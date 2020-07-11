Twitter, aboneliğe dayalı bir sistem üzerinde çalışıyor olabilir

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Twitter'ın geçtiğimiz günlerde oluşturduğu bir iş ilanı birçok yorumu da beraberinde getirdi. Şirketin iş ilanında yer alan detaylar, abonelik hizmetine bağlı bir sistem için yazılımcı aradıklarını ve Gryphon ekibi adıyla çalışacak bu ekibin şirketin diğer birimleriyle ortak çalışmalar gerçekleştireceğini içeriyordu.

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İş ilanı değiştirildi

Üst düzey bir yazılım mühendisi arayışında olan Twitter, açtığı iş ilanında "Gelecekte diğer ekipler tarafından tekrar kullanılabilecek bir abonelik platformu oluşturuyoruz. Bu Twitter için bir ilk!" ifadelerine yer verdi. İlan oluşturulduktan kısa bir sonra ise bu ifadeler kaldırıldı. Düzenlenmeden önce yer alan Gryphon ifadesi de kaldırılanlar arasında yer aldı.

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Bilgilerden yola çıkarak, Facebook'un Hayran Abonelikleri sistemine benzer bir sistemin uygulanmaya çalışılacağı düşüncesi yayıldı. Twitter'ın yeni sistemin üzerine kararlı bir şekilde gidip gitmeyeceği bile bilinmezken haberinin ortaya çıkması hisse senetlerini etkiledi.

Bu haberlerin hemen ardından Twitter'ın hisse senedi fiyatlarında %11-%12 civarında bir artış görüldü.

https://www.socialmediatoday.com/news/twitters-working-on-a-new-subscription-service-which-could-provide-new-op/581267/

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