 20 ve daha eski Nvidia ekran kartları DLSS 3’ü desteklemeyecek.

DLSS 3 destekleyen oyunlar ve uygulamalar

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A Plague Tale: Requiem

Atomic Heart

Black Myth: Wukong

Bright Memory: Infinite

Chernobylite

Conqueror’s Blade

Cyberpunk 2077

Dakar Rally

Deliver Us Mars

Destroy All Humans! 2 - Reprobed

Dying Light 2 Stay Human

F1 22

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch

Frostbite Engine

HITMAN 3

Hogwarts Legacy

ICARUS

Jurassic World Evolution 2

Justice

Loopmancer

Warhammer 40,000: Darktide

Marauders

Microsoft Flight Simulator

Midnight Ghost Hunt

Mount & Blade II: Bannerlord

Naraka Bladepoint

NVIDIA Omniverse™

NVIDIA Racer RTX

PERISH

Portal With RTX

Ripout

S.T.A.L.K.E.R 2: Heart of Chornobyl

Scathe

Sword and Fairy 7

SYNCED

The Lord of the Rings: Gollum

The Witcher 3: Wild Hunt

THRONE AND LIBERTY

Tower of Fantasy

Unity

Unreal Engine 4 ve 5

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Nvidia, DLSS 3 teknolojisini tanıttı: Oyunlardaki FPS katlanacak!