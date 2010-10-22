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Soğutucular / Fanlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Arctic Cooling yeni işlemci soğutucusu Freezer 13'ü duyurdu

8 yıl
9,3b
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5
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arctic Cooling bugün yaptığı açıklamayla yeni işlemci soğutucusu Freezer 13'ü duyurdu. Kule tipi tasarıma sahip olan ve yüksek soğutma performansına ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırlanan Freezer 13'ün 123 x 96 x 130 mm boyutlarında ve 695 gram ağırlığında olduğu açıklandı. Her biri 4mm kalınlığında dört adet Bakır ısı borusuna ve 45 adet Alüminyum yaprağa sahip olan Freezer 13, 600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm çapında fanla birlikte geliyor. Piyasada satılmakta olan güncel tüm işlemcilere destek sunan Freezer 13, Intel'in LGA 775/1156/1366, AMD'nin ise Soket 754/939/AM2(+)/AM3 formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Termal macun olarak yine bir Arctic Cooling ürünü olan MX-2 ile gelen Freezer 13, 6 yıllık garanti ve 36$ seviyesindeki etiket fiyatıyla yurt dışında kullanıma sunuluyor.


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::Ashes:: 8 yıl
Xıgmatekin 27 liraya 12cmlik direk ısı borulu vendetta 2 performansındaki soğutucusu dururken buna hiç mi hiç gerek yok diye düşünüyorum..
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ceycey11 8 yıl
yani bunu da yapmış olalım diye yaptıkları bir soğutucu gibime geldi o kadar benzer ürün varken hele 9 cmlik bir fanla yersiz olmuş. ancak küçük boyutlu kasa sahipleri tercih eder diyeceğim özel soğutucu alacak eleman neden dar hacimli kasa alsın gereksiz
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Batuist 8 yıl
9cmlik fanla pek performans soğutucusu olmadığını gösteriyor.. orata halli bir sistem için kullanılabilir.. yinede sessizlik için 120mmmlik fana sahip modeller tercih edilmelidir..
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_bluescream_ 8 yıl

Batuist

9cmlik fanla pek performans soğutucusu olmadığını gösteriyor.. orata halli bir sistem için kullanılabilir.. yinede sessizlik için 120mmmlik fana sahip modeller tercih edilmelidir..


aynen katılıyorum, birde core contack olsaymış daha iyi olurdu
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thepunisherWZ 8 yıl
Fiyatına göre iyi iş çıkaracak bir soğutucuya benziyor.Bakalım Türkiye'de ne kadar olacak?
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