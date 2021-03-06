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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araştırmalara göre dişi kurbağalar ortamdaki gürültüyü engelleyebiliyor

    Araştırmacılar dişi kurbağaların akciğerlerinin tamamını hava ile doldurduğunu bu sayede kurbağaların ortamda bulunan çeşitli frekanslardaki sesleri daha az algıladığını tespit etti.
    06 Mart 2021, 23:30 (1 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Araştırmalara göre dişi kurbağalar ortamdaki gürültüyü engelleyebiliyor

    Günümüzde işitsel sorunları olan insanlar için geliştirilmiş ve çevredeki gürültüleri engellerken aynı zamanda kişilerin konuşma seslerini yükselterek söz edilen insanların işitmesinin sağlanması için kullanılan birçok medikal aygıt bulunuyor. Şimdi ise bilim insanları tıpkı buna benzer bir mekanizmanın dişi kurbağalarda da bulunduğunu tespit etti.

    Çiftleşme döneminde birçok ortam sesine maruz kalan Dryophytes cinereus olarak adlandırılan ve Amerikan yeşil ağaç kurbağalarının dişilerinin kendi türüne ait erkek kurbağaların sesini duymak amacıyla akciğerlerini şişirdiği ve böylece ortam seslerindeki diğer gürültüleri engellediği keşfedildi.

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    Çiftleşme

    Araştırmalara göre dişi kurbağalar ortamdaki gürültüyü engelleyebiliyor
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    University of Minnesota ile St. Olaf Collage kurumu araştırmacıları bir araya geldi ve dişi kurbağaların akciğerlerinin tamamını hava ile doldurduğunu, böylece kurbağaların kulak zarlarının hafif bir basınca maruz kaldığını, bu sayede kurbağaların ortamda bulunan çeşitli frekanslardaki sesleri daha az algıladığını tespit etti.

    Ayrıca Bkz. "Renk körlüğü tedavisinde kullanılabilecek kontakt lens geliştirildi"

    Bahsi geçen mekanizma sayesinde kurbağaların kendi türlerine ait sesleri algılarken farklı türlere ait sesleri ise filtrelediği belirtiliyor. Böylece dişilerin erkek kurbağaların seslerine yönelip çiftleşecek partner bulma olasılığı artıyor.

    Yeni araştırma Current Biology adlı dergide yayımlandı.
     



    Kaynakça https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-03/cp-tfh022521.php https://www.cell.com/about
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen mokoko_TR
    he he öyledir
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    mokoko_TR 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Güvenmek için Allah yeter. nisa 132
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Denamint 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    evlerde ses yalıtımı yaparken dişi kurbağa kullanırız, daha ucuza gelir.
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    MR.BERK (BERK ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Noise Cancelling özellikli kurbağa.
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    Romeo84 1 gün ( Mesaj Silindi )
    meğerse kurbağanın dünyada ki amacı gürültü engellemekmiş. kurbağanın bundan haberi var mı acaba ?
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    1ol3irol (Birol Gökkaya) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    E bu özellik insanlarda da var. Esnerken gürültü engelleme aktif hale geliyor etraftaki sesleri duymuyorsun
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    mokoko_TR 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Göklerde ve yerde ne varsa Allah’ındır. Güvenmek için Allah yeter. nisa 132
    2 Yanıt Yanıtla +8
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    Normandia_06 (Yalçın ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    he he öyledir
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    Dr. Donanım 1 gün ( Mesaj Silindi ) mokoko_TR
    Aynı surede kadına şiddeti de öneren şeye mi inanalım ?
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