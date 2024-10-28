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    Araba Fiyatları 2025’te Düşecek mi? Tüm Beklenti ve Tahminler

    Araba fiyatlarını belirleyen faktörlere, 2024 yılında araba fiyatlarının genel durumuna ve fiyatların 2025 yılında düşüp düşmeyeceğine dair bilgiler burada!      

    Araba fiyatları düşecek mi? Tam Boyutta Gör

    İkinci el araba piyasası satışlarının durgunluğunu sürdürmesi ile 2025 yılında da fiyatlarda düşüş beklenmektedir. Otomotiv sektöründe yaşanan arz-talep dengesinin değişmesi ve çeşitli kuruluşların araba satın almak isteyen bireylere farklı teşvikler sağlaması, düşüş beklentilerini artırmaktadır. Yeni araba stoklarında yaşanan artış  ve enflasyonun yükselmesi gibi nedenlerden dolayı da pek çok birey, 2025 yılında araba fiyatlarında düşüş beklemektedir.

    Bu yazımızda 2025 yılında araba fiyatlarında düşüş olup olmayacağını, araba fiyatlarını belirleyen faktörleri, ikinci el piyasalarındaki durumu ve araba almak için en uygun dönemin hangisi olduğunu ele alacağız. 

    Araba Fiyatlarını Belirleyen Faktörler Neler?

    Sıfır ve 2. el araba fiyatlarını belirleyen faktörler değişiklik göstermektedir. Bu faktörler, aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

    Sıfır Araba

    İkinci El Araba

    Araca olan talep

    Aracın markası, modeli ve yaşı

    Aracın markası ve modeli

    Aracın değişen parçalarına ve hasar kaydına ait bilgiler 

    Aracın vergisi

    Aracın dış görünümü

    Aracın üretimi sırasında harcanan maliyet

    Aracın kilometresi ve motor durumu

    Aracın donanımı

    Ekspertiz Raporunda belirtilen bilgiler

    Aracın teknolojik özellikleri

    Aracın vergisi

    Araba Fiyatlarının 2024 Yılında Genel Durumu Nasıldı?

    Sıfır araba fiyatları 2024 yılında ekonomik nedenlerden dolayı artış gösterdi. Enflasyonun artması ve dolar kurunun dalgalanması, sıfır araba fiyatlarının üretim maliyetlerine de olumsuz etki etti. Dolayısıyla piyasa koşulları da yüksek seyrettiğinden otomotiv sektöründe küçülme yaşandı. Sıfır araba fiyatlarına olan talebin tırmanışa geçmesi, ikinci el piyasasında da dalgalanmaya neden oldu. İkinci el araba piyasasında yaşanan yükselmeler, araba satışlarının düşük seyretmesine yol açtı. 

    Araba Fiyatları 2025’te Düşecek mi?

    2024 yılında araba piyasasında yaşanan olumsuzluklar ve enflasyonun yüksek seyretmesi, mevcut fiyatların 2025 yılında düşmesine dair beklentileri artırdı. Ancak GSR yönetmeliği ile sıfır araba fiyatlarının üretiminde ciddi oranda maliyet artışı yaşanıyor. Bu düzenleme gereği, arabalara fren ve hız konusunda yeni teknolojik sistemler eklendi. Önümüzdeki süreçte üretilen araçlarda ise bu düzenlemeyi kapsayan sistemler eklenmeye devam edeceğinden maliyetlerde de artış yaşanması bekleniyor. Dolayısıyla 2025 yılında araba fiyatlarında herhangi bir düşüşün yaşanması beklenmemektedir. 

    Bayiler, GSR yönetmeliğine uyum sağlamayan eski model ve büyük yaş grubu araçların stoklarını bitirebilmek adına çeşitli kampanyalar yapabilir. Ancak bu kampanyalar belirli dönemlerde yapılacağı için uzun vadede herhangi bir fiyat düşüşü beklenmiyor. 

    Yine de Çinli otomobil üreticilerinin 2025’de Türkiye pazarına girmesiyle araba fiyatlarında düşüş bekleyen bir kesim var.  Ama uzun vadede düşüş yaşanıp yaşanmayacağını görmek için 2025 yılının enflasyon verilerini görmek ve döviz kurlarındaki dalgalanmaları yakından takip etmek gerekiyor.  

    Mevcut Koşullarda En İyi Araba Alma Zamanı Ne Zaman?

    Yılın ilk çeyreğini kapsayan Ocak ve Mart döneminde pek çok üretici ve bayi, kampanya düzenleyerek müşterilere cazip fiyatlı fırsatlar sunar. Dolayısıyla krediye erişim konusunda zorluk yaşayan ve piyasadaki dengesizliklerden etkilenmek istemeyen kişiler için yılın ilk çeyreğinde araba satın almak oldukça mantıklıdır. 

    Yaz dönemini kapsayan Temmuz ve Ağustos aylarında fiyatlar yatay seyredebilir ya da bayiler, kısa süreli fırsatlar düzenleyerek müşterileri cezbedebilir. Bu dönem sonunda fiyatların artış göstermesi ise muhtemeldir. Yılın son çeyreğini kapsayan Kasım ve Aralık aylarında bazı bayiler, stokların çabuk bitmesi için kampanyalar düzenlemeye devam eder. Üretici firmalar ise eski model arabaların hızlı bir şekilde satılmasını istediğinden sıfır arabaları cazip fiyatlarla satışa sunar.

    Dolayısıyla mevcut ekonomik koşullar düşünüldüğünde yılın ilk ve son çeyreği sıfır araba satın almak için en uygun dönem gibi görünüyor. 

    Araba İçin Ne Zaman Kredi Çekilmeli?

    Taşıt kredisi çekmenin en uygun zamanı, araba fiyatlarının ve faiz oranlarının düştüğü dönemlerdir. Enflasyonda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle araba piyasasında da fiyat artışları gözlemlenmektedir. Bu durumda üreticiler ve bayiler, çeşitli kampanyalar düzenleyerek cazip fırsatlar sunar. Krediye erişim kolaylığı yaşayan bireyler, araba satın almak için yeni bir finansman desteği elde eder ve uygun fiyatlarla yeni bir arabaya sahip olabilir. 

    2025 yılının başında kredilerde iyileşme öngörüldüğü için iyileşme dönemlerini takip etmek, uygun fiyatlı araba satın almaya yardımcı olur. Bankaların sunduğu kredi fırsatlarını ve uygun faiz oranlarını inceleyerek uygun zamanda kredi çekmek mümkündür. 

    İkinci El Araba Fiyatları İçin Tahminler Neler?

    2025 yılında ikinci el araba fiyatlarının artması yönünde beklentiler var. Sıfır araba fiyatlarında olası yükselmelerin yaşanması, ikinci el fiyatlarına da etki edebilir. Nitekim kayıt dışı ticaretin kontrol altında tutulması için fiyatlar yükselebilir. 2025 yılının ilk çeyreğini kapsayan Ocak ve Mart aylarında görülür fiyat artışları yaşanabilir. Bu nedenle araba satın almak isteyen bireyler, bayi ve üretici firmaların kampanyalarını inceleyebilir. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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