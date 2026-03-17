Araştırmacılar, 83 ışık yılı uzaklıkta yeni bir "Süper Dünya" keşfetti

Tam Boyutta Gör Gökbilimciler, Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) verilerini kullanarak yeni bir ötegezegen keşfettiklerini doğruladı. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden Yilen Gómez Maqueo Chew liderliğindeki araştırma ekibi, M4V tipi kırmızı cüce yıldız TOI-1080 etrafında dönen ve Dünya’dan biraz daha büyük olan yeni gezegeni tespit etti.

Ilımlı bir “Süper Dünya”

Yeni keşfedilen gezegen TOI-1080 b olarak adlandırılıyor. Araştırmaya göre bu gezegenin yarıçapı Dünya’nın yaklaşık 1.2 katı. Kütlesinin ise 10.7 Dünya kütlesinin altında, büyük olasılıkla 1.75 Dünya kütlesi civarında olduğu tahmin ediliyor.

Gezegen, ana yıldızının etrafındaki bir turunu yalnızca 3.97 günde tamamlıyor. Yıldızına oldukça yakın bir konumda bulunan TOI-1080 b, yaklaşık 0.027 astronomik birim uzaklıkta yer alıyor. Bu mesafe nedeniyle gezegenin denge sıcaklığının yaklaşık 368 Kelvin (yaklaşık 95°C) olduğu hesaplanıyor. Bilim insanlarına göre bu özellikler, gezegenin kayalık yapıya sahip ılıman bir süper Dünya olabileceğini gösteriyor.

Atmosfer ihtimali araştırılıyor

TOI-1080 b’nin yıldızının yaşanabilir bölgesi içinde yer aldığı belirtiliyor. Bu nedenle araştırmacılar, gezegenin karbondioksit ağırlıklı bir atmosfere veya yoğun oksijen içeren bir katmana sahip olabileceğini düşünüyor. Ancak bu ihtimalin doğrulanabilmesi için gezegen atmosferinin gelecekte daha ayrıntılı gözlemlerle incelenmesi gerekiyor.

Araştırmacılar ayrıca gezegenin etrafında döndüğü kırmızı cüce yıldız TOI-1080’nin özelliklerini de analiz etti. Bu yıldızın Güneş’ten yaklaşık 5 kat daha küçük olduğu, kütlesinin Güneş’in yaklaşık %16’sı kadar olduğu, yüzey sıcaklığının 3.065 Kelvin civarında olduğu ve yaşının ise 5–7 milyar yıl arasında olduğu tahmin ediliyor.

Kırmızı cüce yıldızların genellikle çok gezegenli kompakt sistemler barındırdığı biliniyor. Ancak mevcut veriler, bu sistemde 0.5 ile 7.7 gün arasında yörüngeye sahip ve Dünya’nın 0.9 katından büyük başka bir transit gezegen bulunmadığını gösteriyor. Daha uzun yörünge sürelerinde ise 1.4 Dünya yarıçapından büyük gezegenlerin de büyük ölçüde dışlandığı ifade ediliyor.

