Araştırma yürütmede kimyagerlerden bin kat daha hızlı robotik laboratuvar asistanı geliştirildi!

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Liverpool Üniversitesi mühendisleri bir otomobil fabrikası robotunu bir kimya laboratuvarında çalıştırılmak üzere uyarladı. Mobil robot birçok yönden mevcut herhangi bir kimyagere göre daha işlevsel. Bu konuda en büyük pay ise mobil robotun her gün 22 saat boyunca durmadan çalışabiliyor olmasında yatıyor. Mobil robot, günde 2 saatini şarja ayırdıktan sonra kalan zamanında deneyler yapıyor.

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Testler sırasında 8 gün boyunca 172 saat çalışan mobil robot, bu süre içerisinde 688 farklı deneyi sıfır hata ile gerçekleştirmiş. Laboratuvar içinde gezinmesini lazer tarama ve dokunma geri bildirimi sayesinde yapabilen robot, araştırma ekibinin güneş panelleri ve enerji depolamasının verimliliğini artırabilecek yeni bir katalizör keşfetmesine yardımcı olmuş.

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Robot, katıların tartılması, sıvıların dağıtılması, kaptan havanın alınması, katalitik reaksiyonun yürütülmesi ve reaksiyon ürünlerinin miktarının belirlenmesi gibi deneydeki tüm görevleri bağımsız olarak gerçekleştirebiliyor.

Yaklaşık 400 kg olan robot, 98 milyondan fazla aday deneyi içeren 10 boyutlu bir alanda gezinmek için bir arama algoritması kullanıyor ve önceki deneyimlerin sonuçlarına dayanarak yapılacak en mantıklı deneye karar veriyor.

Liverpool Üniversitesi'nden Andy Cooper verdiği bir demeçte; "Covid-19, iklim değişikliği gibi gerçekten uluslararası işbirliğine ihtiyaç duyan birçok sorun var. Vizyonumuz, dünyanın her yerinde böyle bir yere bağlı merkezi bir beyinle bağlanmış robotlarımızın olması. Henüz yapmadık, bu ilk örnek ama kesinlikle bunu yapmak istiyoruz. Amacımız bilim adanlarının yerine geçecek robotlar yerine özellikle karmaşık görevlerde onlara yardımcı olacak asistan robotlar üretmek." ifadelerinde bulundu.

Mobil robot, karanlıkta da çalışabiliyor olmasıyla bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleştirilmesinde önemli rol alacak.

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