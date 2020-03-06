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MWC 2020'de tanıtılması beklenen ancak etkinliğin iptal olmasından sonra henüz tanıtımı gerçekleşmeyen Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonu Edge Plus'ın görüntüleri sızdı. Sızan görüntülerde telefonun şelale tasarımına sahip bir ekranla geleceği görülüyor. Daha önce Geekbench'te listenen telefonun yakın zamanda yapılacak bir etkinlikle tanıtılması planlanıyor.

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Motorola Edge Plus'ın tasarımında öne çıkan ilk şeylerden biri şelale ekranı oluyor. Ekranın sol üst köşesinde bir selfie kamerası bulunurken, telefonun arkasında ise üçlü kamera kurulumu ve çift tona sahip LED flash yer alıyor. Arkadaki Motorola logosunun etrafındaki LED halkanın ise bildirim uyarı ışığı görevini üstleneceği düşünülüyor.

Snapdragon 865 ile güçlendirilecek

Motorola daha önce üst seviye telefonlarını Qualcomm'un amiral gemisi Snapdragon 865 SoC ve orta sseviye telefonlarını da Snapdragon 765 SoC ile piyasaya süreceğini onaylamıştı. Akıllı telefon şirketi bu yeni amiral gemisi telefonu Edge Plus için de Snapdragon 865 chipseti kullanacak.

Daha önceki söylentilere göre Motorola Edge Plus, 90Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç FHD+(1080 x 2340 piksel) ekrana sahip olacak ve 8/12GB RAM varyantlarıyla gelecek. Telefonun ayrıca 5170 mAh bataryaya sahip olacağı söyleniyor.

https://www.androidheadlines.com/2020/03/motorola-edge-plus-flagship-design-revealed.html

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