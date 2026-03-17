Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Araştırmacılar, 83 ışık yılı uzaklıkta yeni bir "Süper Dünya" keşfetti

    Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden araştırmacılar, M4V tipi kırmızı cüce yıldız TOI-1080 etrafında dönen ve Dünya’ya benzeyen bir ötegezegen keşfetti.       

    Gökbilimciler, Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) verilerini kullanarak yeni bir ötegezegen keşfettiklerini doğruladı. Meksika Ulusal Özerk Üniversitesi'nden Yilen Gómez Maqueo Chew liderliğindeki araştırma ekibi, M4V tipi kırmızı cüce yıldız TOI-1080 etrafında dönen ve Dünya’dan biraz daha büyük olan yeni gezegeni tespit etti.

    Ilımlı bir “Süper Dünya”

    Yeni keşfedilen gezegen TOI-1080 b olarak adlandırılıyor. Araştırmaya göre bu gezegenin yarıçapı Dünya’nın yaklaşık 1.2 katı. Kütlesinin ise 10.7 Dünya kütlesinin altında, büyük olasılıkla 1.75 Dünya kütlesi civarında olduğu tahmin ediliyor.

    Gezegen, ana yıldızının etrafındaki bir turunu yalnızca 3.97 günde tamamlıyor. Yıldızına oldukça yakın bir konumda bulunan TOI-1080 b, yaklaşık 0.027 astronomik birim uzaklıkta yer alıyor. Bu mesafe nedeniyle gezegenin denge sıcaklığının yaklaşık 368 Kelvin (yaklaşık 95°C) olduğu hesaplanıyor. Bilim insanlarına göre bu özellikler, gezegenin kayalık yapıya sahip ılıman bir süper Dünya olabileceğini gösteriyor.

    Atmosfer ihtimali araştırılıyor

    TOI-1080 b’nin yıldızının yaşanabilir bölgesi içinde yer aldığı belirtiliyor. Bu nedenle araştırmacılar, gezegenin karbondioksit ağırlıklı bir atmosfere veya yoğun oksijen içeren bir katmana sahip olabileceğini düşünüyor. Ancak bu ihtimalin doğrulanabilmesi için gezegen atmosferinin gelecekte daha ayrıntılı gözlemlerle incelenmesi gerekiyor.

    Araştırmacılar ayrıca gezegenin etrafında döndüğü kırmızı cüce yıldız TOI-1080’nin özelliklerini de analiz etti. Bu yıldızın Güneş’ten yaklaşık 5 kat daha küçük olduğu, kütlesinin Güneş’in yaklaşık %16’sı kadar olduğu, yüzey sıcaklığının 3.065 Kelvin civarında olduğu ve yaşının ise 5–7 milyar yıl arasında olduğu tahmin ediliyor.

    Kırmızı cüce yıldızların genellikle çok gezegenli kompakt sistemler barındırdığı biliniyor. Ancak mevcut veriler, bu sistemde 0.5 ile 7.7 gün arasında yörüngeye sahip ve Dünya’nın 0.9 katından büyük başka bir transit gezegen bulunmadığını gösteriyor. Daha uzun yörünge sürelerinde ise 1.4 Dünya yarıçapından büyük gezegenlerin de büyük ölçüde dışlandığı ifade ediliyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/space/super-earth-circling-a-star-83 https://phys.org/news/2026-03-tess-super-earth-exoplanet-orbiting.html#google_vignette
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kia sephia tutulan modeli temizlenmemiş balık buzlukta ne kadar saklanır magazada kirilan ürün tüketici hakları fd6 akü sarı site nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 15 pro
    Redmi Note 15 pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER ASPIRE 3
    ACER ASPIRE 3
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum