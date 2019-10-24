Chrome tarayıcısı artık iOS 13'ün karanlık modunu destekliyor

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Apple iOS 13'ü piyasaya sürdüğünde, masaya getirdiği yeni özelliklerden biri de sistem çapında bir karanlık moddu. Bu iOS kullanıcılarının uzun bir süredir istediği bir özellikti ancak birçok üçüncü taraf uygulama iOS 13'teki bu özelliği henüz desteklemiyor. Ancak Google'dan gelen bir haber kullanıcıları sevindirecek.

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Chrome karanlık modla uyumlu çalışacak

Google yakın bir süre önce Chrome tarayıcısının iOS versiyonuna bir güncelleme yaptı ve karanlık mod desteği ekledi. Eğer iOS 13 çalıştıran bir cihazınız varsa, sistem genelinde karanlık mod seçeneğini aktif duruma getirirseniz, Chrome tarayıcısı da otomatik olarak karanlık moda geçiş yapacak.

Güncellemeyle birlikte karanlık mod desteğine ek olarak, yer imlerinin, geçmişin ve son sekmelerin görüntülenme şekli değişerek, kart modelinde olacak. Eğer tüm bu özelliklerden faydalanmak istiyorsanız, Chrome tarayıcınızın versiyonu güncellemeyi unutmayın.

https://www.imore.com/google-chrome-now-supports-ios-13s-dark-mode-among-other-improvements