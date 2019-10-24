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    Chrome tarayıcısı artık iOS 13'ün karanlık modunu destekliyor

    Apple'ın iOS 13 işletim sisteminin en dikkat çeken özelliklerinden biri de karanlık mod ve artık Google'ın tarayıcısı da iOS'taki bu özelliği desteklemeye başladı.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Chrome tarayıcısı artık iOS 13'ün karanlık modunu destekliyor
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    Apple iOS 13'ü piyasaya sürdüğünde, masaya getirdiği yeni özelliklerden biri de sistem çapında bir karanlık moddu. Bu iOS kullanıcılarının uzun bir süredir istediği bir özellikti ancak birçok üçüncü taraf uygulama iOS 13'teki bu özelliği henüz desteklemiyor. Ancak Google'dan gelen bir haber kullanıcıları sevindirecek.

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    Chrome karanlık modla uyumlu çalışacak

    Google yakın bir süre önce Chrome tarayıcısının iOS versiyonuna bir güncelleme yaptı ve karanlık mod desteği ekledi. Eğer iOS 13 çalıştıran bir cihazınız varsa, sistem genelinde karanlık mod seçeneğini aktif duruma getirirseniz, Chrome tarayıcısı da otomatik olarak karanlık moda geçiş yapacak.

    Chrome tarayıcısı artık iOS 13'ün karanlık modunu destekliyor

    Güncellemeyle birlikte karanlık mod desteğine ek olarak, yer imlerinin, geçmişin ve son sekmelerin görüntülenme şekli değişerek, kart modelinde olacak. Eğer tüm bu özelliklerden faydalanmak istiyorsanız, Chrome tarayıcınızın versiyonu güncellemeyi unutmayın.



    https://www.imore.com/google-chrome-now-supports-ios-13s-dark-mode-among-other-improvements Yorum Yaz
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    ___Lawyer___ 2 gün en beğenilen
    Daha Android'te karanlık moda geçemeyen Google kendi sistemine değilde ilk iOS tarafına getiriyor bu özelliği komik mi ironik mi bilemedim.
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    sefaikiz 1 gün MrKattchup
    Samsung un tarayıcısı onu yapıyor ve çok çok başarılı...
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    OssuranFil 2 gün
    Siz de destekleseniz keşke
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    MrKattchup 2 gün
    En çok beklediğim uygulama chrome’du fakat beklediğim gibi olmadı girdiğim sayfalarda beyaz arka plan olanlara el atsa iyiydi.
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    kpln04 2 gün
    Bir ben alışamadım şu karanlık moda
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    ___Lawyer___ 2 gün en beğenilen
    Daha Android'te karanlık moda geçemeyen Google kendi sistemine değilde ilk iOS tarafına getiriyor bu özelliği komik mi ironik mi bilemedim.
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    smart1978 2 gün
    Mini ve Micro LED li ekranlar icin simdiden dogru yaklasimlar ...
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