Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ARM düşük güç tüketimli üç yeni işlemci çekirdeği hazırlıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
4,7b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ARM düşük güç tüketimli üç yeni işlemci çekirdeği hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Akıllı telefon pazarının Intel'i olarak gösterilen dünyanın en büyük yarıiletken firmalarından ARM, Cortex serisi işlemci ailesine üç yeni çekirdek tasarımı eklemeye hazırlanıyor. Eagle, Heron ve Merlin kod adlarıyla anılan yeni işlemcilerden Eagle modelinin Cortex A serisinin parçası olacağı ve yüksek performanslı akıllı telefonlarda kullanılacağı, Merlin kod adlı çözümün Cortex M serisinin, Heron kod adlı çözümün ise gömülü sistemleri hedef alan Cortex R serisi altında lanse edileceği belirtiliyor.

Yeni nesil üretim teknolojileri için GlobalFoundries firmasıyla iş birliğine gideceğini açıklayan ARM, çok çekirdekli işlemci tasarımları üzerine çalışmalarını sürdürüyor. ARM tepe yöneticisi Warren East daha önce yaptığı açıklamasında Intel'in pazara giriş yapmak istemesinden endişelenmediğini düşük güç tüketimli işlemci tasarımlarıyla pazardaki hakim pozisyonlarını koruyacaklarını ifade etmişti. Nvidia Tegra 2 ve Apple A4 gibi işlemcilerde kullanılan Cortex A9 tasarımının yerini alacak Eeagle kod adlı yeni işlemci çekirdeğine sahip akıllı telefonların pazara giriş yapması 2011 yılını bulacak gibi görünüyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
çok çekirdekli işlemciler akıllı telefonları bozar.. hala daha PClerde ki programlar bile çok çekirdek desteklemede yetersiz kalırken telefonlar için yazılmış onca programı sil baştan mı yazcaklar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
talh4wk 9 yıl
Haber için teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl HIS merak edilen soruları cevapladı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim