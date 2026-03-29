    Yerin 100 metre altında çalışabilen "Wi-Fi" teknolojisi geliştirildi

    Güney Koreli araştırmacılar, yerin 100 metre altına kadar sinyal iletebilen yeni bir kablosuz iletişim teknolojisi geliştirdi. Yeni yöntem radyo frekansları yerine manyetik indüksiyondan yararlanıyor.

    Güney Kore’deki Elektronik ve Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü'nden (ETRI) araştırmacılar, yerin yaklaşık 100 metre altına kadar sinyal iletebilen yeni bir yer altı kablosuz iletişim teknolojisi geliştirdi. Yeni yöntem, klasik radyo frekanslarının yer altında yaşadığı zayıflama ve bozulma sorunlarını aşmak için manyetik indüksiyondan yararlanıyor.

    Sistemde, yaklaşık 0.9 x 0.9 metre boyutlarında bir verici halka anten ve küçük bir manyetik alan sensörü bulunuyor. Bu donanım, veri iletimi için dörtlü faz kaydırmalı anahtarlama modülasyonu (QPSK) modülasyonunu kullanıyor. Ancak hız şu an için oldukça düşük, yaklaşık 2 Kb/s seviyesinde. Denemeler, radyo sinyallerini güçlü şekilde engelleyen kireçtaşı zeminlerde gerçekleştirildi.

    Bu teknoloji ilk olarak, araştırmacıların 2023 yılında, voltajla çalışan bir yöntemle yer altından kablosuz iletişimin mümkün olduğunu keşfetmeleriyle ortaya çıktı. Teknolojinin önceki versiyonunun sınırlamalarının üstesinden gelmek için araştırmacılar, düşük radyo frekansları kullanarak kablosuz sinyalleri toprak içinden iletmek için manyetik indüksiyon kullanan akımla çalışan bir yöntem geliştirdiler. Başlangıçta araştırmacılar 40 metrelik bir yer altı menzili elde edebilmişti, ancak manyetik indüksiyona geçişle birlikte menzili 100 metreye kadar genişletmeyi başardılar.

    Düşük enerji tüketimi ve küçük boyutuyla gelecekte akıllı telefonlara entegre edilebilir

    Yer altı iletişim sistemleri halihazırda mevcut olsa da, bunlar genellikle çok yüksek güç kullanarak çalışıyor. Yeni geliştirilen manyetik alan tabanlı yöntem ise daha düşük enerjiyle çalışabilmesi ve daha küçük cihazlara entegre edilebilmesiyle öne çıkıyor.

    ETRI, bu teknolojiyi gelecekte akıllı telefonlara entegre etmeyi planlıyor. Böylece mağara, tünel gibi ortamlarda çalışan ya da keşif yapan kişiler için iletişim çok daha erişilebilir hale gelebilir. Özellikle acil durum ekiplerinin yer altında mahsur kalan kişilerle iletişim kurabilmesi açısından büyük bir potansiyel taşıyor. Ayrıca açık deniz sondajı ve savunma alanlarında da kullanılabileceği belirtiliyor.

    Yerli güç sahneye çıktı: TULGA 4x4 göreve başladı

