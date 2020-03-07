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    Araştırmacılar, Intel CPU ve yonga setlerinde düzeltilemez bir güvenlik açığı olduğunu keşfetti

    Güvenlik şirketi Positive Technologies araştırmacıları, son beş yılda piyasaya sürülen tüm Intel yongalarında düzeltilemez güvenlik açıklarının olduğunu açıkladılar.
    1 hf.
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    İşlemci
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Araştırmacılar, Intel CPU ve yonga setlerinde düzeltilemez bir güvenlik açığı olduğunu keşfetti
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    Positive Technologies güvenlik araştırmacıları, Intel işlemcilerin içindeki yeni bir güvenlik açığı konusunda uyarıyor ve güvenlik açığının donanım tabanlı şifrelemeyi ve DRM korumasını yenebileceğini belirtiyor. 

    Güvenlik açığı, Intel CPU'larının ve yonga setlerinin içindeki bir alt sistem olan AMD'nin Platform Güvenlik İşlemcisine kabaca benzeyenBirleşik Güvenlik ve Yönetim Motoru'nda (CSME) bulunuyor ve saldırganların donanım düzeyinde çalışan ve geleneksel antivirüs sistemleri tarafından algılanamayan özel kötü amaçlı yazılımlar oluşturmasına izin verebiliyor. Kusur, son beş yıl içinde piyasaya sürülen modern Intel işlemcileri etkilerken; Intel'in en yeni 10.Nesil işlemcileri bu güvenlik açıklarından etkilenmiyor.

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    Yayınlanan yamalar etkili olmuyor

    Intel, istismarların zararlarını azaltmak ve güvenlik açığından yararlanmayı zor hale getirmek için yamalar yayınlasa da güvenlik firması Positive Technologies, yayınlanan yamaların sistemleri tamamen korumak için yeterli olmayabileceğini söyledi.

    Güvenlik araştırmacısı Mark Ermolov; “Sorun sadece mikroişlemciler ve yonga setlerinin Mask ROM'unda sabit olarak kodlanmış ürün yazılımı hatalarını düzeltmenin imkansız olması değil. Daha büyük endişe, bu güvenlik açığı donanım düzeyinde bir uzlaşmaya izin verdiği için, bir bütün olarak platforma olan güven zincirini yok ediyor." ifadelerinde bulundu.

    Ayrıca Bkz. "Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonu Edge Plus'ın görüntüleri sızdı!"

    Positive Technologies, yakında yayınlanacak olan ve diğer güvenlik araştırmacılarının bulguları daha ayrıntılı incelemesine olanak tanıyan bir  incelemeyle daha fazla teknik ayrıntı sağlamayı planlıyor.



    https://www.engadget.com/2020/03/06/intel-chips-unpatchable-security-flaw/?utm_campaign=homepage&utm_medium=internal&utm_source=dl Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Mr. Jingles 1 hf. en beğenilen
    Intel bence logosunu değiştirsin.



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    babgozd 1 hf.
    Intel bu saatten sonra bitmiştir.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 hf.
    son beş yıl içinde piyasaya sürülen modern Intel işlemcileri etkilerken; Intel'in en yeni 10.Nesil işlemcileri bu güvenlik açıklarından etkilenmiyor.


    Rahatlayıpta 10. nesil almaya kalkmayın yazık. 2 sene sonrada 10. nesilde kusur çıkar, bir tek 12. nesil etkilenmiyor derler. Intel maalesef son 5-6 senedir kusur manyağı oldu. Taa 3. nesile kadar tüm işlemcilerde tonlarca kusur çıktı hala daha da çıkmaya devam ediyor. Yazık valla kullanıcılara. Bende de tek intel sistem kaldı. Muhtemelen onu da 4xxx ryzenlerle güncellerim.
    son beş yıl içinde piyasaya sürülen modern Intel işlemcileri etkilerken; Intel'in en yeni 10.Nesil işlemcileri bu güvenlik açıklarından etkilenmiyor.
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    Yanıtla +33
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    Yorumlar (37) Yorum Yaz Forumda Gör
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    Mishushi (Mustafa ALDANMAZ) 1 hf.
    Yenisi çıkacak onu alın demenin aciz versiyonu
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    DH Misafiri 1 hf.
    Çoğunlukla amd tercih eden ben 9900k ya ayrı bir sempatim var kullanırken en memnun kaldığım intel işlemcilerinden biriydi fakat bu açıklar cidden fazla olmaya başladı amd'de de bu açıklar var elbette ama bu kadar fazla değil ve çözümü bulanabiliyor.Bunca intel kullancısı her yamada performans kaybı yaşayacaksa geçmiş olsun
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    ciftkazmali (abuzer yavuz) 1 hf.
    Intel fanıyım kısaca amd ye geçin demişler hatta biz bile güvenlik için amd kullanıyoruz
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    scutaro (Gökhan Yalçın) 1 hf.
    Önlemini almazsan başta Windows'un kendisi arka kapıdır, settings'den privacy'i kapatıyoruz yine de güvenli değil, işlemci sadece amaçdır araç değil, önüne gelen siteye gir programı indir 1 ay sonra gel bakalım, bakalım Intel AMD dinliyorlar mı, hack'lenmesen bile zararlı yazılımlar yüzünden Windows ağırlaşacak, hatalar vermeye başlayacaktır.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    enkog 1 hf.
    Fbi için Arkakapı koymuşlar ne açığı
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 1 hf.
    Bence bu sadece planlı eskitme olabilir.
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    Selçuk ALAGÖZ (selcuk alagoz) 1 hf.
    İnsanlar neden şaşırıyor buna anlamak güç. İntel zaten ingilizce istihbarat demek. Adı ile son derece uyumlu bir firma
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    EsKiLeRdDEn (Can AKAGÜNDÜZ) 1 hf.
    Olur olur hiç sorun değil. Kullandıkça alışıyorsun😄
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    fbilker1907 (İlker Şengöçen) 1 hf.
    Vay be ne konular ne kavgalar gördü şu gözler bu forumda AMD/Intel adı altında senelerce.. ama artık bakıyorum AMD Cidden kendine çok güzel bir kitle yarattı kullanıcı dostu olduğunu en başında da son dönemlerde inanılmaz derecede kanıtladı ve yaptığı işler meyvesini veriyor bence
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    5166 kez okundu.
    37 kişi, toplam 37 yorum yazdı.

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    Intel csme, Intel güvenlik açığı ve
    5 etiket daha intel yonga set intel cpu mask rom Positive Technologies Donanım
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