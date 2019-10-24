Araştırmacılar sadece yazılım kullanarak Wi-Fi kapsama alanını genişletmeyi başardı

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Tüm kablosuz yönlendiriciler tipik olarak belirli bir kapsama aralığına sahiptirler ve bu aralığın dışına çıkıldığında sinyali kaybedersiniz. Bu yüzden kapsama alanını genişletmek için Wi-Fi menzil arttırıcı donanımlar almanız gerekir ve bu da ek bir maliyet demek. Ancak bu işlem yakın bir gelecekte yazılımsal olarak yapılabilir.

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Teknoloji dünyası için önemli bir gelişme

İyi haber şu ki Brigham Young Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kablosuz yönlendiricilerin menzili 60 metreye kadar uzatılabildi. Bu gelişmenin en sevindirici tarafı ise, hiçbir ek donanım kullanılmaması ve bu kapsama alanı genişletme işleminin sadece yazılımsal olarak gerçekleştirilmiş olması.

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On-Off Noise Power Communication olarak adlandırılan yeni teknoloji, mevcut Wi-Fi protokolünün üzerine programlanabiliyor. Wi-Fi teknolojisi şu anda bir sinyali korumak için 1 Mbps hıza ihtiyaç duyuyor ve bu yeni protokolle birlikte, aynı işlem için saniyede sadece 1 bit yeterli oluyor. Bu teknolojinin en büyük handikaplarından biri ise menzilin uzamasının, internet hızını düşürmesi olarak açıklanmış. Ancak bu hızın da akıllı ev aletleri ve garaj kapısının otomatik açılıp kapanması gibi işlevler için yeterli olduğu belirtiliyor.

https://news.byu.edu/byu-created-software-could-significantly-extend-wi-fi-range-for-smart-home-devices