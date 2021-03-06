Araştırmalara göre dişi kurbağalar ortamdaki gürültüyü engelleyebiliyor

Günümüzde işitsel sorunları olan insanlar için geliştirilmiş ve çevredeki gürültüleri engellerken aynı zamanda kişilerin konuşma seslerini yükselterek söz edilen insanların işitmesinin sağlanması için kullanılan birçok medikal aygıt bulunuyor. Şimdi ise bilim insanları tıpkı buna benzer bir mekanizmanın dişi kurbağalarda da bulunduğunu tespit etti.

Çiftleşme döneminde birçok ortam sesine maruz kalan Dryophytes cinereus olarak adlandırılan ve Amerikan yeşil ağaç kurbağalarının dişilerinin kendi türüne ait erkek kurbağaların sesini duymak amacıyla akciğerlerini şişirdiği ve böylece ortam seslerindeki diğer gürültüleri engellediği keşfedildi.

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University of Minnesota ile St. Olaf Collage kurumu araştırmacıları bir araya geldi ve dişi kurbağaların akciğerlerinin tamamını hava ile doldurduğunu, böylece kurbağaların kulak zarlarının hafif bir basınca maruz kaldığını, bu sayede kurbağaların ortamda bulunan çeşitli frekanslardaki sesleri daha az algıladığını tespit etti.

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Bahsi geçen mekanizma sayesinde kurbağaların kendi türlerine ait sesleri algılarken farklı türlere ait sesleri ise filtrelediği belirtiliyor. Böylece dişilerin erkek kurbağaların seslerine yönelip çiftleşecek partner bulma olasılığı artıyor.

Yeni araştırma Current Biology adlı dergide yayımlandı.



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