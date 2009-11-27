Araştırma: Apple Amerika'da PC gelirlerinin %48'ine sahip

İflasın eşiğinden döndüğü 1997 yılından bu yana isminin her geçen gün daha değerlenmesini sağlayan Apple, bilgisayar pazarında daha yukarılara tırmanmaya devam ediyor.

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Amerikan bilgisayar pazarındaki gelir dağılımı

Dünyanın önde gelen araştırma şirketlerinden NPD'nin hazırladığı rapora göre Apple, yeni nesil iMac'leri tanıttığı ve Microsoft'un Windows 7'i satışa sunduğu Ekim ayında, Amerika'daki bilgisayar satışlarından elde edilen gelirin %48'ine sahip olmayı başardı. Geçtiğimiz sene aynı dönemde %33'lük paya sahip olan Cupertino merkezli firma, Nisan ayında da bu oranı %45'e yükseltmeyi başarmıştı. Bu dönemde Windows tabanlı masaüstü bilgisayar gelirleride %14'lik düşüşle %66'dan %52'e geriledi. Aynı performansı taşınabilir dizüstü bilgisayar gelirlerinde gösteremeyen Apple, bu alanda geçen seneye oranla %4'lük düşüşle %34'lük paya sahip olmayı başarırken, Windows tabanlı dizüstü bilgisayarlarından elde edilen gelirlerde %61'den %66'a yükseldi.

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Amerika'daki ortalama bilgisayar satış fiyatları

Geride bıraktığımız Ekim ayı gözönüne alındığında Windows'lu bilgisayar ortalama 491 dolarlık satış fiyatına sahipken, Apple'ın masaüstü bilgisayarları ortalama 1338 dolardan satılması da Apple'ın daha düşük sayıda bilgisayar satmasına rağmen Pazar gelirlerinin %48'ine sahip olma nedeni olarak gösterildi.