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Araştırma: Apple, iPod Touch'la geleceğin iPhone kullanıcılarını hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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iPod satışları düşüyor ancak, iPod Touch özellikle gençler arasında hızla yaygınlaşıyor. 2001'den bu yana alıştığımız tekerlekli iPod'lar yerini dokunmatik ekranlı iPod Touch'a bırakırken, Flurry tarafından yapılan bir araştırma ilginç sonuçları ortaya koyuyor.

İlk önce Life Stage Marketing'den kısaca bahsedelim. Bu satış stratejisi firmaların belli yaş aralıklarındaki tüketicilere hitap edenler ürünler çıkartarak, gelecekte de kendi ürünlerini kullanmalarını hedef alıyor. Bunun en açık örneğini McDonalds'ın çocuk menüsü Happy Meal'da görebiliyoruz. İşte yapılan son araştırmaya göre Apple'ın da iPod Touch'da Life Stage satış stratejisini uyguluyor. Apple kendi cep telefonlarına sahip olmayan çocuklara iPod Touch'la iPhone'a doğru yavaş yavaş alıştırıyor; iTunes hesapları açılıyor, programlar şarkılar satın alınıyor, iPhone OS kullanıcı arayüzüne alıştırılıyor, müzik arşivleri iTunes'da tutuluyor. Yani bunlarla geleceğin iPhone kullanıcıları iPod Touch'la eğitilmiş oluyor.

Araştırmanın diğer bir sonucuda iPod Touch kullanımının iPhone'a göre daha hızlı yaygınlaştığını gösteriyor. Haziran ayından bu yana geçen 6 aylık dönemde iPhone'un kullanım oranı %57'den %50'e gerilerken, iPod Touch'da bu oran %31'den %35'e, Android'li cihazlardaysa %10'dan %14'e yükselmiş. Kullanım oranlarını sadece oyun kategorisiyle sınırlandırdığımızdaysa iPod Touch'ın %49 ile lider olduğunu görüyoruz. iPod Touch'ı bu alanda %46 ile iPhone ve 6 aydan %2'den %1'e düşen Android takip ediyor.

Araştırma: Apple, iPod Touch'la geleceğin iPhone kullanıcılarını hazırlıyor
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Araştırma: Apple, iPod Touch'la geleceğin iPhone kullanıcılarını hazırlıyor
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Apple, 2009'un son mali çeyreğinde açıklanan verilerde iPod Touch satışlarının geçtiğimiz yıla oranla %100'den daha fazla arttığının altı çizilmişti.


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oguzhan1989 9 yıl
Skype i yükledim touch la telefonlarida araya biliyorum , iphone4g çıksın hemen alacagim
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Master KENOBI 9 yıl
Adamlar işi çok iyi biliyor,bende İtouch aldıktan 1 ay sonra satıp İphone almıştım.
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pudinkk 9 yıl
mantıklı tabiki,sonucta ıkısının arasındakı fark çok az ve boylece aşinalık oluşmuş oluyor itouch kullanıcılarında
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noteb00k 9 yıl
Mantıklı... iPod Touch' lar varken eski iPod' ları almak saçma. Birde Touch ile iPhone arasında telefon görüşmesi ve SMS dışında çok bir fark yok bildiğim kadarıyla. Sadece devasa bir para farkı var. Daha çok oyun oynamak, müzik dinlemek isteyenler Touch ve 200 TL' lik bir telefon alsa bile cebinde bayağı para kalıyor
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