Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Araştırma: iPhone 3G, Amerika'da 2009 yılının en çok tercih edilen telefonu oldu

9 yıl
6,3b
1
2
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

4.Nesil iPhone, iPhone OS 4.0'la ilgili bilgiler yavaş yavaş gün yüzüne çıkarken, iPhone'un önceki nesilleri de adından bahsettirmeye devam ediyor. New York merkezli Nielsen Company'nin yayınladığı yeni rapora göre, 2008 Haziran'ın da tanıtılan iPhone 3G, bu yılın Ocak-Ekim dönemi arasında Amerika'nın en çok tercih edilen telefonu oldu. iPhone 3G'nin bu başarısının sebeplerinden biri hiç şüphesiz, iPhone 3Gs'in satışa sunulmasından sonra iPhone 3G'nin 8GB'lık modelinin piyasadan çekilmeyerek 99 dolar peşin, 2 yıllık kontratla satışına devam edilmesi gösterilebilir.

Amerika'daki akıllı telefon pazarının hakimi RIM ise, Blackberry 8300 serisiyle elde ettiği %3.7'lik oranla iPhone 3G'i takip ederken, Motorola'nın Razr V3 serisi de %2.3'lük oranla kullanıcıların tercih ettiği 3. mobil telefon ailesini oluşturdu. Kore merkezli LG'de, Amerika'nın en büyük operatörü Verizon'la da çalışmasının karşılığını bu dönemde %6.4'le en çok tercih edilen mobil telefon üreticisi olarak almış görünüyor.

Araştırma: iPhone 3G, Amerika'da 2009 yılının en çok tercih edilen telefonu oldu
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatihcanery 9 yıl
GÜN GEÇMİYOR Kİ İPHONE'suz haber olmasın :D
reha muhtar beni andı :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Gelid Tranquillo: Fiyat Performans odaklı yeni soğutucu 9 yıl Nvidia Halkla İlişkiler Müdürü Donanımhaber'e konuştu... 9 yıl Gigabyte X58A-UD7: USB 3.0 ve SATA 3 bir arada 9 yıl R&C : Crack in Time Artılar Eksiler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim