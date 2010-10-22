Arctic Cooling yeni işlemci soğutucusu Freezer 13'ü duyurdu

Arctic Cooling bugün yaptığı açıklamayla yeni işlemci soğutucusu Freezer 13'ü duyurdu. Kule tipi tasarıma sahip olan ve yüksek soğutma performansına ihtiyaç duyan kullanıcılar için hazırlanan Freezer 13'ün 123 x 96 x 130 mm boyutlarında ve 695 gram ağırlığında olduğu açıklandı. Her biri 4mm kalınlığında dört adet Bakır ısı borusuna ve 45 adet Alüminyum yaprağa sahip olan Freezer 13, 600-2000 devir/dakika hızlarında çalışan 92mm çapında fanla birlikte geliyor. Piyasada satılmakta olan güncel tüm işlemcilere destek sunan Freezer 13, Intel'in LGA 775/1156/1366, AMD'nin ise Soket 754/939/AM2(+)/AM3 formundaki işlemcileriyle kullanılabiliyor.

Termal macun olarak yine bir Arctic Cooling ürünü olan MX-2 ile gelen Freezer 13, 6 yıllık garanti ve 36$ seviyesindeki etiket fiyatıyla yurt dışında kullanıma sunuluyor.