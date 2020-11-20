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    Arecibo Gözlemevi’nin kaderi belli oldu! Tamir edilmesi mümkün olmayan teleskop yıkılacak

    Yaşanan iki kaza sonrası, çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Porto Riko'daki Arecibo Gözlemevi’nin kaderi belli oldu. Tamir edilmesi mümkün olmayan teleskobun yıkılmasına karar verildi.
    42 dk.
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    Gökhan G.
    Editör
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    Arecibo Gözlemevi’nin kaderi belli oldu! Tamir edilmesi mümkün olmayan teleskop yıkılacak
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    Carl Sagan’ın romanıyla aynı adı taşıyan ve aktris Jodie Foster’ın başrolde olduğu Contact isimli film ile Pierce Brosnan’ın başrolde oynadığı GoldenEye’e de konuk olan dünyanın en büyük radyo teleskoplarından olan ve inşası 1963 yılında tamamlanan Arecibo gözlemevinin kaderi belli oldu.

    Üç ay içinde iki kez kaza meydana gelen gözlemevinin mevcut haliyle işletilemeyeceğine ve kaza sonrası oluşan hasarların giderilemeyeceğine kara veren bilim insanları, devasa teleskobun yıkılmasına karar verdi.

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    İlki Ağustos ayında ikincisi ise içinde bulunduğumuz Kasım ayında gerçekleşen kazalar, aynı destek kulesi üzerindeki çelik halatların kopması sonucu meydana gelmiş ve bu olaylar neticesinde gözlemevinin diğer kuleleri üzerindeki stres artmıştı. Teleskobun sorumlusu konumunda bulunan Ulusal Bilim Kurumu (NSF), Arecibo Gözlemevi’ni kurtarabilmek adına farklı senaryolar geliştirmiş olsa da sonuç hep aynı kapıya çıktı.

    İnsan hayatını tehlikeye atmadan onarım yapılamaz

    Teleskop çanağının üzerinde asılı durumda bulunan 900 tonluk yapının her an çökebileceği sonucuna ulaşan kurum, kesin bir çözüm olmayacağına inanılan onarım faaliyetleri sürecinde insan hayatını tehlikeye atmamak için gözlemeviyle ilgili söz konusu kararı aldı.

    Arecibo Gözlemevi’nin kaderi belli oldu! Tamir edilmesi mümkün olmayan teleskop yıkılacak
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    Yıkım kararı alan NSF, teleskobu tamamıyla kaderine terk etmeme kararı da aldı. Bu kapsamda teleskop civarında kurulu, başta ziyaretçi merkezi gibi yapılar en sağlam haliyle kurtarılmaya çalışılacak. Faaliyetlerin ne kadar süreyle devam edeceğine yönelik bir bilgi paylaşmayan kurum, teselli niyetinde her şeyin kaybedilmeyeceği detayını paylaştı. Gözlemevi bünyesinde kurulması planlanan LIDAR tesisine ait inşaatın devam edeceğini uman NSF, bulut ve yağmur verisi toplamak için kurulması planlanan Culebra tesisine ait çalışmanın da sürdürülmesini bekliyor.

    Gözlemevinin ne zaman yıkılacağı ile ilgili bir tarih henüz belirlenmiş değil. Ancak sürecin, astronomi dünyası için oldukça hüzün vereceğini tahmin etmek yanlış olmayacaktır. 



    https://www.engadget.com/arecibo-observatory-decommission-182031343.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Merdomable 9 sn. ( Mesaj Silindi )
    Battlefield 4
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    maximus8282 (maximus ) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    İnsan hayatını tehlikeye atmamak için tüm yapıyı yıkıyorlar.
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    cand. 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Kaç senelik şey zaten yenisini yapsınlar
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