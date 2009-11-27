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Araştırma: Apple Amerika'da PC gelirlerinin %48'ine sahip

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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İflasın eşiğinden döndüğü 1997 yılından bu yana isminin her geçen gün daha değerlenmesini sağlayan Apple, bilgisayar pazarında daha yukarılara tırmanmaya devam ediyor.

Araştırma: Apple Amerika'da PC gelirlerinin %48'ine sahip
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Amerikan bilgisayar pazarındaki gelir dağılımı

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden NPD'nin hazırladığı rapora göre Apple, yeni nesil iMac'leri tanıttığı ve Microsoft'un Windows 7'i satışa sunduğu Ekim ayında, Amerika'daki bilgisayar satışlarından elde edilen gelirin %48'ine sahip olmayı başardı. Geçtiğimiz sene aynı dönemde %33'lük paya sahip olan Cupertino merkezli firma, Nisan ayında da bu oranı %45'e yükseltmeyi başarmıştı. Bu dönemde Windows tabanlı masaüstü bilgisayar gelirleride %14'lik düşüşle %66'dan %52'e geriledi. Aynı performansı taşınabilir dizüstü bilgisayar gelirlerinde gösteremeyen Apple, bu alanda geçen seneye oranla %4'lük düşüşle %34'lük paya sahip olmayı başarırken, Windows tabanlı dizüstü bilgisayarlarından elde edilen gelirlerde %61'den %66'a yükseldi.

Araştırma: Apple Amerika'da PC gelirlerinin %48'ine sahip
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Amerika'daki ortalama bilgisayar satış fiyatları

Geride bıraktığımız Ekim ayı gözönüne alındığında Windows'lu bilgisayar ortalama 491 dolarlık satış fiyatına sahipken, Apple'ın masaüstü bilgisayarları ortalama 1338 dolardan satılması da Apple'ın daha düşük sayıda bilgisayar satmasına rağmen Pazar gelirlerinin %48'ine sahip olma nedeni olarak gösterildi.


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mirbaha16 9 yıl
Kardesim orda 1000 dolar burda 3 milyar filan. Burda da ucuz olsa yüzde 80 mac olurdu bence..
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oxiabit 9 yıl
Kardesim orda 1000 dolar burda 3 milyar filan. Burda da ucuz olsa yüzde 80 mac olurdu bence..

arkadaş doğru söylüyor.özellikle son 4-5 yıldır mac ler iyice bilinmeye başladı türkiyede de. Daha doğru su zaten grafik ve medya sektörü 80 lerin sonlarından beri apple kullanmakta ama son 4-5 yıldır sadece Mac OS X in kalitesi için günlük kullanımda kullananların sayısı artmakta. Birde Windowsun kurulabilmesi, almayı düşünenler için "kullanamasam bile windows yüklerim" cesareti vermesi de bunu ekledi. tabi alıpta kullanamayıp windows dan devam edenin pek olmadığı malum. ama yinede pahalı fiyatlar yaygınlaşmayı yavaşlatıyor. Buna rağman yinede artmakta. Umarım Fiyatlar en kısa zamanda makul rakamlara iner.
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mirbaha16 9 yıl
Kardesim orda 1000 dolar burda 3 milyar filan. Burda da ucuz olsa yüzde 80 mac olurdu bence..
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Jeak 9 yıl
Harbiden helal be apple :)
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DH Misafiri 9 yıl
Mac kullanmayanlar kullanmamaya devam etsinlerde,Türkiye de yaygınlaşmasın.Bizde mac kullanmanın keyfini sürelim.Grafikerler için olmazsa olmaz gibi birşeydir mac.
Herkes mac kullanırsa cılkı çıkar gibime geliyor.canı sıkılan biyolunu bulur virüs yazar paso.
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oxiabit 9 yıl
en büyük yanlış bilinenlerden biri de bu:) Mac'e virüs girmemesinin sebebi, virüsü yazacak canı sıkılan bir adamın olmaması değil. Hemen hemen bir çok profesyonel stüdyolar, film yapımcıları, grafikerler mac kullanıyor. hollywood'un dan tut, istanbuldaki stüdyolara kadar. bunun yanında özellikle amerikanın genelinde ve avrupanın önde gelen üniversitelerinde eğitim mac sistemlerle takip ediliyor. öğrencilere zorunlu bırakılıyor. Demek istediğim sadece türkiyeye bakmayalım, prodüksyonları çalmak yada bir şekilde zarar verilmek istense zaten sağlam yem var dünya çapında hacker lar için :). ama işte öyle canı sıkılan virüs yazamıyor mac'e. bu güçlü Unix temeline oturtulmuş sağlam mimari yapıdan dolayıdır.
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Schneeflocke 10 yıl
her ne kadar olsada windows forever taßi ßen kendi açımdan söylüyorum.
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61gün 10 yıl
salla apple ı ya. iphone güzel de gerisi fos bence
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sertacaygun 10 yıl
Değerler sadece ABD içing eçerli ama.
Ayrıca Apple sahiplerinin %80 gibi bir kısmı da Windows kullanıyor.
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multeci 10 yıl
gerçekten müşteri memnuniyetine de önem veriyorlar. 4-5 sene önce ipod mini almıştım düştü ve çalışmadı daha. servise verdim kenarındaki ezik çok belliydi zaten kendimde söyledim düştü diye, garanti kapsamına girmesine gerek yok tamiri mümkünse ücretini verebilirim dedim tamam bakacağız dediler numara aldılar. 1 ay dolmadan aradılar gittim açılmamışını verdiler ve garanti tutanağında darbe almış yazıyordu hemde.
ürünlerinin sağlamlığınada güveniyorlar demekki ve kullanıcı hatası olsa bile dayanıksız imajı doğmaması için değişim yapıyorlar. burada bu olayı anlatarak, oluşturmaya çalıştıkları imaja katkı sağlamak istedim
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Evet, İsyan! 10 yıl

sertacaygun

Değerler sadece ABD içing eçerli ama.

Ayrıca Apple sahiplerinin %80 gibi bir kısmı da Windows kullanıyor.


Niye kullanmasın ki? Bilgisayarlarının veya Apple'ın sağladığı büyük bir avantaj...
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bayozi 10 yıl
Apple 2000 yılında batacak gözüyle bakarken böyle sıçrama yapması incelenmesi gereken bir konu.
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Momo-Oz 10 yıl
benim abim amerikada hostgatorda çalışlıyo, en iyi sistemleri appleden alıyoruz diyo
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murdocklawless 10 yıl
apple'in en çok dikkat ettiği şey müşteri memnuniyeti. ablam bile abd'de macbook alıcam dedi. bıktı çünkü virüsten, trojandan, laptop'u bozulduğu zaman ilgisizlikten.
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Batuhan Bayazıt 10 yıl
bakalım ilk kim yazıcak apple a bu kadar para vermek saçmalık gereksiz çok pahalı vb. vb. tarzı şeyleri.
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matkapmatkap 10 yıl
Apple'ınki çok büyük başarı bence.Çünkü PC üreten bir dolu firma varken mac üreten tek firma Apple,yani şu anda en çok satan bilgisayar markası demek oluyor bu (Steve Jobs'un dehasına hayranım)
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