ARM düşük güç tüketimli üç yeni işlemci çekirdeği hazırlıyor

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Akıllı telefon pazarının Intel'i olarak gösterilen dünyanın en büyük yarıiletken firmalarından ARM, Cortex serisi işlemci ailesine üç yeni çekirdek tasarımı eklemeye hazırlanıyor. Eagle, Heron ve Merlin kod adlarıyla anılan yeni işlemcilerden Eagle modelinin Cortex A serisinin parçası olacağı ve yüksek performanslı akıllı telefonlarda kullanılacağı, Merlin kod adlı çözümün Cortex M serisinin, Heron kod adlı çözümün ise gömülü sistemleri hedef alan Cortex R serisi altında lanse edileceği belirtiliyor.

Yeni nesil üretim teknolojileri için GlobalFoundries firmasıyla iş birliğine gideceğini açıklayan ARM, çok çekirdekli işlemci tasarımları üzerine çalışmalarını sürdürüyor. ARM tepe yöneticisi Warren East daha önce yaptığı açıklamasında Intel'in pazara giriş yapmak istemesinden endişelenmediğini düşük güç tüketimli işlemci tasarımlarıyla pazardaki hakim pozisyonlarını koruyacaklarını ifade etmişti. Nvidia Tegra 2 ve Apple A4 gibi işlemcilerde kullanılan Cortex A9 tasarımının yerini alacak Eeagle kod adlı yeni işlemci çekirdeğine sahip akıllı telefonların pazara giriş yapması 2011 yılını bulacak gibi görünüyor.