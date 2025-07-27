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    Intel Nova Lake-S işlemciler detaylandı: İşte çekirdek sayıları ve dahası

    Intel'in 2026'da tanıtacağı Nova Lake-S işlemciler için yeni bilgiler paylaşıldı. 52 çekirdekli yapı, Xe3 grafik mimarisi, 2nm üretim süreci ve dahası. İşte yeni nesil işlemciler...

    Intel Nova Lake-S detaylandı: 144MB önbellek ve dahası Tam Boyutta Gör
    Intel'in masaüstü işlemci yol haritası netleşmeye başladı. 2026'da tanıtılması beklenen Nova Lake-S serisi işlemciler, performans, verimlilik ve bağlantı özellikleri bakımından şirketin şimdiye kadar yaptığı en kapsamlı güncellemelerden biri olacak. Son olarak Nova Lake-S işlemciler hakkında yepyeni detaylar paylaşıldı.

    52 çekirde, 2nm üretim ve Xe3 GPU

    Son sızıntılara göre Intel Nova Lake işlemciler, Core Ultra 3'ten 9’a kadar geniş bir ürün yelpazesiyle gelecek ve çekirdek sayıları ciddi ölçüde artacak. Buna göre amiral gemisi konumundaki Core Ultra 9 modelinde toplamda 52 çekirdek bulunacak. Bu yapı, 16 adet yüksek performanslı "Coyote Cove", 32 adet verimlilik odaklı "Arctic Wolf" ve 4 adet düşük güçlü "island core" çekirdeğini barındırıyor.

    Intel Nova Lake-S detaylandı: 144MB önbellek ve dahası Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Ultra 9'un yanında gelen 150W TDP değeri ve 144MB seviyesine ulaşan L3 önbellek, bu işlemcileri yüksek bant genişliği ve oyun performansı gerektiren senaryolar için daha da uygun hale getiriyor. Core Ultra 7 tarafında ise 42 çekirdekli yapı hedefleniyor. Bunlar 14 performans, 24 verimlilik ve yine 4 island core çekirdeği. Bu modelin de benzer şekilde 150W TDP seviyesinde kalması bekleniyor. 

    Orta segmente konumlanan Core Ultra 5 ailesi ise, 18 ila 28 çekirdek arasında değişen üç farklı yapı sunacak. Giriş seviyesi için planlanan Core Ultra 3 modellerinde ise 12 ve 16 çekirdekli varyantlar yer alacak. 

    Bağlantı tarafına gelirsek, Nova Lake-S serisinin ciddi bir yükseltme ile geleceği belirtiliyor. Yeni anakart platformları; 32 adet PCIe 5.0 ve 16 adet PCIe 4.0 hattı sunacak. Ayrıca, DMI 5.0 desteği sayesinde yonga seti ile işlemci arasında PCIe 5.0 x8 düzeyinde bir bant genişliği sağlanacak. Alt seviye kartlarda ise bu bağlantının daha düşük versiyonları kullanılacak.

    Grafik tarafında ise Intel'in Xe3 "Celestial" mimarisine geçiş yapması bekleniyor. Nova Lake-S işlemcilerde bu iGPU mimarisinin masaüstüne özel sadeleştirilmiş versiyonu kullanılacak. Tüm bu özelliklerin yanında, Copilot+ desteği için özel NPU (neural processing unit) birimi de işlemcilere entegre edilecek. Son olarak Nova Lake-S'in bazı bileşenlerinin TSMC'nin 2nm üretim sürecini temel alması bekleniyor ve 2026'nın ikinci yarısında bizlerle olacak.

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    Paetzold 3 gün önce

    Başta bakınca garip geldi gözüme, iyimiş yinede

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    CagriSR 4 gün önce

    gözüm bozuldu sandım ya

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