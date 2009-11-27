Araştırma: Apple Amerika'da PC gelirlerinin %48'ine sahip

İflasın eşiğinden döndüğü 1997 yılından bu yana isminin her geçen gün daha değerlenmesini sağlayan Apple, bilgisayar pazarında daha yukarılara tırmanmaya devam ediyor.
Amerikan bilgisayar pazarındaki gelir dağılımı
Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden NPD'nin hazırladığı rapora göre Apple, yeni nesil iMac'leri tanıttığı ve Microsoft'un Windows 7'i satışa sunduğu Ekim ayında, Amerika'daki bilgisayar satışlarından elde edilen gelirin %48'ine sahip olmayı başardı. Geçtiğimiz sene aynı dönemde %33'lük paya sahip olan Cupertino merkezli firma, Nisan ayında da bu oranı %45'e yükseltmeyi başarmıştı. Bu dönemde Windows tabanlı masaüstü bilgisayar gelirleride %14'lik düşüşle %66'dan %52'e geriledi. Aynı performansı taşınabilir dizüstü bilgisayar gelirlerinde gösteremeyen Apple, bu alanda geçen seneye oranla %4'lük düşüşle %34'lük paya sahip olmayı başarırken, Windows tabanlı dizüstü bilgisayarlarından elde edilen gelirlerde %61'den %66'a yükseldi.
Amerika'daki ortalama bilgisayar satış fiyatları
Geride bıraktığımız Ekim ayı gözönüne alındığında Windows'lu bilgisayar ortalama 491 dolarlık satış fiyatına sahipken, Apple'ın masaüstü bilgisayarları ortalama 1338 dolardan satılması da Apple'ın daha düşük sayıda bilgisayar satmasına rağmen Pazar gelirlerinin %48'ine sahip olma nedeni olarak gösterildi.
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arkadaş doğru söylüyor.özellikle son 4-5 yıldır mac ler iyice bilinmeye başladı türkiyede de. Daha doğru su zaten grafik ve medya sektörü 80 lerin sonlarından beri apple kullanmakta ama son 4-5 yıldır sadece Mac OS X in kalitesi için günlük kullanımda kullananların sayısı artmakta. Birde Windowsun kurulabilmesi, almayı düşünenler için "kullanamasam bile windows yüklerim" cesareti vermesi de bunu ekledi. tabi alıpta kullanamayıp windows dan devam edenin pek olmadığı malum. ama yinede pahalı fiyatlar yaygınlaşmayı yavaşlatıyor. Buna rağman yinede artmakta. Umarım Fiyatlar en kısa zamanda makul rakamlara iner.
Herkes mac kullanırsa cılkı çıkar gibime geliyor.canı sıkılan biyolunu bulur virüs yazar paso.
Ayrıca Apple sahiplerinin %80 gibi bir kısmı da Windows kullanıyor.
ürünlerinin sağlamlığınada güveniyorlar demekki ve kullanıcı hatası olsa bile dayanıksız imajı doğmaması için değişim yapıyorlar. burada bu olayı anlatarak, oluşturmaya çalıştıkları imaja katkı sağlamak istedim
Niye kullanmasın ki? Bilgisayarlarının veya Apple'ın sağladığı büyük bir avantaj...