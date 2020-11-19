FAA, Boeing 737 MAX’ların 20 aylık esaretine son verdi! Uçaklar artık gökyüzüyle buluşabilecek

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Beş ay arayla gerçekleşen ve toplamda 346 insanın hayatına mal olan kazalar neticesinde yere indirilen ve geriden bıraktığımız 20 aylık dilimde gökyüzüyle buluşamayan Boeing 737MAX’lar için güzel haber sonunda geldi. Federal Havacılık Dairesi (FAA), uçaklara konulan uçuş yasağının kaldırıldığını ve MAX’ların yeniden uçabileceğini duyurdu.

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FAA’nın uçuş yasağını kaldırmasıyla birlikte Boeing’in yapması gereken tasarım değişikliklerini belirten 115 sayfa uzunluğunda bir de direktif yayınladı. Bunun haricinde pilot eğitimlerinin tekrar edilmesi ve hava yolu şirketlerinin uçak bakımlarıyla ilgili yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Yani, 737 MAX’lar bir süre daha yerde kalacak. Ancak FAA’nın bu kararı, uçağın makus talihinin artık değişeceği anlamına geliyor.

EASA, Ekim ayında onay vermişti

Avrupa Hava Emniyeti Ajansı (EASA) ise Ekim ayında yaptığı açıklamada, Boeing’in uçak yazılımındaki hataları düzelttiğini ve bu anlamda uçağın yeterli güvenlik düzeyine ulaştığını belirtmişti.

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Uçuş yasağının kaldırılması konusunda konuşan FAA Başkanı Stephon Dickson, “Uzun ve zorlu bir yol kat ettik. Ancak bunun böyle olacağını zaten baştan söylemiştik. Sonunda o gün geldi çattı. Ailemin bu uçaklarda rahatlıkla uçabileceğini belirtmek isterim.” ifadelerini kullandı. Dickson, sertifikasyon uçuşlarında 737 MAX’a pilotluk da yapmıştı.

https://www.npr.org/2020/11/18/936080917/faa-gives-boeing-ok-to-resume-737-max-passenger-service

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