Intel Nova Lake-S işlemciler detaylandı: İşte çekirdek sayıları ve dahası

52 çekirde, 2nm üretim ve Xe3 GPU
Son sızıntılara göre Intel Nova Lake işlemciler, Core Ultra 3'ten 9’a kadar geniş bir ürün yelpazesiyle gelecek ve çekirdek sayıları ciddi ölçüde artacak. Buna göre amiral gemisi konumundaki Core Ultra 9 modelinde toplamda 52 çekirdek bulunacak. Bu yapı, 16 adet yüksek performanslı "Coyote Cove", 32 adet verimlilik odaklı "Arctic Wolf" ve 4 adet düşük güçlü "island core" çekirdeğini barındırıyor.
Orta segmente konumlanan Core Ultra 5 ailesi ise, 18 ila 28 çekirdek arasında değişen üç farklı yapı sunacak. Giriş seviyesi için planlanan Core Ultra 3 modellerinde ise 12 ve 16 çekirdekli varyantlar yer alacak.
Bağlantı tarafına gelirsek, Nova Lake-S serisinin ciddi bir yükseltme ile geleceği belirtiliyor. Yeni anakart platformları; 32 adet PCIe 5.0 ve 16 adet PCIe 4.0 hattı sunacak. Ayrıca, DMI 5.0 desteği sayesinde yonga seti ile işlemci arasında PCIe 5.0 x8 düzeyinde bir bant genişliği sağlanacak. Alt seviye kartlarda ise bu bağlantının daha düşük versiyonları kullanılacak.
Grafik tarafında ise Intel'in Xe3 "Celestial" mimarisine geçiş yapması bekleniyor. Nova Lake-S işlemcilerde bu iGPU mimarisinin masaüstüne özel sadeleştirilmiş versiyonu kullanılacak. Tüm bu özelliklerin yanında, Copilot+ desteği için özel NPU (neural processing unit) birimi de işlemcilere entegre edilecek. Son olarak Nova Lake-S'in bazı bileşenlerinin TSMC'nin 2nm üretim sürecini temel alması bekleniyor ve 2026'nın ikinci yarısında bizlerle olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
30km ile viraj dönsede görsek
2 boyutlu araba yapmışlar
Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede
gözüm bozuldu sandım ya