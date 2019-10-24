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    Araştırmacılar sadece yazılım kullanarak Wi-Fi kapsama alanını genişletmeyi başardı

    ABD'de yer alan Brigham Young Üniversitesi araştırmacıları, ek bir donanım kullanmadan Wi-Fi kapsama alanını sadece yazılım kullanarak genişletmeyi başardıklarını açıkladılar.
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Araştırmacılar sadece yazılım kullanarak Wi-Fi kapsama alanını genişletmeyi başardı
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    Tüm kablosuz yönlendiriciler tipik olarak belirli bir kapsama aralığına sahiptirler ve bu aralığın dışına çıkıldığında sinyali kaybedersiniz. Bu yüzden kapsama alanını genişletmek için Wi-Fi menzil arttırıcı donanımlar almanız gerekir ve bu da ek bir maliyet demek. Ancak bu işlem yakın bir gelecekte yazılımsal olarak yapılabilir.

    Ayrıca Bkz. "Chrome tarayıcısı artık iOS 13'ün karanlık modunu destekliyor"

    Teknoloji dünyası için önemli bir gelişme

    İyi haber şu ki Brigham Young Üniversitesi'ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, kablosuz yönlendiricilerin menzili 60 metreye kadar uzatılabildi. Bu gelişmenin en sevindirici tarafı ise, hiçbir ek donanım kullanılmaması ve bu kapsama alanı genişletme işleminin sadece yazılımsal olarak gerçekleştirilmiş olması.

    Araştırmacılar sadece yazılım kullanarak Wi-Fi kapsama alanını genişletmeyi başardı
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    On-Off Noise Power Communication olarak adlandırılan yeni teknoloji, mevcut Wi-Fi protokolünün üzerine programlanabiliyor. Wi-Fi teknolojisi şu anda bir sinyali korumak için 1 Mbps hıza ihtiyaç duyuyor ve bu yeni protokolle birlikte, aynı işlem için saniyede sadece 1 bit yeterli oluyor. Bu teknolojinin en büyük handikaplarından biri ise menzilin uzamasının, internet hızını düşürmesi olarak açıklanmış. Ancak bu hızın da akıllı ev aletleri ve garaj kapısının otomatik açılıp kapanması gibi işlevler için yeterli olduğu belirtiliyor.



    https://news.byu.edu/byu-created-software-could-significantly-extend-wi-fi-range-for-smart-home-devices Yorum Yaz
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    eAkman 2 gün en beğenilen
    Kac metreden 60 metreye uzadi? 59 metreden mi? Bir de acik alanda mi denemisler? Boyle haber olmaz.
    Illa kaynaga mi gidelim?
    Yanıtla +17
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    erkanberk 5 sa.
    Modem salonda yatak odasından çekse yeter. 60 metre fala istemez
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    hamido 10 sa.
    Hayata geçse bile tabi ki eski modemlerimize gelmeyecek
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    Cavşırı 2 gün
    Bng ve kanallarda değişiklik yapılırsa diğer sinayellere çarpma ve karışma oranı azalacağından mesafe daha uzamış görünür. Ancak donanım eklemesi/değişikliği yapılmadan mesafe artışı pek mümkün görünmüyor
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    Schtroumpf Grognon 2 gün
    baz istasyonlari, wifi modemler vb cihazlarin kapsama alani 2'ye ayrilir.

    1) kapsama alani icerisinde cihazin durumunu ogrenebildigi fakat yuksek girisim sebebiyle veri aktarimini tercih etmedigi kisim (protokol olarak belirlenmistir, cihazin dogustan davranisi degildir)

    2) kapsama alani icerisinde snr'i veri aktarimina musait cihazlari icine aldigi kisim

    simdi bu 1 numarada belirttigim kisim veri aktarimi saglikli olmayacagi icin sinirlandirilan alan. bu alandaki cihazin durumu basit 1/0 bitleriyle saglaniyor (1 cihaz erisilebilir, 0 cihaz yok). daha fazla bit yollanamiyor cunku 10001110101 gibi veri yollasaniz karsi tarafa 11110000000 seklinde ulasmayacaginin, ulassa da kacinci denemede hatali bitlerin duzeltilebileceginin garantisi yok. bu sebeple orasi sensing area olarak nitelendirilmis ve oradan veri aktarimi yapilmasinin onune gecilmis.



    simdi makaleye gelecek olursak; bu sensing areada calisacak yazilim gelistirmisler. bitlerin dogru ulasmasi vs hepsi icerisinde hesaplamalarla yaziyor. cihaz sadece uzaktaki cihazlari tespit etmek icin belli bant genisligi kullandigi icin hizda handikap yaratiyor fakat bantgenisligine gore dezavantaj degisiyor. normal mesafenin otesindeki cihazlar icin birakin veri aktarimi cok cok dusuk oldugu gibi, kapsama alanindaki cihazlar tespit edilemeyebiliyor veya olmayan cihaz tespit edilebiliyor. fakat bunlari da belirtip ispatladiklari icin akademik olarak basarili calismaya imza atmislar.

    200 metre acik alan kapsamasi olan wifi cihazda 260 metreden bu islemi gerceklestirebilmisler. fakat bunu internete girme olarak dusunmeyin, uzaktaki iot cihaziniza komut gonderebileceksiniz. simdi diyeceksiniz ki lora varken ben neden boyle dusuk menzil kullanayim. adamlar zaten farkli cihaz olmadan evdeki modeme ek ozellik eklenebilir bu sekilde diye sunum yapiyorlar, digerlerini doveriz demiyorlar.
    Yanıtla +2
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    SEO19 2 gün
    sinyal uzunluğunu artırırsanız,
    haliyle radyo dalgası boyu gibi uzar,
    böyle olunca da aktarılan veri trafiği az olur,
    ama radyasyon sabittir.
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    eAkman 2 gün en beğenilen
    Kac metreden 60 metreye uzadi? 59 metreden mi? Bir de acik alanda mi denemisler? Boyle haber olmaz.
    Illa kaynaga mi gidelim?
    Yanıtla +17
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    Musty3535123 2 gün
    madem yazılımla oluyordu ne uğraştırdınız bizi bunca zaman :)

    ne kanser yapar bu bee.
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    Rouvax 2 gün
    Güldürmedi.
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