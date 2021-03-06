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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Renk körlüğü tedavisinde kullanılabilecek kontakt lens geliştirildi

    Khalifa University kurumu araştırmacıları ışık saçabilen biyolojik olarak uyumlu altın nano parçacıklarından ve hidrojelden yararlanarak renk körlüğünde kullanılabilecek prototip lens geliştirdi.
    06 Mart 2021, 16:41 (1 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Renk körlüğü tedavisinde kullanılabilecek kontakt lens geliştirildi

    Kırmızı yeşil renk körlüğünün semptomatik tedavisi için hali hazırda üretilmiş birçok gözlük bulunmasına karşın bu durum için geliştirilmiş kontakt lensler de bulunuyor. Kontakt lenslerde bulunan ve kırmızı renk tonları için filtreler barındıran katmanlar çeşitli dalga boylarındaki ışıkların çeşitli derecelerde geçmesine olanak sağlıyor ve böylece kullanıcılar kırmız ile yeşil tonlarını daha rahat bir şekilde ayırt edebiliyor ancak kontakt lens filtrelerinde bulunan kırmızı boyalar yavaş yavaş göze sızarak çeşitli sağlık problemlerine yol açabiliyor.

    Şimdi ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Khalifa University kurumu araştırmacıları ışık saçabilen biyolojik olarak uyumlu altın nano parçacıklarından ve hidrojelden yararlanarak renk körlüğünde kullanılabilecek prototip lens geliştirdi.

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    Kırmızı cam

    Renk körlüğü tedavisinde kullanılabilecek kontakt lens geliştirildi
    Tam Boyutta Gör

    Bilim insanları ‘’Cranberry glass’’ olarak adlandırılan ve yüzyıllardır çeşitli amaçlarla kullanılan camdan ilham alarak lenste kullanılacak kırmızı boya içeren filtreyi altın nano parçacıklar ile oluşturdu.

    Ayrıca Bkz. "Erkek organizmalarda doğum kontrolü için kullanılabilecek ilaç geliştirildi"

    Yapılan çalışmalar neticesinde 40 nanometre kalınlığındaki parçacıkların en iyi sonuçları verdiği ve söz edilen parçacıkların 520 ila 580 nanometrelik aralık arasında filtreleme sağladığı belirtiliyor yani diğer bir deyişle yeni lensler kırmızı ile yeşil renklerin bir araya geldiği aralıkta filtreleme sağlıyor. Yeni lenslerin önceki lenslere oranla çok daha güvenli ve çok daha etkili bir biçimde filtreleme ve görüş sağlayacağı öne sürülüyor.

    Araştırmacılar yeni lensleri klinik deneylerde test etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Yeni araştırma ACS Nano adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2021/acs-presspac-march-3-2021/color-blindness-correcting-contact-lenses.html https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.0c09657
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ulan Musk (Ahmet Temiz) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Renk körlüğünün haber başlığında iddia edildiği gibi bir lens ile tedavi edilebilmesi pek mümkün gelmedi bana. Bu tür araçlar en fazla gelen ışığı o kişinin görebildiği renk uzayına sığacak şekilde yeniden haritalandırabilir. Kızıl ötesi kameranın çektiği görüntüye bakmak gibi bir şey olur. Göremediğiniz bir rengin varlığı gördüğünüz bir renk ile temsil edilir.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu testi yaptım normal çıktım deneyin yapamayan var mı test düzgün çalışıyor mu ?



    https://enchroma.com/pages/color-blindness-test
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    ozkn-t (Özkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Renk körlüğü diye birşey yoktur arkadaşlar, renkli görme bozukluğu vardır ve erkeklerin %10 unda farklı farklı derecelerde mevcuttur. Kimi hiç ayırt edemez (belki bu gruba renk körü diyebiliriz, genele nazaran çok azdır), kimi yeşilin tonlarını belli derecelerde, kimi ise kırmızının tonlarını belli derecelerde, kimisi de her iki rengi belli derecelerde ayırt edemez. Mavi renkte görme bozukluğu çekenler de dünyada varmış fakat Türkiyede rastlanmamış. Renki görme bozukluğunun tespiti eskiye göre çok gelişti, artık renk körü diyip geçmiyorlar. Belirli testlere göre hangi renkte ne derecede renkli görme bozukluğunuz olduğu tespit ediliyor. Kalıtsal bir durum, derecesi artıp azalmaz ama henüz bilinen bir tedavisi yoktur.
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    ccoray (Koray YILDIZ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben renk körüyüm ama bu işin lensle gözlükle çözülebilir bir yanı yok maalesef. Basit bir örnek vereyim, renk körü olmayan bir beyin 1.000 renk tonunu algılayabiliyorken renk körü olan kişi 250 tanesini algılayabiliyor. Yani bu durumun gözle bir alakası yok. Para tuzağı olarak nitelendirilebilir.
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    C cand. 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gram renk körlüğüm yok ama bu testi yapamıyorum ben
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    V Virinom (Süleyman Kenar) 1 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    Demekki varmış
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    ozkn-t (Özkan ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    Renk körlüğü değül aslında sizde renkli görme bozukluğu vardır. Tıpkı gözdeki bozuklukların derecesi olduğu gibi renkli görme bozukluğunun da tonlarca derecesi vardır. İlgili detaylı testleri yapan herhangi bir hastaneye gidip (genelde özel hastane, CAD testi diye geçer pilotlar yaptırır), bu testi yaptırarak ne derecede renkli görme bozukluğunuz olduğunu öğreneblirsiniz. Okkalı bir muayene ücreti var tabi.
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    R roza6262 1 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Bu sorunu yaşiyanlar icin güzel bir haber
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    LooF (cem bayram) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Çok güzel haber
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