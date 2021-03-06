Renk körlüğü tedavisinde kullanılabilecek kontakt lens geliştirildi

Kırmızı yeşil renk körlüğünün semptomatik tedavisi için hali hazırda üretilmiş birçok gözlük bulunmasına karşın bu durum için geliştirilmiş kontakt lensler de bulunuyor. Kontakt lenslerde bulunan ve kırmızı renk tonları için filtreler barındıran katmanlar çeşitli dalga boylarındaki ışıkların çeşitli derecelerde geçmesine olanak sağlıyor ve böylece kullanıcılar kırmız ile yeşil tonlarını daha rahat bir şekilde ayırt edebiliyor ancak kontakt lens filtrelerinde bulunan kırmızı boyalar yavaş yavaş göze sızarak çeşitli sağlık problemlerine yol açabiliyor.

Şimdi ise Birleşik Arap Emirlikleri’nde bulunan Khalifa University kurumu araştırmacıları ışık saçabilen biyolojik olarak uyumlu altın nano parçacıklarından ve hidrojelden yararlanarak renk körlüğünde kullanılabilecek prototip lens geliştirdi.

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Kırmızı cam

Tam Boyutta Gör

Bilim insanları ‘’Cranberry glass’’ olarak adlandırılan ve yüzyıllardır çeşitli amaçlarla kullanılan camdan ilham alarak lenste kullanılacak kırmızı boya içeren filtreyi altın nano parçacıklar ile oluşturdu.

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Yapılan çalışmalar neticesinde 40 nanometre kalınlığındaki parçacıkların en iyi sonuçları verdiği ve söz edilen parçacıkların 520 ila 580 nanometrelik aralık arasında filtreleme sağladığı belirtiliyor yani diğer bir deyişle yeni lensler kırmızı ile yeşil renklerin bir araya geldiği aralıkta filtreleme sağlıyor. Yeni lenslerin önceki lenslere oranla çok daha güvenli ve çok daha etkili bir biçimde filtreleme ve görüş sağlayacağı öne sürülüyor.

Araştırmacılar yeni lensleri klinik deneylerde test etmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Yeni araştırma ACS Nano adlı dergide yayımlandı.

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