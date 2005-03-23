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ArctiClean: 2 adımda termal macun ya da ped'inizi işlemci üzerinden temizleyin !

14 yıl (Son Güncelleme: 14 yıl)
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Diğer
Murat K. "infoman"
Haber Editörü
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Termal macun deyince akla gelen ilk marka olan Arctic Silver şimdi de daha önce yaptığının tam tersini yapacak özel bir solüsyon kiti geliştirdi.

ArctiClean adı verilen kit en büyük problemlerden birine çözüm getirip işlemci ya da RAM gibi bileşenlerin yüzeyine uygulanan termal macunların ve termal pedlerin mikroskopik ölçekte tamamen temizlenmesini sağlıyor. Böylelikle tekrar yapılan macun ve ped uygulamalarında ilk seferkine yakın performans değerleri elde edilebiliyor.

Sistem için 2 adımdan oluşuyor dememizin nedeni ArtiClean kitinin 2 farklı solüsyondan oluşması.

İlk adımda Termal Materyal Çıkartıcıyı (Thermal Material Remover) bir kaç damla olacak şekilde uygulayacağımız yüzeye daha doğrusu termal macun/ped kalıntılarına damlatıyorsunuz. Ardından yumuşak ve dikkatli biçimde temiz ve toz bırakmayacak bir bez ile yavaşça ovup tüm katı atıkları çıkartıyorsunuz.

ArctiClean 1 Termal Materyal Çıkartıcı genelde tavsiye edilen izopropil alkol ya da aseton gibi kimyasallardan daha farklı. İçeriğinde limon ve soya bazlı tamamen organik doğal çözücüler barındırıyor. Bu sayede yüzeylerde herhangi bir hasar/aşınma yaratmadan ve çevreye de zarar vermeden işini eksiksiz yapabiliyor.

İkinci adımda ArctiClean 2 devreye giriyor. Termal Yüzey Arındırıcısı (Thermal Surface Purifier) olan bu solüsyon ise işin kabasının ardından katyonik yapısı ile ince bir iş çıkartarak gözle göremediğimiz atıkları temizleyip bakır ve alüminyum yüzeylerde korozyona karşı ince bir tabaka oluşturuyor.

Bu kit açıkcası geç kalmış bir çözüm; özellikle sık sık test, OverClock ya da benzeri sebeplerle heat sink'lerini yerinden çıkartanlar için. Ama eğer çok sık bu işlerle uğraşmıyorsanız işini yapan ama mucizlere yaratmayan bu ürüne de pek ihtiyaç duymayacaksınız.

ActicClean yurt dışında 6$ başlayan ( ArctiClean1 30ml + ArctiClean2 30 ml kit) fiyatlarla satılıyor.

ArctiClean'nin değişik sitelerde yapılmış incelemelerine göz atmak için aşağıdaki linkleri kullanabilirsiniz.

» Mikhail Tech
» A True Review
» Madshrimps


http://www.arcticsilver.com/arcticlean.htm Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
NebiForever 14 yıl
Ne kadar gerekli bir ürün olduğu tartışılır fakat Artric Silver3 gibi iletken metal bazlı macunların kısa devreye neden olan taşmalarını tamamen temizlemek için ideal gibi duruyor.
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garfield 14 yıl
BENCEDE ama AS5 aldım yakın zamanda ve içinden temizleyicide çıktı zannderim alkol ve aseton karışımından ibaret hatta ben saf alkol ile bu kalıntıları temizleme işinden olumlu sonuç aldım..verdiğimiz paraya yazık olur bence...
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