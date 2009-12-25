Araştırma: iPhone 3G, Amerika'da 2009 yılının en çok tercih edilen telefonu oldu

4.Nesil iPhone, iPhone OS 4.0'la ilgili bilgiler yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken, iPhone'un önceki nesilleri de adından bahsettirmeye devam ediyor. New York merkezli Nielsen Company'nin yayınladığı yeni rapora göre, 2008 Haziran'ın da tanıtılan iPhone 3G, bu yılın Ocak-Ekim dönemi arasında Amerika'nın en çok tercih edilen telefonu oldu. iPhone 3G'nin bu başarısının sebeplerinden biri hiç şüphesiz, iPhone 3Gs'in satışa sunulmasından sonra iPhone 3G'nin 8GB'lık modelinin piyasadan çekilmeyerek 99 dolar peşin, 2 yıllık kontratla satışına devam edilmesi gösterilebilir.

Amerika'daki akıllı telefon pazarının hakimi RIM ise, Blackberry 8300 serisiyle elde ettiği %3.7'lik oranla iPhone 3G'i takip ederken, Motorola'nın Razr V3 serisi de %2.3'lük oranla kullanıcıların tercih ettiği 3. mobil telefon ailesini oluşturdu. Kore merkezli LG'de, Amerika'nın en büyük operatörü Verizon'la da çalışmasının karşılığını bu dönemde %6.4'le en çok tercih edilen mobil telefon üreticisi olarak almış görünüyor.

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